बेंगलुरु-पुणे के बीच दौड़ेगी नई 'प्रीमियम' ट्रेन, तटीय कर्नाटक को दो वंदे भारत की सौगात

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025-26 के बजट में कर्नाटक को 7,748 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

प्रीमियम ट्रेन. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेंगलुरु और पुणे के बीच एक नई प्रीमियम ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह फैसला राज्य के जनप्रतिनिधियों और आम जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है.

तटीय कर्नाटक के लिए बड़ी सौगात

पुणे के अलावा, रेल मंत्री ने तटीय कर्नाटक के निवासियों के लिए बेंगलुरु-मंगलुरु-कारवार रूट पर बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू करने की घोषणा की. रेल मंत्री ने कहा- "मंगलुरु और हासन के बीच बिजलीकरण (Electrification) का काम पूरा हो चुका है. सुरक्षा जांच और टेस्ट रन सफल होते ही हम बेंगलुरु-कारवार वंदे भारत का टाइमटेबल जारी कर देंगे."

उन्होंने कहा कि रेलवे बेंगलुरु-कारवार मार्ग पर दो वंदे भारत ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है. एक बेंगलुरु से शुरू होगी और दूसरी कारवार से. उन्होंने आगे कहा, "इस ट्रेन के साथ हम कर्नाटक के पूरे तटीय क्षेत्र को कवर कर लेंगे."

बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना

काफी समय से लंबित बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना पर रेल मंत्री ने कहा कि कॉरिडोर 2 और 4 का काम प्रगति पर है. उन्होंने कहा, "चूंकि उपनगरीय रेल लाइनें मौजूदा रेल लाइनों के साथ गुजरती हैं, इसलिए इनका डिजाइन बहुत जटिल है. हालांकि, सभी चारों कॉरिडोर के डिजाइन पूरे कर लिए गए हैं और टेंडर दस्तावेजों को भी मंजूरी दे दी गई है." उन्होंने कहा कि उपनगरीय रेल परियोजना शुरू होने के बाद, बेंगलुरु शहर के सभी रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दिए जाएंगे.

कर्नाटक के लिए 7,748 करोड़ रुपये आवंटित

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025-26 के बजट में कर्नाटक को 7,748 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि 2014 तक रही यूपीए (UPA) सरकार के दौरान मिलने वाले औसत आवंटन से नौ गुना ज्यादा है.

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के दौरान कर्नाटक में रेल पटरियों के निर्माण, स्टेशनों के कायाकल्प और सुरक्षा उपायों के लिए 52,950 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है. वर्तमान में कर्नाटक के 61 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से नौ का काम पहले ही पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि "स्टेशनों के पुनर्निर्माण पर 2,110 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं."

