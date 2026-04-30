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वैष्णव ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, पुंछ-राजौरी रेल लाइन जल्द बनने का दिया भरोसा

श्रीनगर और जम्मू के बीच सीधी ट्रेन सर्विस से जम्मू और कश्मीर के बीच आने-जाने का समय कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

Railway Minister Ashwini Vaishnav flagged off the Jammu-Srinagar Vande Bharat train
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई (PTI video screenshot)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 1:12 PM IST

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श्रीनगर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जम्मू और श्रीनगर के बीच 20-कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.. यह केंद्र शासित प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह भी मौजूद थे.

ट्रेन में जम्मू-श्रीनगर रेल लाइन के ऊंचाई वाले इलाकों और ठंडे मौसम के हिसाब से सुविधाएं हैं. 20 कोच वाली यह ट्रेन 1,400 यात्रियों को लेकर श्रीनगर जा रही है और यह ट्रैक पर 3 घंटे चलने के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम रेलवे स्टेशन पर रुकेगी.

वंदे भारत ट्रेन के आधुनिक और मौसम के हिसाब से बने फीचर्स के बारे में बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन खास तौर पर ज़्यादा ऊंचाई और ठंडे मौसम के लिए डिजाइन की गई है. उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन से कार्गो ट्रांसपोर्ट में मदद मिली है, जिससे कश्मीर में आने-जाने वाले सेब, सीमेंट और दूसरे सामानों का फ्रेट चार्ज कम हो गया है.

उन्होंने कहा कि कश्मीर से दिल्ली तक दो करोड़ किलोग्राम सेब पहुंचाए गए हैं और कार्गो ट्रेनों से चेरी का ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया है.

उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन हिमालय के नए पहाड़ों से होकर गुजरती है, जिनकी अपनी चुनौतियां हैं, इसलिए उनके मेंटेनेंस और इस ट्रैक को बनाने वाली सुरंगों पर और काम किया जाएगा.

मंत्री ने कहा, “भविष्य में हमारा फोकस जम्मू-श्रीनगर रेल लाइन की कैपेसिटी बढ़ाने पर होगा; जैसे ट्रैक को डबल करना, ऑटोमेटेड सुविधाएं, सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, एक्स्ट्रा टनल और सभी जरूरी बदलाव जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद होंगे.”

उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों की मांग है कि रेलवे लाइन को पुंछ और राजौरी जिलों तक बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा, “पुंछ और राजौरी रेलवे से जुड़ेंगे. यह एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा. इसी तरह, उरी और बारामूला भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा. ये प्रोजेक्ट जल्द ही हकीकत बनेंगे. पुंछ राजौरी की डीपीआर को फाइनल किया जा रहा है.”

ट्रेन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और श्रीनगर के बीच ट्रेन सेवा का विस्तार करने के लिए भारत सरकार और रेल मंत्रालय को बधाई दी और धन्यवाद दिया.

उन्होंने अपने भाषण में कहा, “आज हमने सच में जम्मू को कश्मीर से जोड़ दिया है. ट्रेन की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमें ट्रेन टिकट पाने के लिए प्रभाव (surafish) का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ट्रेन सर्विस के प्रति लोगों के प्रतिक्रिया को दिखाता है.”

इस अवसर पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 20 कोच वाली ट्रेन में 1400 यात्री सफर करेंगे, जो पहले की 8 कोच वाली ट्रेनों से 900 यात्री ज़्यादा हैं. उन्होंने कहा, "रोज़ाना दो ट्रेनें चलाने से श्रीनगर और जम्मू के बीच प्रतिदिन 2800 लोग सफर करेंगे." (मीर फरहत के इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें- वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी, लोगों में खुशी की लहर

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