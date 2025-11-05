कोहरे से नहीं प्रभावित होगा ट्रेनों का परिचालन! रेलवे ने शुरू किया अभियान
रेलवे ने कोहरे की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा अभियान शुरू किया है. सभी विभागों को उचित उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं.
Published : November 5, 2025 at 6:01 PM IST
नई दिल्ली: सर्दी के मौसम में कोहरे और खराब मौसम से हर साल ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ता है. इन चुनौतियों से निपटने और सुरक्षित तथा सुचारू रेल परिचालन के लिए रेलवे सुरक्षा अभियान चला रहा है ताकि कोहरे के कारण किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. साथ ही ट्रेनों का परिचालन बाधित न हो.
रेलवे के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को सर्दी के दौरान कोहरे से निपटने के लिए उचित तैयारी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए, सिग्नलमैनों को उचित प्रशिक्षण और उपयोग, स्टेशन कर्मचारियों को घने कोहरे में काम करने की उचित जानकारी, और क्रू लॉबी में पर्याप्त संख्या में विश्वसनीय फॉग सेफ डिवाइस की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए. साथ ही सिग्नल और अन्य स्थानों की दिशा-वार उचित मैपिंग भी की जानी चाहिए.
कोहरे के दौरान सुरक्षा अभियान के बारे में बताते हुए उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशिकांत त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि कोहरे से निपटने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों में शीतकालीन सुरक्षा का आयोजन किया जा रहा है. साथ ही लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड, ट्रैकमैन, सिग्नलिंग स्टाफ और स्टेशन कर्मचारियों की काउंसलिंग की जा रही है.
उन्होंने आगे कहा, "यह देखा गया है कि सर्दियों में घना कोहरा कई तरह की समस्याएं पैदा करता है और सुचारू रेल संचालन में बाधा डालता है. कड़ाके की ठंड में, कभी-कभी पटरियों में दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए ट्रैक का रखरखाव करने वाले विभागों को इसकी उचित निगरानी करनी पड़ती है, और परामर्श के दौरान, एलपी (लोको पायलट) और एएलपी (सहायक लोको पायलट) को नियमों के अनुसार ट्रेन की गति बनाए रखने और सिग्नलों की निगरानी करके आगे बढ़ने के निर्देश दिए जाते हैं."
सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया कि, "उत्तरी क्षेत्र ने ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए शीतकालीन सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के दौरान, एलपी और एएलपी को संशोधित स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली (एमएएसएस) में ट्रेनें चलाने के लिए परामर्श और प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें एक ब्लॉक सेक्शन में सिर्फ दो ट्रेनों को चलाने की अनुमति होती है. हालांकि, एक स्वचालित ब्लॉक सिग्नल की सामान्य स्थिति में अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती हैं."
रेलवे के अनुसार, 31 जनवरी 2026 तक "धुंधले और खराब मौसम के दौरान सावधानियां" पर तीन महीने का सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी विभागों और सभी ग्रेडों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को शामिल किया जाएगा, ताकि कोहरे के कारण कम दृश्यता के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
सिग्नलमेन को प्रशिक्षण
ठंड के मौसम में काम करने के लिए कोहरे सिग्नलमेन (fog signalmen) का उचित नामांकन, प्रशिक्षण और उपयोग, स्टेशन कर्मचारियों का समुचित ज्ञान, और स्टेशनों पर दृश्यता परीक्षण वस्तु (वीटीओ) सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. अगर निर्धारित वीटीओ कम से कम 180 मीटर की दूरी से दिखाई नहीं देता है, तो स्टेशन मास्टर एसआर 3.61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा. पूर्वी तट रेलवे (ECoR) के अधिकारियों ने बताया कि कोहरे के मौसम में सिग्नलों की दृश्यता प्रभावित होने की घटनाओं की सूचना सेक्शन कंट्रोलर को दी जानी चाहिए.
ECoR ने कहा कि विभाग स्टॉप सिग्नल से पहले रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड की उपलब्धता, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट और डीजे ओपन, डीजे क्लोज, कोस्टिंग और डेंजर बोर्ड जैसे अन्य चेतावनी बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.
एलपीएस और एएलपी की जिम्मेदारी
क्रू लॉबी में पर्याप्त संख्या में विश्वसनीय फॉग सेफ डिवाइस (Fog Safe Devices) उपलब्ध कराने के लिए एलपी और एएलपी को परामर्श दिया जा रहा है. साथ ही सिग्नल और अन्य स्थानों की दिशा-वार मैपिंग, हेड लाइटों का उचित फोकस और लोको के वाइपरों की कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जा रही है. यह महत्वपूर्ण है कि कोहरे के मौसम में लोको पायलटों द्वारा बरती जाने वाली सतर्क गति और उससे होने वाले समय की हानि को सभी संबंधित पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाए.
कोहरे के दौरान लोको पायलट दृश्यता के अनुसार ट्रेन की गति को कंट्रोल करेगा. जब लोको पायलट को लगे कि कोहरे के कारण दृश्यता कम है, तो उसे ऐसी गति से गाड़ी चलानी चाहिए जिससे वह गाड़ी को नियंत्रित कर सके और किसी भी बाधा से पहले रुकने के लिए तैयार रहे. यह गति किसी भी स्थिति में 75 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.
लोको पायलट, लेवल क्रॉसिंग पर आने वाली गाड़ी के बारे में गेटमैन (जहां व्यवस्था हो) और सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए बार-बार सीटी बजाते हैं. एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम (Absolute Block System) में, गति निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए.
