आजादी के बाद से पहाड़ को मिलती रही वादों की रेल, सौ साल से अधिक की छुक-छुक को मोदी सरकार से रफ्तार का इंतजार

पीएम मोदी बेशक हिमाचल को अपना घर बताते हैं, लेकिन यहां रेल के नाम पर पहाड़ की उम्मीदों को रफ्तार के पंख नहीं मिले हैं.

आजादी के बाद से पहाड़ को मिलती रही वादों की रेल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:39 PM IST

10 Min Read
शिमला: अंग्रेजी शासन ने पहाड़ पर रेल की अहमियत को समझते हुए कालका-शिमला, पठानकोट-जोगेंद्रनगर जैसी रेल परियोजनाओं को साकार किया. एक सदी से अधिक का समय बीत गया, पहाड़ पर रेल की गति छुक-छुक ही बनी हुई है. अपवाद के तौर पर वंदे भारत का तोहफा जरूर मिला है, लेकिन सामरिक महत्व वाली परियोजनाएं बजट, भू-अधिग्रहण, आरोप-प्रत्यारोप व अनदेखी का शिकार हो रही है.

पीएम नरेंद्र मोदी बेशक हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन यहां रेल विस्तार के नाम पर पहाड़ की उम्मीदों को रफ्तार के पंख नहीं मिले हैं. अब नए साल में पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट में हिमाचल को भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी व बिलासपुर-मनाली-लेह रेल मार्ग सहित पांवटा साहिब-जगाधरी, बद्दी-चंडीगढ़ जैसी परियोजनाओं के लिए विपुल बजट की आस है. रविवार को बेशक जनता छुट्टी के मूड में होती है, लेकिन उस दिन बजट में हिमाचल की रेल उम्मीदों पर देवभूमि के निवासियों की नजरें रहेंगी. आइए, देखते हैं हिमाचल की सबसे बड़ी रेल जरूरतें क्या हैं और कहां-कहां प्रोजेक्ट्स पटरी से उतरे हैं.

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन

भाजपा के युवा नेता और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में हिमाचल का सशक्त चेहरा हैं. ऐसे में सवाल ये है कि मोदी सरकार को सभी चारों लोकसभा सीटों का तोहफा देने वाले हिमाचल की रेल जरूरतों पर सन्नाटा सा क्यों सुनाई देता है. दरअसल, भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन सामरिक महत्व का प्रोजेक्ट है. इसके अगले हिस्से के रूप में बिलासपुर-मनाली-लेह परियोजना के बन जाने से लेह तक आवागमन सुनिश्चित हो जाएगा. ऐसे में कुछ तथ्य जानने जरूरी हैं.

रेल मंत्रालय के अनुसार भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (परियोजना का पहले चरण का प्रचलित नाम) परियोजना में अब तक 5200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुका है. चूंकि ये परियोजना कास्ट शेयरिंग आधारित है, लिहाजा हिमाचल सरकार को भी अपना हिस्सा डालना है. रेल मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकार के हिस्से का 1843 करोड़ रुपए बकाया है. जमीन अधिग्रहण भी एक मुद्दा है. रेल मंत्रालय का कहना है कि हिमाचल के रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 124 हेक्टेयर भूमि चाहिए.। उसमें से 82 हेक्टेयर जमीन ही मिली है.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है, "भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी से आगे बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन देश की जरूरत है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसके लिए केंद्र व राज्य दोनों को मिलकर चलना होगा".

क्या है मौजूदा स्थिति?

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन एक विशाल प्रोजेक्ट है. इसकी मौजूदा स्थिति को जानना जरूरी है. आगे के बिंदुओं में इसे समझते हैं.

  • भारतीय सेना के लिए लाइफ लाइन के रूप में ये रेल मार्ग आगे लेह तक जाएगा.
  • भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी तक ये 63 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है. उससे आगे इसे लेह तक जाना है.
  • वैसे तो भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी व बिलासपुर-मनाली-लेह अलग-अलग परियोजनाएं हैं, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं.
  • भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी प्रोजेक्ट में केंद्र की लागत को लेकर 75 फीसदी व हिमाचल की 25 फीसदी हिस्सेदारी है. हिमाचल को 2711 करोड़ रुपए अपने हिस्से के देने हैं.
  • हिमाचल सरकार ने 847 करोड़ रुपए जमा किए हैं और 1863 करोड़ रुपए बकाया हैं.
  • प्रोजेक्ट की कुल लागत 6753 करोड़ है और इसमें 1617 करोड़ रुपए भूमि लागत के हैं.
  • काम में देरी के कारण परियोजना की लागत निश्चित रूप से बढ़ रही है. अब इस पर 13 हजार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है.
  • इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित है.
  • रेल मंत्रालय का कहना है कि हिमाचल सरकार की तरफ से भूमि उपलब्ध करवाने में देरी हो रही है.
  • हाल ही में रेल मंत्रालय की तरफ से परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है.

सिविल इंजीनियर गुरुशरण पहाड़ पर कठिन परिस्थितियों का जिक्र करते हैं. उनका कहना है, "मैदानी इलाकों में ट्रैक बिछाना अपेक्षाकृत आसान है. हिमाचल की बात की जाए तो यहां भूमि अधिग्रहण एक बड़ी दिक्कत है. फिर केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय का मसला रहता है. ऐसे में होता ये है कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है और रेल परियोजना समय पर पूरी नहीं होती. बिलासपुर से लेह रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट मानना चाहिए़ और इसके लिए केंद्र को उदार सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए वित्त जुटाना आसान नहीं है."

बिलासपुर-मनाली-लेह को चाहिए 1.31 लाख करोड़

सामरिक महत्व के बिलासपुर-मनाली-लेह परियोजना के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए चाहिए. ये परियोजना 489 किलोमीटर लंबी होगी. बड़ी बात है कि इसमें 270 किलोमीटर हिस्सा तो सुरंगों के रूप में होगा. इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय ने अहम माना है. इस परियोजना का सर्वे हो चुका है. साथ ही डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करके जमा कर दी गई है.

ये सारी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से राज्यसभा में दी जा चुकी है. ये परियोजना विश्व की अनूठी व सबसे बड़ी परियोजना होगी. जिस तरह के रास्तों व कठिनाइयों से ट्रैक को गुजरना है, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि परियोजना 2040 तक भी पूरी हो जाए तो बेहतर होगा.

  • परियोजना में 116 पुल बनेंगे. इन पुलों की लंबाई 27 किलोमीटर से अधिक होगी.
  • बिलासपुर-मनाली-लेह परियोजना में 62 सुरंगें बनेंगी. इन सुरंगों की लंबाई 270 किलोमीटर से अधिक होगी.
  • इस रेल लाइन के 40 स्टेशन होंगे.
  • परियोजना के पूरा होने पर भारतीय सेना को सहूलियत होगी और वो सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी सामान राउंड दि क्लॉक हासिल कर सकेगी.

हिमाचल मांगे मोर

हिमाचल की औद्योगिक जरूरतों के लिए बद्दी-चंडीगढ़ रेलवे लाइन व पांवटा साहिब जगाधरी प्रोजेक्ट भी अहम है. बद्दी में एशिया का फार्मा हब है. यहां अन्य उद्योग भी हैं. इंडस्ट्री के लिए ये परियोजना अहम है. परियोजना की कुल लंबाई 30 किलोमीटर के करीब है. बड़ी बात ये है कि परियोजना का बहुत कम मार्ग हिमाचल में होगा. बाकी हरियाणा में है. यदि बद्दी की बात की जाए तो यहां केवल 33 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, लेकिन मुआवजे को लेकर किसानों में व भूमि मालिकों में असंतोष है. किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजे के रूप में एक बीघा जमीन के लिए एक करोड़ रुपए मिलना चाहिए.

ऐसे में परियोजना हर समय किसी न किसी विवाद में फंसी रहती है. पहले परियोजना की लागत 1540 करोड़ रुपए आंकी गई थी. अब ये बढ़ चुकी है. हालांकि इस परियोजना को इसी साल यानी 2026 में पूरा किए जाने का लक्ष्य था, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा. अभी परियोजना पर केवल 27 फीसदी काम हुआ है. इस परियोजना पर सात साल से अधिक समय से काम चल रहा है.

पांवटा साहिब से जगाधरी रेल लाइन परियोजना

इसी प्रकार पांवटा साहिब से जगाधरी रेल लाइन परियोजना को लेकर भी हिमाचल के हिस्से अनदेखी ही आ रही है. ये परियोजना 62 किलोमीटर की है. इसका सर्वे हो चुका है, लेकिन यहां कई कारणों से रेल मंत्रालय हाथ पीछे खींचता रहा है. बताया जा रहा है कि इस रूट पर ट्रैफिक कम होने को एक बड़ा कारण बताकर परियोजना को लटकाने की मंशा है. यहां काला अंब व अन्य इंडस्ट्री सेक्टर हैं. ऐसे में ये रेल लाइन भी हिमाचल के लिए अहम है. पीयूष गोयल जब रेल मंत्री थे और हिमाचल में भाजपा की सरकार थी, उस समय इस परियोजना को सिरे चढ़ाने का वादा किया गया था. तत्कालीन रेल मंत्री ने नए सिरे से सर्वे की बात कही थी. फिलहाल, मामला ठंडे बस्ते में है.

1982 से आरंभ, अंत न जाने कब होगा

इसके अलावा हिमाचल को आस है कि नंगल डैम से तलवाड़ा परियोजना को पर्याप्त फंड मिले. कुल 83 किलोमीटर की ये परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है. अभी दौलतपुर चौक तक 60 किलोमीटर परियोजना का काम पूरा हुआ है. वर्ष 1982-83 में नंगल डैम से तलवाड़ा के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये परियोजना अभी भी अधूरी है. अब परियोजना की लागत 2100 करोड़ रुपए हो चुकी है.

अंग्रेज शासकों ने समझी जरूरत

ब्रिटिश काल में रेल ने पहाड़ की तरफ तेजी से रफ्तार पकड़ी थी. हिमाचल बेशक छोटा राज्य है, लेकिन इसकी रेल परिवहन की जरूरतें बड़ी हैं. अटल बिहारी वाजपेयी सहित मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं. ये सही है कि हिमाचल प्रदेश को वंदे भारत रेल की सौगात मिल गई हो, लेकिन अभी भी रेल परियोजनाओं के कई सपने अधूरे हैं. रेलवे की बात करें तो हिमाचल का नाम आते ही सबके ध्यान में कालका-शिमला रेल मार्ग सहित पठानकोट जोगेंद्रनगर रेल मार्ग आता है.

कालका-शिमला रेल मार्ग अब यूनेस्को की धरोहर है. ऐसे में इस मार्ग पर कोई भी मरम्मत यदि करनी हो तो कई मंजूरियों की औपचारिकता करनी होती है. हिमाचल को केंद्र सरकार से यहां के लिए पटरियों, पुलों की मरम्मत के साथ स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के लिए बजट की आस है. पठानकोट-जोगेंद्रनगर रेल मार्ग को ब्रॉडगेज का दर्जा मिलने की आस है. इसके अलावा हिमाचल को ऊना से हमीरपुर रेल मार्ग की रफ्तार बढ़ने की आस है.

हिमाचल को यदि कुछ संतोष है तो ऊना से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को लेकर है. नंगल से ऊना से बाद अब मैदानी जिला में रेल का विस्तार हुआ है. हिमाचल के हिस्से में अब अंब-अंदौरा भी राहत के तौर पर जुड़ गया है. हिमाचल की अनदेखी की तरफ ध्यान दिलाया जाए तो वर्ष 2014-15 के रेल बजट में तो इस पहाड़ी प्रदेश को कतई भुला दिया गया था. कांग्रेस के मौजूदा मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे (कार्यकाल 25 मई 2014 तक) तब रेल मंत्री थे.

हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है, "केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में हिमाचल की रेल जरूरतों के लिए कई तोहफे दिए हैं. उनमें वंदे भारत प्रमुख है. इसके अलावा अंब-अंदौरा, चिंतपूर्णी मार्ग व दौलतपुर स्टेशन का काम मोदी सरकार के समय हुआ है".

भाजपा के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल की रेल जरूरतों को समझा है और लगातार वित्तीय सहायता दी है. नंदा का कहना है कि हिमाचल को 2023-24 में केंद्र सरकार ने 1838 करोड़ रुपए मंजूर किए थे. वर्ष 2025-26 के लिए मोदी सरकार ने हिमाचल की रेल जरूरतों को 2216 करोड़ रुपए दिए थे. केंद्र ने 2023-24 में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी के लिए एक हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए थे. हाल ही के वर्षों में भी बजट मिलता रहा है. नंदा का आरोप है कि हिमाचल सरकार अपने हिस्से के खर्च व भूमि अधिग्रहण को लेकर गंभीर नहीं है.

