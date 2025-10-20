ETV Bharat / bharat

दिवाली पर रेल मंत्री वॉर रूम से कर रहे देशभर की रेल सेवाओं की निगरानी, यात्रियों की सुविधा पर दे रहे विशेष ध्यान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है. हर यात्री सुरक्षित और समय पर अपने घर पहुंचे.

October 20, 2025

नई दिल्ली: दीपावली पर जहां पूरा देश अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहा है, वहीं भारतीय रेलवे पूरी क्षमता के साथ यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने में लगा हुआ है. खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेल सेवाओं की निगरानी करने में जुट हुए हैं, जिससे कोई भी यात्री अपने घर पहुंचने से वंचित न रह जाए.

रेल मंत्री ने खुद रेल मंत्रालय में बने वॉर रूम से देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों की स्थिति पर नजर बनाए रखी है. इस वॉर रूम में रेलवे बोर्ड के शीर्ष अधिकारी, जोनल रेलवे के प्रतिनिधि व कंट्रोल रूम से जुड़े अधिकारी चौबीसों घंटे काम कर रहे हां. इन सभी का उद्देश्य एक ही है यात्रियों को समय पर ट्रेन उपलब्ध कराना व किसी भी तकनीकी या परिचालन समस्या का तुरंत समाधान करना.

रेल मंत्री ने लिया यात्री सुविधाओं का जायजा: इतना ही नहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्री सुविधाओं का जायजा भी ले रहे हैं. शुक्रवार देर रात रेल मंत्री ने दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल का दौरा किया था. यह स्टेशन दीपावली सीजन में सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जहां रोजाना लाखों यात्री पूर्वी और उत्तरी भारत की ओर रवाना होते हैं. मंत्री ने प्लेटफॉर्म से लेकर टिकट काउंटर तक सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की. उन्होंने यात्रियों से संवाद भी किया. उनकी समस्याओं व सुझावों को भी सुना.

यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान: रेल मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में यात्रियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए. ट्रेनों की समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही अतिरिक्त कोच व विशेष ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभाला जा सके. रेल मंत्रालय के की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार सभी जोनों में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है. तकनीकी सहायता दल हर समय उपलब्ध हैं. भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ व जीआरपी को भी सक्रिय किया गया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है. रेलवे का लक्ष्य है कि हर यात्री सुरक्षित और समय पर अपने घर पहुंचे. उन्होंने संदेश दिया रेलवे सिर्फ ट्रेनों का नेटवर्क नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है. त्योहार के इस अवसर पर रेलवे की यह मुस्तैदी यात्रियों में भरोसा व संतोष दोनों बढ़ा रही है.

