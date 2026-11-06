दिवाली और छठ पूजा के लिए चल रही 18 हजार स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण
दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए देश भर में रिकॉर्ड 18,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.
Published : November 6, 2026 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली के स्टेशनों पर सुरक्षा और प्रबंधन के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं. इस त्योहारी सीजन में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन 8 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही का अनुमान है. भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए देश भर में रिकॉर्ड 18,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और निगरानी के लिए 700 से अधिक हाई-टेक एआई (AI) आधारित कैमरे लगाए गए हैं.
शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर त्योहारों के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है. ऐसे में रेलवे का प्रयास है कि पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेकर हर साल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं व भीड़ प्रबंधन में सुधार कर रहा है.
आरक्षित यात्रियों के लिए बनाया गया कॉमन होल्डिंग एरिया
रेल मंत्री ने बताया कि पिछले साल अनारक्षित यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया था, जिसका काफी फायदा मिला है. इसी अनुभव के आधार पर इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरक्षित यात्रियों के लिए भी अलग होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है. पहले स्टेशन पर छह अलग-अलग प्रवेश द्वार होने के कारण यात्रियों को अपने निर्धारित गेट को लेकर भ्रम की स्थिति रहती थी. अब एक कॉमन होल्डिंग एरिया बनाया गया है. इसके साथ ही सामान की जांच से जुड़ी सुविधाओं को भी बाहर की तरफ व्यवस्थित किया गया है. इससे पहले जिस हिस्से का इस्तेमाल टिकटिंग एरिया के रूप में होता था, उसे अब यात्रियों के बैठने व इंतजार करने के लिए वेटिंग एरिया में तब्दील किया गया है.
700 एआई कैमरों से होगी यात्रियों की निगरानी
भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे इस बार तकनीक का भी सहारा ले रहा है. रेल मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 700 एआई आधारित कैमरे लगाए गए हैं. इनकी मदद से यात्रियों की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जाएगी. जहां भीड़ बढ़ने की आशंका होगी, वहां तत्काल जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे. जरूरत के अनुसार यात्रियों की भीड़ को अलग-अलग हिस्सों में वितरित किया जाएगा, जिससे किसी एक स्थान पर अत्यधिक दबाव न बने व यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके.
10 साल के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया स्पेशल ट्रेनों का प्लान
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार स्पेशल ट्रेनों की संख्या और उनके संचालन का समय तय करने के लिए पिछले 10 वर्षों के यात्री आवागमन के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है. क्रिस (CRIS) के डेटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एआई मॉडल के जरिए यह समझने का प्रयास किया गया कि त्योहारों के दौरान किन स्टेशनों से किन गंतव्यों के लिए सबसे ज्यादा मांग रहती है. कोविड काल के आंकड़ों को अलग रखते हुए अन्य वर्षों के रुझानों का विश्लेषण किया गया. इसके आधार पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या, रूट और समय निर्धारित किए गए हैं.
रेल मंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों के अनुभव से यह सामने आया है कि मुख्य दीपावली के दिन के मुकाबले धनतेरस से यात्रियों की भीड़ अधिक बढ़ने लगती है. इसी वजह से इस बार धनतेरस को पीक डे मानकर अधिकतम स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. वहीं, दीपावली के बाद छठ महापर्व से करीब तीन दिन पहले यात्रियों की संख्या में फिर तेजी से इजाफा होता है. इसे ध्यान में रखते हुए उस अवधि के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं.
दिल्ली से दो करोड़ यात्रियों के सफर का अनुमान
रेल मंत्री के मुताबिक त्योहारों के पूरे सीजन में दिल्ली क्षेत्र से करीब दो करोड़ यात्रियों के रेलवे के माध्यम से सफर करने का अनुमान है. वहीं, सूरत क्षेत्र में सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब एक लाख यात्रियों की आवाजाही होती है, जबकि त्योहारों के दौरान इसमें लगभग 1.60 लाख यात्रियों की अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है. इस अवधि में सूरत क्षेत्र से 50 लाख से अधिक यात्रियों के सफर का अनुमान है.
इसी तरह मुंबई क्षेत्र में सामान्य दिनों में करीब चार लाख यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं, जबकि त्योहारों के दौरान यह संख्या पांच लाख तक पहुंच जाती है. हैदराबाद में सामान्य दिनों के ढाई लाख के मुकाबले पीक सीजन में चार लाख और बेंगलुरु में ढाई लाख के मुकाबले करीब साढ़े तीन लाख यात्रियों की आवाजाही होती है. इन सभी प्रमुख शहरों में भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला आरपीएफ जवानों की तैनाती
रेल मंत्री ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है. महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला आरपीएफ कर्मियों की भी विशेष तैनाती की गई है. इसके अलावा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन व होल्डिंग एरिया के जरिए यात्रियों को कम से कम समय में उनकी निर्धारित ट्रेन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के दौरान ड्यूटी कर रहे रेलवे कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि जब पूरा देश त्योहार मनाने में व्यस्त होता है, तब रेलवे के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यात्रियों की सेवा में जुटे रहते हैं. उन्होंने सभी रेलकर्मियों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया.
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