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Teacher Warriors: ‘निर्भेद’ बदल रहा हजारों गरीब बच्चों का भविष्य, सुशील कुमार मीणा की अनूठी पहल ला रही है 'सामाजिक क्रांति'

'निर्भेद फाउंडेशन' में बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाई के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था भी की जाती है. संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट

सुशील कुमार मीणा की ‘निर्भेद’ पहल से शिक्षा की मुख्यधारा में लौट रहे हजारों सपने
सुशील कुमार मीणा की ‘निर्भेद’ पहल से शिक्षा की मुख्यधारा में लौट रहे हजारों सपने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2026 at 6:02 PM IST

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नई दिल्ली: सप्ताह के पांच दिन रेल मंत्रालय के विजिलेंस डायरेक्टरेट में एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सरकारी दायित्व निभाने वाले सुशील कुमार मीणा के लिए शनिवार और रविवार सिर्फ छुट्टी के दिन नहीं हैं. यह दो दिन उनके लिए समाज की प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर होते हैं. कार्यालय की फाइलों और सरकारी जिम्मेदारियां को निभाते हुए सप्ताहांत में बच्चों के बीच पहुंचाते हैं. बच्चों की पढ़ाई भविष्य और सपनों पर चर्चा करते हैं. एक शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं.

शिक्षक दिवस के अवसर पर सुशील कुमार मीणा की कहानी इसलिए खास और प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने समाज के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचने के लिए नौकरी के साथ-साथ शिक्षक बनने की भूमिका भी निभाने का रास्ता चुना. रेलवे में अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी उनका शिक्षा के प्रति समर्पण कम नहीं होता. सप्ताह में पांच दिन सरकारी दायित्व निभाने वाले सुशील कुमार मीणा शनिवार और रविवार को जरूरतमंद बच्चों की भविष्य को संवारने में अपना समय देते हैं.

गरीब बच्चों शिक्षा के लिए मिसाल बनी सुशील कुमार मीणा की पहल (ETV Bharat)

सुशील कुमार मीणा निर्भेद फाउंडेशन के संस्थापक हैं और विजिलेंस डायरेक्टरेट में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. सुशील का मानना है कि,

समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि अपनी क्षमता और समय का एक हिस्सा समाज को देना भी किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है.

2013 में शुरू हुई कोशिश, 2015 में मिला संस्था का स्वरूप
2009 में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान HBTI, कानपुर से सुशील मीणा ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. इसके बाद वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे. इस दौरान भी वे छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया करते थे. 2011 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर सुशील का भारतीय रेलवे में चयन हो गया. सरकारी नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने शिक्षा देने का सिलसिला जारी रखा. नौकरी लगने के बाद सुशील आर्थिक रूप से सशक्त हो गए और फिर उन्होंने अपनी तनख्वाह को भी गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे दायरा बढ़ता चला गया.

क्लास में बच्चों के साथ बैठे सुशील कुमार मीणा
क्लास में बच्चों के साथ बैठे सुशील कुमार मीणा (ETV Bharat)

2013 में सुशील ने स्टडी सेंटर की शुरुआत की. जहां मुफ्त बच्चों को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शिक्षा देनी शुरू की. शुरुआत में बच्चों की संख्या कम ही थी लेकिन सुशील के पढ़ाने के तरीके को देखते हुए छात्र बढ़ते चले गए. इसके बाद 2015 में औपचारिक रूप से निर्भेद फाऊंडेशन की शुरुआत हुई. संस्था का लक्ष्य ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना था जो आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक परेशानियों यह अन्य कारणों से स्कूल जाने में असमर्थ थे या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे. 2015 से शुरू हुआ है सफर लगातार आगे बढ़ता गया.

बच्चों के साथ सेल्फी लेते सुशील कुमार मीणा
बच्चों के साथ सेल्फी लेते सुशील कुमार मीणा (ETV Bharat)

निर्भेद फाउंडेशन सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न शहरों में गरीब बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने पर काम कर रही है. संस्था द्वारा ऐसे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब और सीखने की क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाती है. पहले उन्हें बुनियादी शैक्षिक स्तर तक तैयार किया जाता है इसके बाद औपचारिक शिक्षा के लिए उन्हें तैयार कर विभिन्न स्कूलों में दाखिला कराया जाता है. दाखिला होने के बाद भी यह बच्चे संस्था के माध्यम से शिक्षित किए जाते हैं. इस तरह संस्था का काम केवल बच्चों को पढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा तक पहुंचना है.

शतरंज खेलते बच्चे
शतरंज खेलते बच्चे (ETV Bharat)

संस्था के माध्यम से छात्रों को यूपी बोर्ड और एनआईओएस के जरिए 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलती है. यहां से शिक्षा हासिल करने वाले कई छात्र अब उच्च शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं. सुशील कुमार मीणा कहते हैं, उनका लक्ष्य केवल बच्चों को कुछ समय के लिए सहायता देना नहीं बल्कि उन्हें इस स्तर तक तैयार करना है कि वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके.

भगवान के रूप में बच्चे
भगवान के रूप में बच्चे (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ भोजन और आधुनिक शिक्षा
निर्भेद फाउंडेशन के स्टडी सेंटर में बच्चों को केवल मुफ्त पढ़ाई ही उपलब्ध नहीं कराई जाती बल्कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है. संस्था का मानना है कि शिक्षा और पोषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यदि बच्चा भूखा है या उसे पर पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है तो उसकी पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है. इसी सोच के साथ केंद्र में बच्चों के लिए मील की व्यवस्था भी की जाती है. समय के साथ शिक्षा की ज़रूरतें बदल रही है और इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए संस्था ने आधुनिक शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है. केंद्र में कंप्यूटर लैब मौजूद है जहां बच्चों को तकनीक से परिचित कराया जाता है. आज के दौर में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी समझ को भविष्य की शिक्षा का महत्वपूर्ण समान जा रहा है. इसलिए संस्था का लक्ष्य बच्चों को केवल पारंपरिक विश्व तक सीमित नहीं रखता है.

सुशील कुमार मीणा
सुशील कुमार मीणा (ETV Bharat)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है पढ़ाई
सुशील कुमार मीणा बताते हैं कि संस्था बच्चों को वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जागरूक कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल तकनीकि प्लेटफार्म पर कमांड देना या सवाल पूछना सीखना नहीं है. कोशिश यह है कि बच्चे समझ सकें की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रिसर्च, जानकारी खोजने, सॉफ्टवेयर विकसित करने नए विचारों को बेहतर बनाने और भविष्य की योजनाओं को धरातल पर उतरने में किस तरह से किया जा सकता है.

स्टडी सेंटर में बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि भविष्य में यदि कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किस तरह से मदद लेनी है. तकनीक का इस्तेमाल कर नई संभावनाएं कैसी खोजी जा सकती हैं और किस तरह से डिजिटल दुनिया में अपने लिए विभिन्न अवसर तैयार कर सकते हैं.

सुशील कहते हैं कि उनका उद्देश्य बच्चों को भविष्य की जरूरत के अनुसार तैयार करना है. यदि छात्र तकनीक का सही इस्तेमाल सीख लेता है तो आगे चलकर फ्रीलांसिंग जैसे कार्यों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है और अपनी उच्च शिक्षा का फर्श उठाने में भी सक्षम बन सकता है.

फिल्म दिखने के बाद सिनेमा के अंदर खुश बच्चे
फिल्म दिखने के बाद सिनेमा के अंदर खुश बच्चे (ETV Bharat)

गाजियाबाद नहीं देश के कई हिस्सों तक पहुंची पहल
निर्भेद फाउंडेशन का काम अब केवल गाजियाबाद तक सीमित नहीं है. संस्था के कई हिस्सों में स्टडी सेंटर चल रहे हैं. जो जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं. वर्तमान में संस्था के विभिन्न स्टडी सेंटर्स में करीब 3400 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. यह संस्था के उस प्रयास की कहानी है जो कभी कुछ बच्चों को पढ़ने से शुरू हुई थी और आज हजारों बच्चों तक पहुंच चुकी है. सुशील कहते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं. जिनके भीतर प्रतिभा है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता. यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं.

शिक्षा के साथ काउंसलिंग भी
संस्था की पहल बच्चों को भविष्य और कैरियर के बारे में समय रहते जागरूक करना भी है. संस्था समय-समय पर अलग-अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट को स्टडी सेंटर में आमंत्रित करती है, जो कि छात्रों से बातचीत करते हैं और उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं. इससे बच्चों को कम उम्र में ही विभिन्न करियर विकल्प को समझने का मौका मिलता है. कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि उनके सामने क्या-क्या करियर ऑप्शंस मौजूद है. उनका दायरा अक्सर आसपास दिखाई देने वाले कुछ रोजगारों तक सीमित हो जाता है. ऐसे में एक्सपर्ट से बातचीत बच्चन में एक नई सोच विकसित करती है.

पढ़ाई करते बच्चे
पढ़ाई करते बच्चे (ETV Bharat)

एक व्यक्ति को शिक्षित करना, कई जिंदगियों को बदलना
सुशील कुमार कहते हैं कि,

शिक्षा को समाज में बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है. जब किसी एक व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है तो केवल उसी व्यक्ति का जीवन स्तर में बदलाव नहीं आता बल्कि एक शिक्षक व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रेरणा बन सकता है. अपने भाई-बहनों, पड़ोसियों और रिश्तेंदारी को भी शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक कर सकता है साथ ही दूसरों को मार्गदर्शन भी दे सकता है.

नौकरी के साथ समाज सेवा का संतुलन
एक तरफ सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ संस्था का संचालन. दोनों के बीच संतुलन आसान नहीं है. सुशील स्वीकारते हैं कि नौकरी और सामाजिक कार्य के बीच संतुलन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है. समय की कमी होती है और दोनों जिम्मेदारियां निभाई होती हैं. लेकिन पता नहीं कहां से ऊर्जा मिलती है और धीरे-धीरे दोनों जिम्मेदारियां एक साथ लेकर चलना संभव हो जाता है. सुशील का मानना है कि जब किसी काम के पीछे उद्देश्य मजबूत हो तो व्यक्ति व्यस्तता के बावजूद उसके लिए समय निकाल ही लेता है.

अजय कुमार शर्मा
अजय कुमार शर्मा (ETV Bharat)

अपने लिए तो सब मेहनत करते हैं, समाज के लिए भी समय जरूरी
वसुंधरा निवासी सम्यक जैन ने हाल ही में बीटेक की पढ़ाई पूर्ण की है. वह नियमित रूप से कुछ घंटे निकाल कर स्टडी सेंटर में बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं. सम्यक का कहना है कि हर व्यक्ति अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए मेहनत करता है. लेकिन यदि हम अपने समय का कुछ हिस्सा समाज के लिए दें तो उसका अलग महत्व होता है. समाज के लिए किया गया काम ही वास्तविक रूप से जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है. सम्यक जैसे युवा इस पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा का जज्बा

निर्भेद फाउंडेशन मैं ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियां में बताया और अब रिटायरमेंट के बाद समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं. गोविंद सिंह मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं. दिल्ली एनसीआर में लंबे समय तक नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं और अब वह अपने अनुभव और समय का उपयोग समाज के लिए कर रहे हैं. गोविंद सिंह प्रतिदिन सेंटर पहुंचते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं और करीब 5 साल से इस केंद्र में समाज सेवा कर रहे हैं.

पेड़ के नीचे क्लास में पढ़ते बच्चे
पेड़ के नीचे क्लास में पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

हर जिले में स्टडी सेंटर खोलने का सपना
सुशील कुमार मीणा का सपना केवल कुछ शहरों में सेंटर चलाने तक सीमित नहीं है उनका लक्ष्य भारत के प्रतीक जिले में एक ऐसा स्टडी सेंटर स्थापित करना है जहां जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

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