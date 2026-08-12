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रेल वन ऐप को 4.76 करोड़ बार डाउनलोड किया गया, रोजाना होती है 10 लाख टिकट बुकिंग

टिकटिंग के अलावा रेल वन कई पैसेंजर-फेसिंग रेलवे सर्विसेज को एक ही छत के नीचे लाता है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...

The Rail One app was downloaded 4.76 crore times.
रेल वन ऐप को 4.76 करोड़ बार डाउनलोड किया गया. (प्रतीकात्मक फोटो- IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 9:38 PM IST

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नई दिल्ली : भारतीय रेलवे अपनी डिजिटल यात्री सेवाओं को तेजी से मजबूत कर रहा है, जिससे टिकटिंग, ट्रेन की जानकारी और यात्रियों की मदद एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी. इस परिवर्तन के केंद्र में, रेल वन (RailOne) ऐप रेल यात्रियों के लिए एक प्रमुख डिजिटल गेटवे के रूप में उभरा है, जिसने हर दिन 4.76 करोड़ डाउनलोड और औसतन 10 लाख टिकट बुकिंग दर्ज की है.

रेल मंत्रालय के अनुसार, यह एप्लिकेशन यात्रियों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने में सक्षम बनाता है, जिससे रेलवे बुकिंग काउंटर पर जाने की आवश्यकता कम हो जाती है.

टिकटिंग के अलावा, रेल वन (RailOne) कई यात्री-उन्मुख रेल सेवाओं को एक ही जगह पर लाता है. यात्री ट्रेन की जानकारी और पीएनआर स्थिति की जांच कर सकते हैं, सहायता और शिकायतों के लिए रेलमदद का उपयोग कर सकते हैं और एक ही मंच के माध्यम से अन्य प्रमुख रेलवे सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं.

एप्लिकेशन की एक प्रमुख विशेषता इसकी सिंगल साइन-ऑन (SSO) सुविधा है. कई रेलवे एप्लीकेशन डाउनलोड करने और अलग-अलग पासवर्ड याद रखने के बजाय, यात्री एक ही प्लेटफॉर्म और लॉगिन के जरिए कई तरह की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

रेल वन के साथ-साथ राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) भारत के रेलवे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. एनटीईएस हर दिन 6 करोड़ से अधिक पूछताछ को संभालता है, जिसमें लगभग 80,000 उपयोगकर्ता एक साथ सिस्टम का उपयोग करते हैं.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी जानकारी डिजिटल तरीके से देकर, यह सिस्टम रेलवे पूछताछ काउंटर पर लाइनों और इंतजार के समय को कम करने में मदद करता है.

ट्रेन कैंसल होने पर, ऑनलाइन ई-टिकटिंग सिस्टम एनजीईटी (नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग) ट्रेन के तय समय के तुरंत बाद अपने आप रिफंड प्रक्रिया शुरू कर देता है और लागू रिफंड यात्री के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ट्रेन कैंसलेशन से जुड़े ऑटोमैटिक रिफंड अभी सिर्फ ऑनलाइन बुक किए गए ई-टिकट के लिए उपलब्ध हैं, और काउंटर टिकट के लिए उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में काउंटर टिकट वाले यात्री को सबसे पास के पीआरएस काउंटर पर जाना होगा.

अभी लगभग 89 प्रतिशत रिजर्व टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, जबकि 2013-14 में यह लगभग 49 प्रतिशत था. अलग-अलग नॉन-काउंटर तरीकों से बुक होने वाले अनारक्षित टिकट बढ़कर लगभग 39 प्रतिशत हो गए हैं.

एनटीईएस के खास फीचर्स में स्पॉट योर ट्रेन, लाइव स्टेशन, ट्रेन शेड्यूल और स्टेशनों के बीच ट्रेनें शामिल हैं, जिससे पैसेंजर आसानी से असली और भरोसेमंद जानकारी पा सकते हैं.

अक्टूबर 2014 (Android) और अक्टूबर 2015 (iOS) में लॉन्च हुए इसके मोबाइल एप्लिकेशन ने 1 अगस्त 2026 तक एंड्रायड पर 4.5 करोड़ से ज़्यादा और आईओएस पर 16 लाख से ज़्यादा डाउनलोड रिकॉर्ड किए हैं. अभी, एनटीईएस रोजाना 6 करोड़ यूज़र्स से लगभग 80,000 प्रोसेस इन्क्वायरी हैंडल करता है.

ये भी पढ़ें- ट्रेन हादसों की जांच समय पर पूरी की जाए, रेलवे ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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