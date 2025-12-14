ETV Bharat / bharat

देश के इस रेलवे स्टेशन पर ई-बाइक रेंटल सेवा शुरू, यात्रियों को होगी सुविधा

यात्रियों के लिए पर्यावरण अनुकूल यह सुविधा एक महत्वपूर्ण कदम है. ठेकेदारों को केरल में पहला ईवी बाइक रेंटल लाइसेंस दिया गया है, जिससे सुचारू और नियमों के अनुसार संचालन संभव हो सके.

यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो प्रतिदिन ट्रेनों में यात्रा करते हैं और स्टेशन से शहर के भीरत आने-जाने के लिए किफायती विकल्प की तलाश करते हैं.

हैदराबाद : रेलवे ने यात्रियों को अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए आसान बनाने के क्रम में ई-बाइक रेंटल सेवा शुरू कर दी है. केरल का कोझिकोड रेलवे स्टेशन यह सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है. इस सेवा को वर्ष 2026 में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा.

रेलवे बोर्ड के मुताबिक कोझिकोड मॉडल सफल होने पर यह सुविधा पहले केरल के साथ ही दक्षिण भारत के कुछ अन्य बड़े शहरों में लागू की जाएगी. इसके बाद 2026 तक देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चरणबद्ध रूप से इसको लागू किया जाएगा. स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और शहर तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करने के मकदस से इस सेवा को शुरू किया गया है.

रेलवे स्टेशन से मिलेगी रेंटल सुविधा

कोझिकोड में शुरू की गई ई-बाइक रेंटल सुविधा के तहत यात्रियों को स्टेशन पर ही इलेक्ट्रिक बाइक आसानी से मुहैया कराई जाएगी. इस सेवा के लिए किराया काफी किफायती रखा गया है .

प्रति घंटे 50 रुपये

12 घंटे के लिए 500 रुपये

24 घंटे के लिए 750 रुपये

नहीं देने पड़ेगा अतिरिक्त रुपया

इस सुविधा का मकसद यात्रियों को स्टेशन से घर, ऑफिस या शहर के किसी अन्य स्थान तक पहुंचने में सुविधा देना है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो टैक्सी या ऑटो-रिक्शा पर निर्भर रहते हैं. इससे शहर के ट्रैफिक दबाव को भी कुछ हद तक राहत मिलेगी.

इन डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा

इस सेवा का सुविधा लेने के लिए यात्रियों को ओरिजिनल आधार कार्ड, कम से कम दो साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा एक हजार रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा. अधिकांश ई-बाइक में फुल-कवरेज इंश्योरेंस भी उपलब्ध है, जिससे दुर्घटना की स्थिति में कवर मिलता है.

ये भी पढ़ें- रेलवे की नई पहल, वंदे भारत ट्रेनों में परोसा जाएगा लोकल फूड