ETV Bharat / bharat

कोहरे ने धीमी की ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें लेट, यात्रा की प्लानिंग बना चिंता का सबब

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया, "जो ट्रेनें रद्द की गईं, वे ज़्यादातर कम दूरी की थीं और उनमें यात्री कम आते-जाते थे. हालांकि, ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेनों की जानकारी दिखाई जा रही है, जिससे यात्रियों को इन स्पेशल ट्रेनों को बुक करने का मौका मिल रहा है."

एक यात्री मनीषा कुमारी ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं जम्मू जाने के लिए कन्फर्म रिजर्वेशन बुक करने के लिए टिकट काउंटर पर गई थी, लेकिन कई एसी क्लास सीटें रिज़र्व थीं. अब, मुझे इस बार वहां जाने का अपना विचार छोड़ना होगा और अगली बार के लिए टिकट बुक करना होगा." हालांकि, रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के दौरान पैसेंजर ट्रैफिक में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए आठ ज़ोन में स्पेशल ट्रेनों के लगभग 244 ट्रिप की घोषणा की है.

उत्तर रेलवे के डेटा के मुताबिक, 50 से अधिक ट्रेनें अपने तय समय से 2 घंटे से 7 घंटे तक पीछे चल रही हैं, जिसके बाद पैसेंजर्स को अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने, कनेक्टिंग ट्रेन या बस पकड़ने और आगे बढ़ने के लिए बहुत चिंता हो रही है. सोमवार को 90 से ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही थीं.

इसी तरह की भावना को दोहराते हुए, बिहार यात्रा के लिए अपना टिकट बुक करने के लिए स्टेशन आए एक अन्य व्यक्ति विजय कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, “इस महीने कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट मिलना बेहद मुश्किल है. ज़्यादातर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है. मैं एक स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करने की भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि मुझे कन्फर्म सीट मिलेगी या नहीं.”

कुमार अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि कई अन्य लोग भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि वे किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पर जाने या घर पर नया साल मनाने की प्लानिंग करें, ताकि बेवजह ट्रेन लेट होने या कैंसल होने की दिक्कतों से बचा जा सके.

घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हो रही हैं और कैंसिल हो रही हैं, इसलिए पक्का नहीं है कि मेरा सफर कैसा होगा. रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए जो स्पेशल ट्रेनें अनाउंस की हैं, वे भी काफी नहीं लग रही हैं."

यहां तक ​​कि क्रिसमस और नए साल के जश्न की भीड़ को संभालने के लिए घोषित स्पेशल ट्रेनें भी ज़्यादा भरोसा नहीं देतीं, क्योंकि उनके भी देर से पहुंचने की उम्मीद है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "इस साल कोलकाता की न्यू ईयर ट्रिप मेरे लिए असली चिंता का कारण बन गई है.

नई दिल्ली : सचिन कुमार के लिए, नए साल का जश्न आमतौर पर बैग पैक करने और नई जगह की तलाश से शुरू होता है. इस साल, कोलकाता में ऐसा ही कुछ होना था. लेकिन एक्साइटमेंट के बजाय, अनिश्चितता का माहौल है क्योंकि उत्तर रेलवे की कई ट्रेनें या तो लेट चल रही हैं या पूरी तरह कैंसिल हो रही हैं, ऐसे में यात्रा की प्लानिंग करना चिंता का कारण बन गया है.

“कोहरा एक कुदरती बात है, जिसे रेलवे कंट्रोल नहीं कर सकता. ट्रेन का शेड्यूल कागज पर ध्यान से बनाया जाता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से अक्सर ऐसी देरी होती है जिसे टाला नहीं जा सकता. एक बार ट्रेन लेट हो जाती है, तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है, जिससे दूसरी सर्विस की टाइमिंग पर असर पड़ता है. जब कोई ट्रेन किसी भी वजह से लेट होती है, तो रेलवे अधिकारियों को पहले से तय शेड्यूल को मानना ​​होता है, ताकि समय पर चलने वाली ट्रेनें पहले निकल सकें."

रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर और एक्सपर्ट एसके बंसल ने ईटीवी भारत को बताया, "इस वजह से, लेट होने वाली ट्रेनों को क्लियरेंस मिलने में ज़्यादा समय लगता है. स्पेशल ट्रेनों को भी यही स्थिति झेलनी पड़ती है, अगर वे अपने तय समय से पीछे हो जाती हैं, तो उन्हें रेगुलर सर्विस के गुजरने तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे उनकी यात्रा में और देरी होती है."

उन्होंने कहा, “हालांकि रेलवे ने कोहरे से निपटने के लिए कई सिस्टम शुरू किए हैं, लेकिन घने कोहरे की वजह से ट्रेन ड्राइवरों के लिए विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. इस वजह से, ट्रेनें हमेशा अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल पाती हैं."

पूर्व अधिकारी और विशेषज्ञ कृष्ण कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "जब एक ट्रेन लेट होती है, तो उसी लाइन पर पीछे चल रही ट्रेनों को क्लीयरेंस के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिससे देरी का एक चेन रिएक्शन बन जाता है."

क्रिसमस और नए साल के लिए स्पेशल ट्रेन ट्रिप

रेलवे के डेटा के अनुसार, रेलवे ने कुल 244 स्पेशल ट्रेन ट्रिप की घोषणा की है, जिनमें नॉर्दर्न रेलवे 8, सेंट्रल रेलवे 76, साउथ सेंट्रल रेलवे 26, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 24, साउथ वेस्टर्न रेलवे 28, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 6, वेस्टर्न रेलवे 72, और नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे 4 शामिल हैं. इन स्पेशल ट्रेन ट्रिप को चलाकर, इंडियन रेलवे अतिरिक्त कैपेसिटी, आराम और सुविधा दे रहा है, जिससे यात्री बिना किसी टेंशन के क्रिसमस और न्यू ईयर मना सकते हैं और पूरे भारत में बीच, शहरों और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से अच्छे से जुड़ सकते हैं.

स्पेशल ट्रेन रूट

मुंबई-गोवा (कोंकण) कॉरिडोर पर, मुंबई CSMT/LTT और करमाली/मडगांव के बीच रोजाना और हफ्ते में एक बार स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जो रास्ते में पड़ने वाले बड़े स्टॉप को कवर करती हैं और ज़्यादा सीटिंग और स्लीपर ऑप्शन देती हैं. इसी तरह, मुंबई-नागपुर, पुणे-सांगानेर और महाराष्ट्र के दूसरे रूट पर स्पेशल सर्विस यात्रियों को रेगुलर ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ से बचने में मदद कर रही हैं और त्योहारों के मौसम में यात्रा के आसान ऑप्शन दे रही हैं.

उत्तर और पूर्वी भारत में, दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ और आस-पास के शहरों को जोड़ने वाले व्यस्त कॉरिडोर पर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, ताकि घर या छुट्टियों की जगहों पर जाने वाले लंबी दूरी के यात्रियों को आसानी हो सके.

साउथ और सेंट्रल इलाकों में, हैदराबाद, बेंगलुरु, मंगलुरु और दूसरे शहरों को जोड़ने वाली एक्स्ट्रा सर्विस इस पीक सीजन में यात्रियों के लिए आसान यात्रा पक्का करती हैं. इनमें सीएसएमटी-करमाली, एलटीटी -तिरुवनंतपुरम, पुणे-सांगानेर और सीएसएमटी-नागपुर जैसी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं, जो त्योहारों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई ट्रिप चला रही हैं.

पिछले साल की स्पेशल ट्रेन ट्रिप का स्टेटस

इंडियन रेलवे रेगुलर ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाओं को पूरा करने और त्योहारों, छुट्टियों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाती है. इसलिए, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए, रेलवे ने 1 अक्टूबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 के समय के दौरान 12,300 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं.

मांग को देखते हुए, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रा को आसान बनाने के लिए, रेलवे नेटवर्क पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है. रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में (2614 ट्रिप), 2023 में (4480 ट्रिप), 2024 में (7990 ट्रिप) और 2025 में (12,300 ट्रिप) होंगी.

ट्रेन कोच में बढ़ोतरी

पीक सीजन, त्योहारों, खास मौकों पर यात्रियों की ज़्यादा भीड़ को देखते हुए, इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाती है और मौजूदा सेवाओं का लोड बढ़ाती है. ऐसा ट्रैफिक के पैटर्न, कमर्शियल वजह, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और रिसोर्स की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है.

रेलवे ने पहले बताया था कि यात्रियों के अलग-अलग ग्रुप के लिए ज़्यादा सुविधा देने के लिए, रेलवे ने 2023-24 से 2025-26 (जून, 2025 तक) के समय में, ट्रेन सर्विस को स्थायी तौर पर बढ़ाने के लिए 2275 कोच का इस्तेमाल किया.

ये भी पढ़ें- अब ट्रेन टिकट का स्टेटस 10 घंटे पहले होगा साफ, रेल यात्रियों को बड़ी राहत