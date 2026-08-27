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फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते रेल सेवाएं 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रहेंगी प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द

नई दिल्ली: दिल्ली मंडल के हजरत निजामुद्दीन जंक्शन - पलवल सेक्शन के अंतर्गत आने वाले फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते बड़े पैमाने पर रेल ट्रैफिक ब्लॉक की घोषणा की गई हैं. फरीदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण 1 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक कई ईएमयू व मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई एक्सप्रेस ट्रेनों का फरीदाबाद स्टेशन पर ठहराव अस्थाई रूप से निलंबित रहेगा. इसके साथ ही कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया जाएगा. इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द रहने वाली ट्रेने: रेलवे प्रशासन ने दैनिक यात्रियों व लोकल रूट पर यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई 9 प्रमुख पैसेंजर/ईएमयू ट्रेनों की सूची जारी की है.

1. ट्रेन संख्या 64908 (शकूरबस्ती से बल्लभगढ़) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

2. ट्रेन संख्या 64071 (बल्लभगढ़ से शकूरबस्ती) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

3. ट्रेन संख्या 64052 (गाजियाबाद से पलवल) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

4. ट्रेन संख्या 64015 (पलवल से शकूरबस्ती) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

5. ट्रेन संख्या 64078 (नई दिल्ली से पलवल) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

6. ट्रेन संख्या 64057 (पलवल से गाजियाबाद) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

7. ट्रेन संख्या 64012 (शकूरबस्ती से पलवल) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

8. ट्रेन संख्या 64013 (पलवल से शकूरबस्ती) - 01.09.2026 से 15.10.2026 तक रद्द

9. ट्रेन संख्या 64076 (नई दिल्ली से पलवल) - 01.09.2026 और 15.10.2026 को रद्द

फरीदाबाद स्टेशन पर रुकने वाली इन ट्रेनों का ठहराव रद्द:

ट्रेन संख्या 19019 (बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार जंक्शन): यात्रा प्रारंभ तिथि (JCO) 31 अगस्त 2026 व 14 अक्टूबर 2026 को यह ट्रेन पलवल और फरीदाबाद न्यू टाउन के बीच 45 मिनट के लिए रोककर चलाई जाएगी. वहीं 8 डाउन ट्रेनों का फरीदाबाद स्टेशन पर ठहराव अस्थाई रूप से रद्द रहेगा.

1. 12919 डॉ. अम्बेडकर नगर – श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा मालवा एक्सप्रेस (JCO 31.08.2026 से 14.10.2026)

2. 12615 चेन्नई सेंट्रल - नई दिल्ली जीटी (Grand Trunk) एक्सप्रेस (JCO 30.08.2026 से 13.10.2026)

3. 14309 लक्ष्मीबाई नगर – योग नगरी ऋषिकेश उज्जैनी एक्सप्रेस (JCO 31.08.2026 से 14.10.2026)

4. 14317 लक्ष्मीबाई नगर – योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस (JCO 31.08.2026 से 14.10.2026)

5. 18477 पूरी - योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस (JCO 30.08.2026 से 13.10.2026)

6. 12625 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – नई दिल्ली केरल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (JCO 30.08.2026 से 13.10.2026)