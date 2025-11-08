ETV Bharat / bharat

यूपी का 'थानेदार' निकला लुटेरा, मुंह में ब्लेड, जेब में चाकू रखकर ट्रेनों में मचा रखा था आतंक!

Serial Train Thief Thanedar Singh Arrested
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 1:25 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: रेलवे पुलिस ने एक कुख्यात चोर को तेलंगाना में गिरफ्तार किया है. उस पर तीन राज्यों में हुई ट्रनों में लूटपाट में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी थानेदार सिंह के पास से सोना, चांदी नकदी और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

मामले की जांच से पता चला कि, उत्तर प्रदेश का रहने वाला 36 साल का थानेदार सिंह नाम का शख्स मुंह में ब्लेक और जेब में चाकू छिपाकर ट्रेनों में चढ़ता था और यात्रियों को धमकी देकर उन पर हमला करके लूटपाट करता था.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, थानेदार सिंह ने तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा चोरी और डकैती की वारदातें की हैं. आखिरकार उसे विकाराबाद रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया गया.

शुक्रवार को, डीएसपी श्रीनिवास राव, इंस्पेक्टर लक्ष्मी बाबू और श्रीनिवास, आरपीएफ अधिकारी बीएन सिंह, रवि बाबू, बालाजी और त्रिमूर्ति ने लालागुडा रेलवे एसपी कार्यालय में एसपी चंदनदीप्ति की मौजूदगी में मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा किया गया.

सिगरेट बेचने वाले से 'ब्लेड चोर' तक
उत्तर प्रदेश के अरनी निवासी थानेदार ने 2004 में पुणे रेलवे स्टेशन पर सिगरेट और स्नैक्स बेचता था. इसी दौरान वह चोरी, डकैती करना लगा. धीरे-धीरे, उसने एक गिरोह बनाया और यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया.

वह अपनी जेब में एक तेज चाकू और मुंह में एक आधा ब्लेड गाल के पास छिपाकर रखता था. जब यात्री ध्यान भटका हुआ होता या झपकी ले रहा होता, तो वह ब्लेड से बैग और जेबें काटकर कीमती सामान झपट लेता था. अगर कोई विरोध करता, तो वह उन पर हमला करता और फिर ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचकर फरार हो जाता था.

पिछले कुछ वर्षों सालों, थानेदार ने चोरी का सोना इकट्ठा किया और उसे उत्तर प्रदेश के बैंकों में गिरवी रखकर कर्ज लिया. 2009 में उसकी शादी हुई और उसके बा दो बच्चे हुए. वह एक गेटेड कम्युनिटी में रहता था और अपने बच्चों को एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था. उसे क्रिकेट सट्टेबाजी का भी शौक था. हालांकि, उसने क्रिकेट सट्टे में कथित तौर पर 20 लाख गंवा दिए थे. उसके बाद वह अपनी पत्नी की मदद से गांजा तस्करी में लग गया. इस दौरान उसे कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भी हुई.

हाल ही में, 7 अक्टूबर को औरंगाबाद-गुंटूर एक्सप्रेस में एक महिला यात्री से लूटपाट के दौरान उसका पर्दाफाश हो गया. वह लूटपाट करते सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के जरिए उसका पता लगाया गया. पुलिस ने पुष्टि की है कि थानेदार सिंह के खिलाफ 62 मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

