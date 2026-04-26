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बेंगलुरु में अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन यूनिट का उद्घाटन किया, कर्नाटक के लिए आने वाले रेल प्रोजेक्ट्स की दी जानकारी

रेल मंत्री ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कोच प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया.

KARNATAKA BULLET TRAIN
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 12:42 PM IST

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बेंगलुरु: केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कोच प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया. इसे कर्नाटक के लिए आने वाले रेलवे प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज बताई.

नई फैसिलिटी को आदित्य प्लांट कहा जाता है. ये भारत की स्वदेशी हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन जिसे B-28 के नाम से जाना जाता है के लिए कोच बनाएगी. इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और बीईएमएल (BEML) मिलकर डिजाइन कर रहे हैं.

Bengaluru Rail Push: Minister for Railways Unveils Bullet Train Unit, Announces Mumbai Services and Coastal Vande Bharat Express Expansion
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन यूनिट का उद्घाटन किया (ETV Bharat)

वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन का आत्मनिर्भर वर्जन बी-28 आईसीएफ (B-28 ICF) और बीईएमएल (BEML) मिलकर डिजाइन कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग बीईएमएल (BEML) की खास तौर पर डिजाइन की गई फैसिलिटी, आदित्य प्लांट में होगी. ये रोबोटिक लेजर वेल्डिंग सिस्टम सहित एडवांस्ड, हाई-प्रिसिजन मशीनों से लैस है. उन्होंने कहा कि पहला प्रोटोटाइप अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है और 2027 के आखिर तक पूरी तरह तैयार होने का टारगेट है.

अपने दौरे के दौरान मंत्री ने रेलवे और मेट्रो कोच के चल रहे प्रोडक्शन का रिव्यू किया और बीईएमएल (BEML) के अधिकारियों और स्टाफ के साथ बातचीत की. इस मौके पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और बीईएमएल (BEML) के मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय समेत सीनियर अधिकारी मौजूद थे.

नए कनेक्टिविटी प्लान की घोषणा करते हुए वैष्णव ने कहा कि आने वाले महीनों में बेंगलुरु और मुंबई के बीच दो नई ट्रेन सर्विस शुरू होंगी. उन्होंने कहा, 'हम अब से कुछ महीनों में मुंबई के लिए दो नई सर्विस शुरू कर रहे हैं. बेंगलुरु से हुबली-धारवाड़ होते हुए एक सुपरफास्ट सर्विस और बेंगलुरु से मुंबई के लिए एक वंदे भारत स्लीपर सर्विस.'

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया (ETV Bharat)

मंत्री ने यह भी कहा कि तटीय कर्नाटक के लिए रेल कनेक्टिविटी जल्द ही बेहतर होगी. हासन-मंगलुरु लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है, और वंदे भारत सर्विस जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, 'जल्द ही, हमारे पास बेंगलुरु, मंगलुरु और मडगांव की ओर वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस होगी. पूरे तटीय कर्नाटक में बहुत जल्द वंदे भारत सर्विस शुरू होगी.' बेंगलुरु से मंगलुरु होते हुए मडगांव तक एक रेल लिंक की भी योजना बनाई गई है.

गुवाहाटी और कोलकाता के बीच अभी चल रही वंदे भारत स्लीपर सर्विस का जिक्र करते हुए, वैष्णव ने कहा कि इसमें रोजाना 80 से 90 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिल रही है, जो यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है. उन्होंने बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, 'बेंगलुरु सबअर्बन की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है.

हमने राज्य सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि यह एक टेक्निकल प्रोजेक्ट है, इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर कोई टेक्निकल व्यक्ति ही होना चाहिए. राज्य सरकार आखिरकार लगभग डेढ़ साल बाद मान गई. अब हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर एक बहुत अच्छे टेक्निकल व्यक्ति, मिस्टर लक्ष्मण हैं.' उन्होंने आगे कहा कि जमीन अधिग्रहण आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट का रिव्यू किया है और हाल की प्रोग्रेस पर ध्यान दिया है.

वैष्णव ने आने वाले हाई-स्पीड रेल डेवलपमेंट की ओर भी इशारा किया, जिसमें बेंगलुरु से चेन्नई कॉरिडोर की योजना भी शामिल है, जहाँ यात्रा का समय लगभग 73 मिनट तक कम होने की उम्मीद है, जिससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा.इससे पहले दिन में मंत्री का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीआईबी बेंगलुरु के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एस.जी. रवींद्र ने स्वागत किया.

ये भी पढ़ें- नए सुधारों से बेहतर प्रदर्शन और कामकाज होगा आसान: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

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