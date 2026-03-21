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ट्रेनों में पानी भरने की करायी जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग, शिकायतों के बाद जागा रेल मंत्रालय

रेलवे के निर्देशानुसार, रिपोर्ट में मंडल (Division) का नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए. इसमें यह भी बताना होगा कि मंडल के सभी तय स्टेशनों पर चुनिंदा ट्रेनों में पानी भरा गया है या उसे टॉप-अप किया गया है. साथ ही, पानी भरने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और रास्ते में जांची गई ट्रेनों की संक्षिप्त निरीक्षण रिपोर्ट भी इसमें शामिल होनी चाहिए.

नई दिल्ली: गर्मियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है. कोच में साफ पानी की कमी न हो, इसके लिए अधिकारियों को पानी भरने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सफर के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और पर्याप्त पानी मिलता रहे.

बायो-टॉयलेट्स की साफ-सफाई

इसी तरह, ट्रेनों में साफ-सफाई और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, खासकर बायो-टॉयलेट्स की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है. रेलवे ने सभी जोनल कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे बायो-टैंकों की सफाई, फ्लश की वर्किंग, और नलों व पाइपों की फिटिंग की नियमित जांच करें. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बायो-टैंक चोक (जाम) न हों और उनमें गंदगी जमा न हो. टॉयलेट में फ्लश, रबर पाइप के कनेक्शन और क्लैंप जैसी जरूरी चीजों के सही होने की जांच की जाएगी.

CAG (कैग) रिपोर्ट 2025

2025 की कैग रिपोर्ट के अनुसार, रेल मदद शिकायतों के विश्लेषण से पता चला है कि व्यस्त यात्रा के दौरान यात्रियों को अक्सर टॉयलेट या वॉशबेसिन में पानी नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे न केवल यात्रा कष्टदायक हो जाती है, बल्कि अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं. जैसे, टॉयलेट जाम हो जाना, बदबू फैलना और डिब्बों में गंदगी होना.

यह स्थिति जनरल कोच में और भी खराब है, जहां अक्सर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि स्लीपर या एसी कोच के यात्री ज्यादा शिकायत दर्ज कराते हैं. 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे में पानी की कमी से जुड़ी कुल 1,00,280 शिकायतें मिलीं. इनमें से 33,937 मामलों (लगभग 34%) में समाधान तय समय सीमा से काफी देरी से हुआ, जो सेवा मानकों का उल्लंघन है.

यात्रियों का फीडबैक सर्वे

लंबी दूरी की ट्रेनों में पानी की उपलब्धता को समझने के लिए, रेलवे ऑडिट ने हर ज़ोन की छह चुनिंदा ट्रेनों में एक सर्वे किया. पूरे भारतीय रेलवे में सर्वे किए गए 2,426 यात्रियों में से 366 यात्रियों ने बताया कि उन्हें टॉयलेट या वॉशबेसिन में पानी की कमी का सामना करना पड़ा. नौ ज़ोन में पानी की उपलब्धता से असंतुष्ट यात्रियों का प्रतिशत 16 से 28 के बीच रहा. रिपोर्ट में कहा गया कि यह समस्या बड़े पैमाने पर है और यात्रियों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करती है.

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