दिल्ली डिवीजन में रेल टिकटों की कालाबाजारी पर लगा ब्रेक: 2024 की तुलना में 78% की गिरावट, RPF का 'एक्शन मोड' जारी

रेलवे ने यात्रियों को सख्त हिदायत दी है कि वे केवल अधिकृत काउंटरों या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकट लें.

रेल टिकटों की कालाबाजारी पर लगा ब्रेक
रेल टिकटों की कालाबाजारी पर लगा ब्रेक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 2:50 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में रेल टिकटों की अवैध खरीद-फरोख्त (दलाली) के सिंडिकेट पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बड़ी चोट की है. आरपीएफ द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि साल 2024 के मुकाबले में साल 2025 में दलाली के मामलों में लगभग 78 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. ये कमी न सिर्फ आरपीएफ की जमीनी धर पकड़ बल्कि ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली में आए तकनीकी सुधारों का भी परिणाम है.

रेलवे सुरक्षा बल के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में दिल्ली डिवीजन में टिकट दलाली के 332 मामले दर्ज किए गए थे और 332 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, साल 2025 में सिर्फ 72 मामले सामने आए. इन 72 मामलों में ही 77 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, जो ये दर्शाता है कि पुलिस अब दलालों के पूरे नेटवर्क को निशाना बना रही है. आरपीएफ द्वारा जब्त किए गए टिकटों की कीमत में भी बड़ा अंतर आया है. जहां 2024 में करीब 22 लाख 10 हजार 548 रुपये के लाइव टिकट जब्त हुए थे. वहीं, साल 2025 में यह आंकड़ा घटकर 4 लाख 53 हजार 712 रुपये रह गया है.

रेलवे टिकटों के अवैध कारोबार (दलाली) के खिलाफ कार्रवाई
रेलवे टिकटों के अवैध कारोबार (दलाली) के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

ऑनलाइन व्यवस्था व निगरानी का असर: रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे दो मुख्य कारण हैं. पहला IRCTC के सुरक्षा फीचर्स में लगातार सुधार, जिससे फर्जी आईडी बनाकर थोक में टिकट बुक करना दलालों के लिए जोखिम भरा हो गया है. दूसरा आरपीएफ द्वारा साइबर पेट्रोलिंग के जरिए उन सॉफ्टवेयर्स पर लगाम लगाना जो पलक झपकते ही तत्काल टिकट बुक कर लेते थे. तकनीक व जमीनी इंटेलिजेंस के इस तालमेल ने दलालों के धंधे को लगभग ठप कर दिया है.

कानूनी कार्रवाई व दंड का प्रावधान: ट्रेन टिकटों का अवैध कारोबार रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत आता है. इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. आरपीएफ सिर्फ टिकट बेचने वालों पर ही नहीं, बल्कि उन आईडी पर भी नजर रख रही है जिनसे संदिग्ध रूप से भारी मात्रा में बुकिंग की जाती है.

दिल्ली डिवीजन में रेल टिकटों की कालाबाजारी
दिल्ली डिवीजन में रेल टिकटों की कालाबाजारी (ETV Bharat)

332 से 72 पर आया केस का आंकड़ा: उत्तर रेलवे, दिल्ली डिवीजन के डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर (DSC) आशुतोष पांडेय ने बताया कि आरपीएफ का ध्यान अब सिर्फ छोटे दलालों तक सीमित नहीं है. आंकड़ों में आई यह कमी हमारी जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाती है. हमने दलालों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. दिल्ली डिवीजन में आरपीएफ की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. हमारा उद्देश्य न सिर्फ गिरफ्तारियां करना है, बल्कि उस पूरे तंत्र को खत्म करना है जो आम यात्रियों के हक का टिकट ऊंचे दामों पर बेचता है.

रेलवे ने यात्रियों को सख्त हिदायत दी है कि वे केवल अधिकृत काउंटरों या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकट लें. किसी दलाल से खरीदा गया टिकट न सिर्फ अवैध है, बल्कि यात्रा के दौरान पकड़े जाने पर यात्री को भी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. टिकट जब्त होने पर उनकी यात्रा बीच में ही रुक सकती है.

संपादक की पसंद

