क्या है मॉडर्न ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस, जानें कैसे ट्रेन यात्रियों को मिलेगा तेज, सुरक्षित और आरामदायक अनुभव

सुरक्षा और भरोसे को और बढ़ाने के लिए, इन सेक्शन में 49 लेटेस्ट ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस (MSDAC) लगाए गए हैं. ये डिवाइस ट्रेन की पोजीशन को सही-सही ट्रैक करते हैं, जिससे सिग्नलिंग सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बनता है और रुकावटों की संभावना कम होती है.

इस प्रोजेक्ट के तहत, एक ही दिन में तीन ब्लॉक सेक्शन चालू किए गए, जो यात्रियों के लिए ट्रेन ऑपरेशन को बेहतर बनाने में एक बड़ी उपलब्धि है. तीन खास स्टेशनों सिथोली, ग्वालियर और बिरलानगर पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिससे सिग्नल ऑपरेशन तेज और ज़्यादा सटीक हो गया है. ऐसे में देरी कम होती है और ट्रेन की आवाजाही आसान होती है.

रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम के लागू होने से ट्रेनें कम समय में सुरक्षित रूप से चलेंगी, लाइन क्षमता बढ़ेगी और ट्रेन की समय पर चलने की क्षमता में काफी सुधार होगा. उन्होंने कहा कि, यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रेन ऑपरेशन के दौरान इंसानी गलती की संभावना को भी कम करेगी, जिससे यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा की सुरक्षा और भरोसा और बढ़ेगा.

रेलवे के मुताबिक, मुरैना-सिकरोदा-हितमपुर सेक्शन फरवरी 2026 में पूरा होने का प्लान है, और दैलवाड़ा-ललितपुर-जीरोन सेक्शन (ललितपुर यार्ड रीमॉडलिंग सहित) मार्च 2026 में पूरा होने का प्लान है. इसमें खास बात यह है कि सिथौली-ग्वालियर-बिरलानगर सेक्शन से प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा सफलतापूर्वक चालू हो गया है, जिससे रेलवे की रेल सुरक्षा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मजबूत करने में काफी सुधार हुआ है.

चालू होने वाले नए सिस्टम के आने से इंसानी गलतियों की संभवाना कम हो जाएंगी. इससे ट्रेन का ऑपरेशन ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाता है. सुरक्षा और भरोसे को और बढ़ाने के लिए, इन सेक्शन में कई मॉडर्न ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस (MSDAC) लगाए जा रहे हैं. ये डिवाइस ट्रेन की लोकेशन को सही तरीके से ट्रैक करते हैं, जिससे सटीक सिग्नलिंग और यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का अनुभव पक्का होता है.

ये प्रोजेक्ट फरवरी और मार्च तक पूरे होने वाले हैं, जिससे सुरक्षा स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए ट्रेनें कम समय में चलेंगी. इसका मतलब है ट्रेन कम देरी से चलेंगी, आवाजाही आसान होगी और ट्रेनों का बेहतर ऑन-टाइम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा.

नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है. मार्च 2026 से मुरैना-सिकरोदा-हितपुर और दैलवारा-ललितपुर-जीरोन सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम चालू होने जा रहा है. इससे ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित यात्रा का आनंद मिलेगा.

इसके अलावा, 16 सिग्नल को फोर-एस्पेक्ट सिग्नलिंग में अपग्रेड किया गया है, जिससे लोको पायलट को पहले से साफ इंडिकेशन मिलते हैं. इससे बेहतर स्पीड कंट्रोल और स्मूद ब्रेकिंग मिलती है, जिससे यात्रियों के लिए सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक सफर होता है.

इस वित्त वर्ष में, दिल्ली-चेन्नई मेन लाइन रूट पर 104.15 किलोमीटर के 14 ब्लॉक सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है. प्रोजेक्ट की नई शुरुआत के साथ, देलवाड़ा से मुरैना तक का पूरा 218 किलोमीटर का हिस्सा अब पूरी तरह से ऑटोमैटिक सिग्नलिंग से लैस हो गया है, जिससे पूरे सेक्शन में यात्रियों के लिए बेहतर पंक्चुएलिटी, कैपेसिटी और सेफ्टी पक्की हुई है.

रेलवे लंबे समय से लोगों को लाने-ले जाने के सबसे ज्यादा ऊर्जा बचाने वाले और पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ तरीकों में से एक रहा है. ट्रांसपोर्ट के एक तरीके के तौर पर अपनी भूमिका के अलावा, ट्रेनें आर्थिक गतिविधियों को चुपचाप आगे बढ़ाने का काम करती हैं, जो भरोसेमंद कनेक्टिविटी पर निर्भर कस्बों, छोटे शहरों और बाजारों को जोड़ती हैं. बेहतर रेल संपर्क बिजनेस के लिए यात्रा को आसान बनाते हैं. छोटे व्यापारियों और वेंडरों को सपोर्ट करते हैं. साथ ही उन लोगों के लिए रोजाना आने-जाने के ज्यादा मौके खोलते हैं जो अलग-अलग इलाकों में आते-जाते हैं.

खासकर कम दूरी की यात्राओं के लिए, पैसेंजर ट्रेनें लोकल और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं. वे सड़क यात्रा का एक सस्ता और भरोसेमंद विकल्प देती हैं, जिससे प्राइवेट गाड़ियों और बसों से दूर जाने को बढ़ावा मिलता है.

यह बदलाव न सिर्फ ट्रैफिक जाम को कम करता है बल्कि फ्यूल की खपत और कार्बन एमिशन को भी कम करता है. ऐसा करके, पैसेंजर ट्रेन सर्विस सिर्फ यात्रा का एक जरिया नहीं बनतीं, वे सबको साथ लेकर चलने और संतुलित रीजनल डेवलपमेंट का एक टिकाऊ रास्ता बन जाती हैं.

MSDAC क्या है?

मानसून के मौसम में भारी बारिश और पानी भरने के खतरे के दौरान, रेलवे ने बिना रुकावट ट्रेन सर्विस और बेहतर सुरक्षा पक्का करने की कोशिशें तेज कर दी हैं. एक अहम पहल मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर (MSDAC) इक्विपमेंट लगाना है, जो एक मॉडर्न सिग्नलिंग सॉल्यूशन है जिसे मुश्किल मौसम में भी ट्रेनों को चलते रहने के लिए डिजाइन किया गया है.

यह कैसे काम करता है?

मौजूदा ट्रैक सर्किट के पैरेलल लगा MSDAC सिस्टम, बारिश का पानी ट्रैक पर भर जाने और आम सिग्नलिंग में रुकावट आने पर एक भरोसेमंद बैकअप का काम करता है. ऐसे हालात में, ट्रैक सर्किट में खराबी की वजह से अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं. नए उपकरण लगने से, इन रुकावटों से बचा जा सकता है. जिससे मानसून के महीनों में यात्रियों के लिए आसान ऑपरेशन, बेहतर सेफ्टी और ज्यादा भरोसा पक्का होता है.

