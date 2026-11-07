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आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच रेल मंत्री ने इंतजामों का लिया जायजा, यात्रियों से किया संवाद

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली और छठ पर्व के दौरान घर जाने वाले यात्रियों शनिवार को दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ रही. इस बीच रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण के लिए किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया. साथ ही यात्रियों से सीधे बातचीत कर रेलवे की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं व उनके यात्रा अनुभवों के बारे में जानकारी ली. रेल मंत्री ने विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं व बच्चों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं को लेकर उनकी राय जानी.

त्योहारी सीजन में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है. दिवाली व छठ के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं. इनमें नए विकसित होल्डिंग एरिया (प्रतीक्षा क्षेत्र) की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे ट्रेन के प्रस्थान से पहले यात्रियों को स्टेशन परिसर में व्यवस्थित तरीके से बैठने और प्रतीक्षा करने की सुविधा मिल सके. रेल मंत्री ने इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर यह समझने का प्रयास किया कि भीड़ के दौरान यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं. उनका संचालन कितना प्रभावी है.