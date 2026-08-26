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रेलवे सुरक्षा महाप्लान 2025-26: देश में घटीं ट्रेन दुर्घटनाएं, AC डिब्बों में लगा फायर डिटेक्शन सिस्टम

रेलवे सुरक्षा महाप्लान 2025-26 ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अपने विशाल नेटवर्क पर सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी व ढांचागत स्तर पर कई बड़े सुधार किए हैं. ट्रैक सुधार, आधुनिक सिग्नलिंग और सख्त सुरक्षा निगरानी के चलते ट्रेन हादसों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसके साथ ही ट्रेनों के भीतर आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है. इसी कड़ी में, रेलवे ने आगामी वर्ष 2025-26 के लिए एक 'सुरक्षा महाप्लान' तैयार किया है, जिसके तहत सभी AC डिब्बों में एडवांस फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाने और 'कवच' जैसी एंटी-कोलिजन तकनीकों को तेजी से विस्तार देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. रेल हादसों के आंकड़ों में गिरावट भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, बीते वर्षों में लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है. जहां वर्ष 2023-24 में ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 40 दर्ज की गई थी, वहीं वर्ष 2024-25 में यह घटकर मात्र 31 रह गई है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्यक्ष (ETV Bharat)