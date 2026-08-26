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रेलवे सुरक्षा महाप्लान 2025-26: देश में घटीं ट्रेन दुर्घटनाएं, AC डिब्बों में लगा फायर डिटेक्शन सिस्टम

आग की घटनाओं को रोकने के लिए AC डिब्बों में एडवांस फायर डिटेक्शन सिस्टम.

रेलवे सुरक्षा महाप्लान 2025-26
रेलवे सुरक्षा महाप्लान 2025-26 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 7:05 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अपने विशाल नेटवर्क पर सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी व ढांचागत स्तर पर कई बड़े सुधार किए हैं. ट्रैक सुधार, आधुनिक सिग्नलिंग और सख्त सुरक्षा निगरानी के चलते ट्रेन हादसों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसके साथ ही ट्रेनों के भीतर आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है.

इसी कड़ी में, रेलवे ने आगामी वर्ष 2025-26 के लिए एक 'सुरक्षा महाप्लान' तैयार किया है, जिसके तहत सभी AC डिब्बों में एडवांस फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाने और 'कवच' जैसी एंटी-कोलिजन तकनीकों को तेजी से विस्तार देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

रेल हादसों के आंकड़ों में गिरावट

भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते वर्षों में लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है. जहां वर्ष 2023-24 में ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 40 दर्ज की गई थी, वहीं वर्ष 2024-25 में यह घटकर मात्र 31 रह गई है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्यक्ष
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्यक्ष (ETV Bharat)

ट्रेनों में आग से बचाव का अभेद्य कवच

ट्रेन यात्रा के दौरान डिब्बों के भीतर आग की घटनाओं को रोकने व शुरुआती स्तर पर ही धुएं या असामान्य तापमान का पता लगाने के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है.

  • AC डिब्बों में FSDS तकनीक: रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी वातानुकूलित (एसी) कोच में अग्नि एवं धूम्र संसूचन प्रणाली फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम (FSDS) लगाए गए हैं.
  • पेंट्री व पावर कार में FDSS सुरक्षा: जिन डिब्बों में आग का जोखिम सबसे अधिक होता है, जैसे पेंट्री कार व पावर कार, वहां अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली यानी फायर डिटेक्शन सिस्टम (FDSS) लगाई गई है. यह प्रणाली धुएं का पता लगाने के साथ-साथ आग बुझाने की प्रक्रिया में भी मददगार है.

हादसों को शून्य पर लाने का रोडमैप, वर्ष 2025-26 का सुरक्षा प्लान

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2025-26 के दौरान पटरियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने तथा संभावित मानवीय त्रुटियों को खत्म करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2025-26 में मुख्य रेल मार्गों पर पटरियों के नवीनीकरण और सिग्नल प्रणाली को अपडेट करने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है. पटरियों में आने वाली सूक्ष्म दरारें पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को और अधिक तीव्र करने का रोडमैप तैयार किया गया है.

  • लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना: रेल हादसों को रोकने के लिए मानवरहित समपार फाटकों को पूरी तरह से समाप्त करने और उनकी जगह रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) व रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण कार्य में तेजी लाने की योजना 2025-26 के लक्ष्यों में शामिल है.
  • स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (कवच): आमने-सामने की टक्करों को रोकने के लिए भारत में विकसित स्वदेशी तकनीक 'कवच' को वर्ष 2025-26 में प्रमुख व व्यस्ततम रेल रूटों पर बड़े पैमाने पर इंस्टॉल और टेस्ट करने की कार्ययोजना पर काम चल रहा है.
  • क्रू व लोको पायलटों के कार्य परिवेश में सुधार: मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लोको पायलटों के काम के घंटों का सुव्यवस्थित प्रबंधन व इंजन के भीतर क्रू वॉइस-वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को लागू करने का रोडमैप तैयार किया गया है.

देश में हुए प्रमुख रेल हादसे

साल 2024, 2025 और 2026 (अगस्त तक) में हुए भारत के प्रमुख रेल हादसों का तारीखवार सिनॉप्सिस नीचे दिया गया है, जिसे आप सीधे अपनी न्यूज़ रिपोर्ट या बुलेटिन में इस्तेमाल कर सकते हैं.

साल 2024 के प्रमुख रेल हादसे

  • 17 जून 2024 (कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा, पश्चिम बंगाल): दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक लोग घायल हुए. सिग्नल की खराबी और तेज गति को हादसे की वजह बताया गया.
  • 18 जुलाई 2024 (डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, उत्तर प्रदेश): यूपी के गोंडा जिले में झिलाही रेलवे स्टेशन के पास चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए. इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई और 32 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
  • 30 जुलाई 2024 (हावड़ा-मुंबई मेल दुर्घटना, झारखंड): चक्रधरपुर मंडल के बड़ाबम्बू स्टेशन के पास हावड़ा-मुंबई सीएसएमटी मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए. इससे पहले पास के ट्रैक पर एक मालगाड़ी भी डिरेल हुई थी, जिससे यात्री ट्रेन टकरा गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक घायल हुए.

वर्ष 2025 के प्रमुख रेल हादसे

  • 22 जनवरी 2025 (जलगांव ट्रैक हादसा, महाराष्ट्र): मुंबई-लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद डरे हुए यात्री चलती ट्रेन से कूदकर बगल वाले ट्रैक पर चले गए. उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 12 यात्रियों की कटकर मौत हो गई थी.
  • 15 फरवरी 2025 (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़): प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेनों की देरी और आखिरी समय पर अचानक प्लेटफॉर्म बदलने के भ्रामक अनाउंसमेंट के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भीषण भगदड़ मच गई. इस अफरा-तफरी में 18 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए थे.
  • 30 मार्च 2025 (बेंगलुरु-कामाख्या एक्सप्रेस हादसा, ओडिशा): कटक जिले के नेरगुंडी स्टेशन के पास बेंगलुरु-कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 कोच पटरी से उतर गए, जिससे 1 यात्री की मौत हुई और 8 घायल हुए थे.
  • 9 जून 2025 (मुंबई लोकल ट्रेन हादसा, महाराष्ट्र): मुंब्रा स्टेशन के पास एक तीखे मोड़ पर दो समानांतर पटरियों पर गुजर रही लोकल ट्रेनों में बाहर लटके यात्री आपस में टकरा गए. तेज झटके के कारण नीचे गिर गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई.
  • 8 जुलाई 2025 (स्कूल वैन से टक्कर, तमिलनाडु): कुड्डालोर जिले में एक मानवरहित/इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन एक स्कूल वैन से टकरा गई, जिसमें वैन में सवार 3 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

वर्ष 2026 के प्रमुख रेल हादसे

  • 22 जनवरी 2026 (गोंडा-आसंसोल एक्सप्रेस टक्कर, झारखंड): देवघर जिले में कुमराबाद रोहिणी व शंकरपुर स्टेशनों के बीच ट्रेन (गोंडा-आसंसोल एक्सप्रेस) रेलवे फाटक पर फंसे एक चावल से लदे ट्रक से टकरा गई. लोको पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण इंजन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ.
  • 6 अप्रैल 2026 (ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रैक हादसा, उत्तर प्रदेश): कानपुर के पास ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस के पहियों से धुआं निकलने (ब्रेक बाइंडिंग) के कारण यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई थी. घबराकर ट्रेन से उतर रहे यात्री बगल वाले ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए. हादसे में 1 यात्री की मौत हो गई थी.
  • 27 अप्रैल 2026 (वंदे भारत एक्सप्रेस डिरेल, महाराष्ट्र): पुणे जंक्शन में प्रवेश करते समय मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का एक डिब्बा डायमंड क्रॉसिंग पर पटरी से उतर गया था. हालांकि ट्रेन की गति धीमी होने के कारण कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन 2019 में लॉन्च के बाद यह वंदे भारत एक्सप्रेस के डिरेल होने की पहली आधिकारिक घटना थी.

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