आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच रेल मंत्री ने इंतजामों का लिया जायजा, यात्रियों से किया संवाद
दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे.
Published : November 7, 2026 at 10:33 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली और छठ पर्व के दौरान घर जाने वाले यात्रियों शनिवार को दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ रही. इस बीच रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण के लिए किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया. साथ ही यात्रियों से सीधे बातचीत कर रेलवे की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं व उनके यात्रा अनुभवों के बारे में जानकारी ली. रेल मंत्री ने विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं व बच्चों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं को लेकर उनकी राय जानी.
त्योहारी सीजन में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है. दिवाली व छठ के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं. इनमें नए विकसित होल्डिंग एरिया (प्रतीक्षा क्षेत्र) की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे ट्रेन के प्रस्थान से पहले यात्रियों को स्टेशन परिसर में व्यवस्थित तरीके से बैठने और प्रतीक्षा करने की सुविधा मिल सके. रेल मंत्री ने इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर यह समझने का प्रयास किया कि भीड़ के दौरान यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं. उनका संचालन कितना प्रभावी है.
यात्रियों से सुविधाओं का लिया फीडबैक
निरीक्षण के दौरान अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की. उन्होंने युवाओं, महिलाओं और बच्चों से रेलवे की ओर से दी जा रही सुविधाओं के बारे में सवाल किए व यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली. इस दौरान कई यात्रियों ने रेलवे में लगातार हो रहे सुधार और आधुनिक सुविधाओं की सराहना की. यात्रियों ने स्टेशन पर विकसित की गई नई व्यवस्थाओं और भीड़ प्रबंधन के प्रयासों पर संतोष जताया. रेल मंत्री ने भी यात्रियों की बातों को ध्यान से सुना और युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी पीठ थपथपाई. वहीं बच्चों से हाथ मिलाकर उनके साथ आत्मीयता से बातचीत की.
चाय की चुस्की ली, यूपीआई से किया भुगतान
रेल मंत्री का दौरा केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहा. इस दौरान स्टेशन परिसर में वह एक चाय के स्टाल पर भी रुके और चाय पी और उन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का संदेश देते हुए चाय के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया. उनके इस सहज अंदाज को देखकर आसपास मौजूद यात्री भी उत्सुक नजर आए. वह आम नागरिक की तरह यात्रियों के बीच घुलते-मिलते और उनसे बातचीत करते दिखाई दिए.
विशेष ट्रेनों और आरपीएफ की तैनाती बढ़ाई
त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त मांग को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है. रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं. इसके साथ ही प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही भीड़ का सुचारू प्रबंधन किया जा सके.
रेलवे का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को स्टेशन पर अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और वे सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें. आनंद विहार स्टेशन पर रेल मंत्री का यह दौरा भी इसी तैयारी का हिस्सा रहा. उन्होंने यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर व आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.
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