महाराष्ट्र में कार की सनरूफ का शीशा तोड़ गिरा भारी पत्थर, महिला की गई जान

रायगढ़: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोंडिथर गांव के पास तमहिनी घाट में एक लग्जरी कार पर बोल्डर गिरने से 43 साल की एक महिला की मौत हो गई. पुणे निवासी स्नेहल गुजराती अपने पति और बेटे के साथ पुणे से मानगांव जा रही थी.

स्नेहल कार में आगे की सीट पर बैठी थीं, तभी घाट पर कार पर एक बड़ा पत्थर गिरा जिससे कार का सनरूफ टूट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी. घटना के बाद स्थानीय पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्नेहल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.

तमहिनी घाट अपने मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन मानसून के दौरान इस क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन का खतरा बना रहता है. इस इलाके में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. पुलिस ने पहले चेतावनी दी थी कि सनरूफ खुला रखकर कार चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर घाट और पहाड़ी इलाकों में.

रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय ने सुरक्षा के लिए जिले में घाट की सड़कों का तत्काल निरीक्षण करने का आदेश दिया है. अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, तमहिनी घाट से यात्रा करने से बचें.