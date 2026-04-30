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वैष्णव ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, पुंछ-राजौरी रेल लाइन जल्द बनने का दिया भरोसा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई ( PTI video screenshot )

श्रीनगर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जम्मू और श्रीनगर के बीच 20-कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.. यह केंद्र शासित प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह भी मौजूद थे. ट्रेन में जम्मू-श्रीनगर रेल लाइन के ऊंचाई वाले इलाकों और ठंडे मौसम के हिसाब से सुविधाएं हैं. 20 कोच वाली यह ट्रेन 1,400 यात्रियों को लेकर श्रीनगर जा रही है और यह ट्रैक पर 3 घंटे चलने के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. वंदे भारत ट्रेन के आधुनिक और मौसम के हिसाब से बने फीचर्स के बारे में बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन खास तौर पर ज़्यादा ऊंचाई और ठंडे मौसम के लिए डिजाइन की गई है. उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन से कार्गो ट्रांसपोर्ट में मदद मिली है, जिससे कश्मीर में आने-जाने वाले सेब, सीमेंट और दूसरे सामानों का फ्रेट चार्ज कम हो गया है. उन्होंने कहा कि कश्मीर से दिल्ली तक दो करोड़ किलोग्राम सेब पहुंचाए गए हैं और कार्गो ट्रेनों से चेरी का ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन हिमालय के नए पहाड़ों से होकर गुजरती है, जिनकी अपनी चुनौतियां हैं, इसलिए उनके मेंटेनेंस और इस ट्रैक को बनाने वाली सुरंगों पर और काम किया जाएगा.