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दिवाली और छठ पूजा के लिए चल रही 18 हजार स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

दिवाली और छठ पूजा के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनें ( File Photo )

नई दिल्ली: दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली के स्टेशनों पर सुरक्षा और प्रबंधन के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं. इस त्योहारी सीजन में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन 8 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही का अनुमान है. भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए देश भर में रिकॉर्ड 18,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और निगरानी के लिए 700 से अधिक हाई-टेक एआई (AI) आधारित कैमरे लगाए गए हैं.

शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर त्योहारों के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है. ऐसे में रेलवे का प्रयास है कि पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेकर हर साल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं व भीड़ प्रबंधन में सुधार कर रहा है.