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अब लेट नहीं होगी ट्रेन! रेलवे ने पावर कारों के लिए HSD रीफ्यूलिंग सिस्टम शुरू किया

नई दिल्ली: रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे स्टेशनों पर अपनी स्मार्ट फ्लीट कार्ड-आधारित बाउजर हाई स्पीड डीजल (HSD) तेल वितरण प्रणाली शुरू कर दी है, जिससे प्राथमिक रखरखाव के दौरान ही पावर कारों में HSD ऑयल डिलीवरी संभव हो सकेगी.

स्वचालित स्मार्ट-ईंधन प्रणाली स्टेशन पर निर्धारित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान ट्रेनों में मौके पर ही ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करके रेलवे परिचालन को आसान बनाती है, जिससे ईंधन भरने के लिए अलग से रुकने की जरूरत खत्म हो जाती है.

स्मार्ट एचएसडी तेल वितरण प्रणाली उत्तर मध्य रेलवे स्टेशनों पर चालू होना रेलवे संचालन में समय और संसाधनों की बचत करते हुए, अधिक कुशल और किफायती ईंधन प्रबंधन की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

रेलवे अधिकारी ने कहा, "रेलवे ने अनुमान लगाया है कि इससे मुख्य रूप से ईंधन भंडारण, परिवहन और अन्य लॉजिस्टिक से जुड़े खर्चों में बचत के माध्यम से लगभग 15 रुपये प्रति लीटर की बचत हो सकती है."

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस पहल से यात्रियों को भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे ट्रेनों का संचालन अधिक समयबद्ध और सुचारू रूप से हो सकेगा. इस नई प्रणाली के तहत, एचएसडी तेल की आपूर्ति बाजार दर पर की जाएगी.

इस नई प्रणाली का उद्देश्य रूट में पड़ने वाले स्टेशनों पर रीफ्यूलिंग के लिए अतिरिक्त स्टॉपेज की जरूरत को कम करना है, जिससे ट्रेन सेवाओं में होने वाली संभावित देरी को कम करने में मदद मिलेगी. प्राथमिक रखरखाव के दौरान ही HSD ईंधन भरने का काम पूरा हो जाने से, इस प्रणाली के जरिये ईंधन आपूर्ति की प्रक्रिया अधिक आसान और सुव्यवस्थित होने तथा परिचालन समय की बचत होने की उम्मीद है.

रेलवे के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया,"नए सिस्टम से HSD फ्यूलिंग की वास्तविक समय में निगरानी हो सकेगी, जिससे पावर कारों को ईंधन भरने के लिए अलग से चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नई व्यवस्था के तहत, प्राथमिक रखरखाव के दौरान ही एक निर्धारित स्थान पर पावर कारों में ईंधन भरा जाएगा, जिससे वे सीधे अपने अगले संचालन के लिए रवाना हो सकेंगी."

रखरखाव के दौरान रीफ्यूलिंग

मौजूदा व्यवस्था के तहत, अगर किसी ट्रेन की यात्रा के दौरान पावर कार को अतिरिक्त डीजल की जरूरत होती है, तो उसे निर्धारित स्टेशनों पर फिर से ईंधन भरना पड़ सकता है. ऑपरेशनल शेड्यूल के आधार पर, इससे ट्रेन का स्टॉप तय समय से अधिक हो सकता है और संभावित रूप से इसकी समयबद्धता (punctuality) प्रभावित हो सकती है. नई प्रणाली इस जरूरत को रखरखाव के चरण में ले जाती है. ट्रेन की यात्रा शुरू होने से पहले ही जरूरी मात्रा में एचएसडी की आपूर्ति की जा सकती है, जिससे ट्रेन के चलने के दौरान रीफ्यूलिंग के लिए रुकने की जरूरत कम हो जाती है.

फ्लीट-कार्ड-आधारित ईंधन वितरण

यह सुविधा फ्लीट-कार्ड-आधारित बाउजर HSD ऑयल डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल करती है. बाउजर एक मोबाइल यूनिट होती है जिसका उपयोग रेलवे उपकरणों और पावर कारों तक डीजल पहुंचाने और वितरित करने के लिए किया जाता है. फ्लीट-कार्ड प्रणाली के जरिये ईंधन के वितरण को तय रेलवे फ्लीट से जोड़ा जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है. यह पारंपरिक मैनुअल व्यवस्थाओं की तुलना में ईंधन वितरण और उसकी निगरानी के लिए एक अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाता है.

यात्रियों के लिए फायदे

पारंपरिक ट्रेनों में विभिन्न यात्री सुविधाओं और प्रणालियों के लिए बिजली की आपूर्ति पावर कार करते हैं, विशेष रूप से उन ट्रेनों में जो ऑन-बोर्ड बिजली उत्पादन पर निर्भर होती हैं. इसलिए, यात्रा के दौरान अतिरिक्त रीफ्यूलिंग स्टॉपेज से बचने से यात्रियों को होने वाले व्यवधानों को कम किया जा सकता है. यह विशेष रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए उचित है, जो निर्धारित समय सारणी पर चलती हैं और जिनके कई स्टेशनों पर ठहराव होते हैं.

निर्धारित समय पर चलेगी ट्रेन

किसी छोटे स्टेशन पर स्टॉप की अवधि को थोड़ा सा भी बढ़ाना, ट्रेन की समय सारिणी को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से तब जब ट्रेन अपने निर्धारित समय के बहुत करीब चल रही हो. एक स्टेशन पर होने वाली देरी बाद के अन्य स्टेशनों पर आगमन के समय को प्रभावित कर सकती है. इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी रीफ्यूलिंग यात्रा के दौरान न होकर, निर्धारित रखरखाव और वापसी की तैयारी (turnaround periods) अवधि के दौरान ही पूरी कर ली जाए.

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