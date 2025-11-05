ETV Bharat / bharat

कोहरे से नहीं प्रभावित होगा ट्रेनों का परिचालन! रेलवे ने शुरू किया अभियान

नई दिल्ली: सर्दी के मौसम में कोहरे और खराब मौसम से हर साल ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ता है. इन चुनौतियों से निपटने और सुरक्षित तथा सुचारू रेल परिचालन के लिए रेलवे सुरक्षा अभियान चला रहा है ताकि कोहरे के कारण किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. साथ ही ट्रेनों का परिचालन बाधित न हो.

रेलवे के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को सर्दी के दौरान कोहरे से निपटने के लिए उचित तैयारी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए, सिग्नलमैनों को उचित प्रशिक्षण और उपयोग, स्टेशन कर्मचारियों को घने कोहरे में काम करने की उचित जानकारी, और क्रू लॉबी में पर्याप्त संख्या में विश्वसनीय फॉग सेफ डिवाइस की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए. साथ ही सिग्नल और अन्य स्थानों की दिशा-वार उचित मैपिंग भी की जानी चाहिए.

कोहरे के दौरान सुरक्षा अभियान के बारे में बताते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशिकांत त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि कोहरे से निपटने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों में शीतकालीन सुरक्षा का आयोजन किया जा रहा है. साथ ही लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड, ट्रैकमैन, सिग्नलिंग स्टाफ और स्टेशन कर्मचारियों की काउंसलिंग की जा रही है.

उन्होंने आगे कहा, "यह देखा गया है कि सर्दियों में घना कोहरा कई तरह की समस्याएं पैदा करता है और सुचारू रेल संचालन में बाधा डालता है. कड़ाके की ठंड में, कभी-कभी पटरियों में दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए ट्रैक का रखरखाव करने वाले विभागों को इसकी उचित निगरानी करनी पड़ती है, और परामर्श के दौरान, एलपी (लोको पायलट) और एएलपी (सहायक लोको पायलट) को नियमों के अनुसार ट्रेन की गति बनाए रखने और सिग्नलों की निगरानी करके आगे बढ़ने के निर्देश दिए जाते हैं."

सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया कि, "उत्तरी क्षेत्र ने ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए शीतकालीन सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के दौरान, एलपी और एएलपी को संशोधित स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली (एमएएसएस) में ट्रेनें चलाने के लिए परामर्श और प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें एक ब्लॉक सेक्शन में सिर्फ दो ट्रेनों को चलाने की अनुमति होती है. हालांकि, एक स्वचालित ब्लॉक सिग्नल की सामान्य स्थिति में अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती हैं."

रेलवे के अनुसार, 31 जनवरी 2026 तक "धुंधले और खराब मौसम के दौरान सावधानियां" पर तीन महीने का सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी विभागों और सभी ग्रेडों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को शामिल किया जाएगा, ताकि कोहरे के कारण कम दृश्यता के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.