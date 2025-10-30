देशभर के इन 76 रेलवे स्टेशनों पर बनेगा यात्री होल्डिंग एरिया, 2026 के त्योहारों से पहले पूरा होगा जाएगा काम
होल्डिंग एरिया के चलते यात्रियों को काफी सुविधा मिली. इसी को देखते हुए आधुनिक होल्डिंग एरिया विकसित करने की घोषणा की गई.
नई दिल्ली: रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तर्ज पर देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 'यात्री होल्डिंग एरिया' विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले वर्ष दीपावली व छठ पर्व के दौरान प्रयोग के तौर पर बनाया गया होल्डिंग एरिया यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है. यात्रियों को स्टेशन परिसर में व्यवस्थित रूप से ठहरने व भीड़ प्रबंधन में इससे काफी सुविधा मिली.
इसी की सफलता को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने देशभर के 76 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ऐसे ही आधुनिक होल्डिंग एरिया विकसित करने की घोषणा की गई है. यह सभी परियोजनाएं त्योहारी सीजन 2026 से पहले पूरी कर ली जाएंगी, जिससे अगले वर्ष दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्वों पर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
उत्तर रेलवे के 12 स्टेशन शामिल: उत्तर रेलवे के तहत 12 प्रमुख स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है. इनमें आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, लुधियाना, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या धाम और हरिद्वार शामिल हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली स्टेशन पर पिछले वर्ष यात्रियों के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया में बैठने, पेयजल, मोबाइल चार्जिंग, वॉशरूम आदि सुविधाएं थीं. इन सुविधाओं को देखते हुए अब अन्य स्टेशनों पर भी इसी मॉडल को अपनाया जाएगा.
देशभर के 76 स्टेशन, जहां बनेंगे होल्डिंग एरिया-
1. सेंट्रल रेलवे (6 स्टेशन)
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोकमान्य तिलक टर्मिनस, नागपुर, नासिक रोड, पुणे और दादर.
2. ईस्टर्न रेलवे (5 स्टेशन)
हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, भागलपुर और जसीदीह.
3. ईस्ट सेंट्रल रेलवे (6 स्टेशन)
पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन.
4. ईस्ट कोस्ट रेलवे (3 स्टेशन)
भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और पुरी स्टेशन.
5. नॉर्दर्न रेलवे (12 स्टेशन)
आनंद विहार टर्मिनल, हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली जं., गाजियाबाद, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, लुधियाना, लखनऊ (एनआर), वाराणसी, अयोध्या धाम और हरिद्वार स्टेशन.
]6. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (4 स्टेशन)
कानपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी), मथुरा और आगरा कैंट स्टेशन.
7. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (4 स्टेशन)
गोरखपुर, बनारस, छपरा और लखनऊ जंक्शन.
8. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (2 स्टेशन)
गुवाहाटी और कटिहार स्टेशन.
9. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (5 स्टेशन)
जयपुर, गांधी नगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर और रींगस स्टेशन.
10. साउदर्न रेलवे (4 स्टेशन)
एम.जी.आर. चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एगमोर, कोयंबटूर और एर्नाकुलम स्टेशन.
11. साउथ सेंट्रल रेलवे (6 स्टेशन)
सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुपति, गुंटूर, काचीगुड़ा और राजमुंदरी.
12. साउथ ईस्टर्न रेलवे (3 स्टेशन)
रांची, टाटानगर और शालीमार.
13. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (1 स्टेशन)
रायपुर
14. साउथ वेस्टर्न रेलवे (4 स्टेशन)
एस.एम.वी.टी. बेंगलुरु, यशवंतपुर, मैसूर और कृष्णराजपुरम.
15. वेस्टर्न रेलवे (8 स्टेशन)
मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, उधना, सूरत, अहमदाबाद, उज्जैन, वडोदरा और सीहोर स्टेशन.
16. वेस्ट सेंट्रल रेलवे (3 स्टेशन)
भोपाल, जबलपुर व कोटा स्टेशन.
