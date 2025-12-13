ETV Bharat / bharat

'सर्दियों' में बिना रुकावट चलती रहेगी वंदे भारत, जानिए क्या है रेलवे का 'मास्टर प्लान'

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः सर्दियों में ट्रेनों का परिचालन रेलवे के लिए चुनौतियों से कम नहीं होता है. कोहरे के कारण ट्रेनें अक्सर विलंब से चलती है. वंदे भारत ट्रेनों को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए, रेलवे ने बड़ी तैयारी की है. बोर्ड ने सभी ज़ोनल रेलवे को 15 दिन का सुरक्षा जांच अभियान चलाने के लिए कहा है. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और उनका पालन किया जा रहा है.

इस सुरक्षा जांच अवधि के दौरान, सभी जोनल रेलवे निर्देशों के अनुसार सभी निर्धारित सुरक्षा गियर सहित सभी वंदे भारत कोचों का व्यापक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे. जोनल रेलवे संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था करेंगे, जिसमें हर वंदे भारत रैक का ट्रेन के अंदर जाकर निरीक्षण भी शामिल है. इन जांचों की दैनिक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी. इस सुरक्षा जांच के दौरान किए गए निरीक्षणों की एक रिपोर्ट 29 दिसंबर तक रेलवे बोर्ड को जमा करनी होगी.

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी ट्रिप निरीक्षणों या होमिंग डिपो द्वारा किए जाने वाले छत निरीक्षणों के दौरान, साफ़ सतह बनाए रखने के लिए, छत की लाइन और पैंटोग्राफ इंसुलेटर (जो चीनी मिट्टी के नहीं हैं) की सफाई एक लिंट-फ्री (रोआं रहित) गीले और सूखे कपड़े से की जानी है. इस अभियान के तहत, सभी जोनल रेलवे को बताए गए निर्देशों और ज़रूरी समझे जाने वाले किसी भी अन्य चीज़ को कवर करते हुए, सभी वंदे भारत कोचों की जांच करनी है.

