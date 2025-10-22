टिकट की टेंशन खत्म! 367 विशेष ट्रेनों का संचालन, यात्रा करना होगा आसान
रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने 1-19 अक्टूबर के बीच लगभग 4000 विशेष ट्रेनों का संचालन किया और एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया.
Published : October 22, 2025 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: त्याहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए भारतीय रेलवे देश भर में विभिन्न रूटों पर लगभग 12,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है, ताकि यात्रियों को टिकट के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ी और लोग आसानी से अपने गृह नगर पहुंच सकें. वहीं, ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) 367 विशेष ट्रेनें चला रहा है. मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया.
ईसीओआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेल मंत्री के दिशानिर्देशों के तहत, देश में 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चल रही हैं. पूर्वी तट रेलवे भी 367 विशेष ट्रेनें चला रहा है. अब तक 76 विशेष ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं और 78,000 से ज्यादा यात्री इन ट्रेनों का लाभ उठा चुके हैं. उन्होंने कहा कि सभी रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और अन्य अधिकारी मौजूद हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीड़भाड़ के कारण कोई अप्रिय घटना न घटे. उन्होंने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए रेलवे स्टेशनों पर 900 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने एक बयान में कहा कि छठ जैसे त्योहारों पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 8,000 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है.
त्योहारों की भीड़ के दौरान यात्रियों की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे पूरी क्षमता से काम कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, नियमित ट्रेन सेवाओं के अलावा, रेलवे ने त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच लगभग 4,000 विशेष ट्रेनों का संचालन किया और इन विशेष सेवाओं से एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया.
विशेष ट्रेनें भारतीय रेलवे के सभी जोन में अलग-अलग रूटों को कवर करते हुए चलाई जा रही हैं, जिनमें उत्तर रेलवे 1919 ट्रेनें, मध्य रेलवे 1998 ट्रेनें और पश्चिम रेलवे 1501 ट्रेनों का संचालन कर रहा है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन में 1217 विशेष ट्रेन और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 1217 स्पेशल ट्रेनों सहित अन्य जोनों ने भी क्षेत्रीय यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं.
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की तरफ से समर्पित होल्डिंग क्षेत्र, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधा और स्वच्छ शौचालयों के प्रावधान के साथ स्टेशनों पर यात्री आवाजाही के प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया है, आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित हो सके.
यह भी पढ़ें- 'चलते-चलते क्यों अलग हो जाते हैं ट्रेन के डिब्बे', रेलवे के इंजीनियरों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता