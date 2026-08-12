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रेल वन ऐप को 4.76 करोड़ बार डाउनलोड किया गया, रोजाना होती है 10 लाख टिकट बुकिंग

रेल वन ऐप को 4.76 करोड़ बार डाउनलोड किया गया. ( प्रतीकात्मक फोटो- IANS )

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे अपनी डिजिटल यात्री सेवाओं को तेजी से मजबूत कर रहा है, जिससे टिकटिंग, ट्रेन की जानकारी और यात्रियों की मदद एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी. इस परिवर्तन के केंद्र में, रेल वन (RailOne) ऐप रेल यात्रियों के लिए एक प्रमुख डिजिटल गेटवे के रूप में उभरा है, जिसने हर दिन 4.76 करोड़ डाउनलोड और औसतन 10 लाख टिकट बुकिंग दर्ज की है.

रेल मंत्रालय के अनुसार, यह एप्लिकेशन यात्रियों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने में सक्षम बनाता है, जिससे रेलवे बुकिंग काउंटर पर जाने की आवश्यकता कम हो जाती है.

टिकटिंग के अलावा, रेल वन (RailOne) कई यात्री-उन्मुख रेल सेवाओं को एक ही जगह पर लाता है. यात्री ट्रेन की जानकारी और पीएनआर स्थिति की जांच कर सकते हैं, सहायता और शिकायतों के लिए रेलमदद का उपयोग कर सकते हैं और एक ही मंच के माध्यम से अन्य प्रमुख रेलवे सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं.

एप्लिकेशन की एक प्रमुख विशेषता इसकी सिंगल साइन-ऑन (SSO) सुविधा है. कई रेलवे एप्लीकेशन डाउनलोड करने और अलग-अलग पासवर्ड याद रखने के बजाय, यात्री एक ही प्लेटफॉर्म और लॉगिन के जरिए कई तरह की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

रेल वन के साथ-साथ राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) भारत के रेलवे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. एनटीईएस हर दिन 6 करोड़ से अधिक पूछताछ को संभालता है, जिसमें लगभग 80,000 उपयोगकर्ता एक साथ सिस्टम का उपयोग करते हैं.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी जानकारी डिजिटल तरीके से देकर, यह सिस्टम रेलवे पूछताछ काउंटर पर लाइनों और इंतजार के समय को कम करने में मदद करता है.