यूपी का 'थानेदार' निकला लुटेरा, मुंह में ब्लेड, जेब में चाकू रखकर ट्रेनों में मचा रखा था आतंक!

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: रेलवे पुलिस ने एक कुख्यात चोर को तेलंगाना में गिरफ्तार किया है. उस पर तीन राज्यों में हुई ट्रनों में लूटपाट में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी थानेदार सिंह के पास से सोना, चांदी नकदी और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं. मामले की जांच से पता चला कि, उत्तर प्रदेश का रहने वाला 36 साल का थानेदार सिंह नाम का शख्स मुंह में ब्लेक और जेब में चाकू छिपाकर ट्रेनों में चढ़ता था और यात्रियों को धमकी देकर उन पर हमला करके लूटपाट करता था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, थानेदार सिंह ने तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा चोरी और डकैती की वारदातें की हैं. आखिरकार उसे विकाराबाद रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया गया. शुक्रवार को, डीएसपी श्रीनिवास राव, इंस्पेक्टर लक्ष्मी बाबू और श्रीनिवास, आरपीएफ अधिकारी बीएन सिंह, रवि बाबू, बालाजी और त्रिमूर्ति ने लालागुडा रेलवे एसपी कार्यालय में एसपी चंदनदीप्ति की मौजूदगी में मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा किया गया. सिगरेट बेचने वाले से 'ब्लेड चोर' तक

उत्तर प्रदेश के अरनी निवासी थानेदार ने 2004 में पुणे रेलवे स्टेशन पर सिगरेट और स्नैक्स बेचता था. इसी दौरान वह चोरी, डकैती करना लगा. धीरे-धीरे, उसने एक गिरोह बनाया और यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया.