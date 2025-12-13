'सर्दियों' में बिना रुकावट चलती रहेगी वंदे भारत, जानिए क्या है रेलवे का 'मास्टर प्लान'
वंदे भारत ट्रेनों को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए, रेलवे ने बड़ी तैयारी की है. 15 दिन का सुरक्षा जांच अभियान चलाया जाएगा.
Published : December 13, 2025 at 7:07 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्लीः सर्दियों में ट्रेनों का परिचालन रेलवे के लिए चुनौतियों से कम नहीं होता है. कोहरे के कारण ट्रेनें अक्सर विलंब से चलती है. वंदे भारत ट्रेनों को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए, रेलवे ने बड़ी तैयारी की है. बोर्ड ने सभी ज़ोनल रेलवे को 15 दिन का सुरक्षा जांच अभियान चलाने के लिए कहा है. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और उनका पालन किया जा रहा है.
इस सुरक्षा जांच अवधि के दौरान, सभी जोनल रेलवे निर्देशों के अनुसार सभी निर्धारित सुरक्षा गियर सहित सभी वंदे भारत कोचों का व्यापक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे. जोनल रेलवे संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था करेंगे, जिसमें हर वंदे भारत रैक का ट्रेन के अंदर जाकर निरीक्षण भी शामिल है. इन जांचों की दैनिक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी. इस सुरक्षा जांच के दौरान किए गए निरीक्षणों की एक रिपोर्ट 29 दिसंबर तक रेलवे बोर्ड को जमा करनी होगी.
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी ट्रिप निरीक्षणों या होमिंग डिपो द्वारा किए जाने वाले छत निरीक्षणों के दौरान, साफ़ सतह बनाए रखने के लिए, छत की लाइन और पैंटोग्राफ इंसुलेटर (जो चीनी मिट्टी के नहीं हैं) की सफाई एक लिंट-फ्री (रोआं रहित) गीले और सूखे कपड़े से की जानी है. इस अभियान के तहत, सभी जोनल रेलवे को बताए गए निर्देशों और ज़रूरी समझे जाने वाले किसी भी अन्य चीज़ को कवर करते हुए, सभी वंदे भारत कोचों की जांच करनी है.
जांच किए जाने वाले सुरक्षा उपाय:
- चीनी मिट्टी के इंसुलेटर को रोआं रहित कपड़े से साफ़ करें और सफाई के बाद सिलिकॉन तेल लगाएं, ताकि सतह पर पानी न टिके. अगर जरूरी हो तो जमी हुई गंदगी हटाने और सतह को अच्छी चमक देने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग करें
- टीसी छत के उपकरण की जांच करें (जिसमें पैंटोग्राफ, छत के इंसुलेटर की सफाई आदि शामिल है)
- डिपो में छत की एचवी केबल (Roof HV cable) और एचवी जम्पर केबल्स (HV jumper cables) की जांच करें
- ड्राइविंग और नॉन-ड्राइविंग दोनों कैब की एसी में और सभी आरएमपीयू (RMPUs) में उनके सुरक्षा इंटरलॉक के साथ हीटरों का काम करना सुनिश्चित करें
- टीएफपी (TFP) में तेल का और ट्रैक्शन कन्वर्टर में कूलेंट का सही स्तर बनाए रखें
- ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल होने वाली सिलिका जेल अच्छी स्थिति में होनी चाहिए
- सभी एयर ड्रायर काम करने की हालत में होने चाहिए और उन्हें अलग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- सभी एमआर से नमी को बाहर निकालें, ड्रेन कॉक का मूवमेंट सही हो, और ऑटो ड्रेन वाल्व ठीक से काम कर रहा हो
- हेडलाइट्स को साफ करें और उनकी सही फोकस और रौशनी सुनिश्चित करें. साथ ही, फ्लैशर लाइट और मार्कर लाइट का सही काम करना भी सुनिश्चित करें
- दोनों कैब के वाइपर ठीक से काम कर रहे हों
- सिग्नल एक्सचेंज लाइट्स का काम करना सुनिश्चित करें
- ट्रेनसेट के डिपो से निकलने से पहले लुक आउट ग्लास और खिड़की के शीशों की सही सफाई सुनिश्चित करें
- बोगी में स्टेबलाइज़र बार बेयरिंग की दोबारा ग्रीसिंग की जाए
- ड्राइविंग कैब और बाहरी दरवाज़े ठीक से सील किए जाने चाहिए
- पेंट्री उपकरणों का काम करना सुनिश्चित करें, खासकर वॉटर बॉयलर और हॉट केस का
वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानेंः
यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने आधुनिक कोचों, उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और यात्री सुविधाओं के साथ भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित वंदे भारत ट्रेनें शुरू की हैं. रेलवे मंत्रालय ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों में उन्नत सुविधाएं हैं, जैसे:
- कवच सुरक्षा प्रणाली से लैस
- 180/160 KMPH की डिज़ाइन/परिचालन गति के साथ बेहतर त्वरण
- स्वदेशी रूप से विकसित यूवी-सी लैंप आधारित कीटाणुशोधन प्रणाली वाले एयर कंडीशनिंग यूनिट
- झटका-रहित सेमी-परमानेंट कपलर
- केंद्रीय रूप से नियंत्रित ऑटोमेटिक प्लग डोर्स और पूरी तरह से सील किए गए चौड़े गैंगवे (डिब्बों के बीच का रास्ता)
वंदे भारत ट्रेन की सेवाएंः
लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में कुल यात्रियों की औसत संख्या 102.01 प्रतिशत रही और 2025-26 (जून, 2025 तक) में यह 105.03 प्रतिशत दर्ज की गई.
