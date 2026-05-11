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सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ हत्याकांड का बिहार कनेक्शन, 2 आरोपियों को WB पुलिस ले गई अपने साथ

कार्रवाई पर पुलिस की चुप्पी: रविवार की देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम बक्सर जिले के नावनगर, मुफस्सिल और सिकरौल थाना क्षेत्र में छापेमारी की. बक्सर एसपी शुभम आर्य ने दो आरोपियों को बंगाल पुलिस को सौंपने की पुष्टि की है. एसपी ने बताया कि पश्चिम बंगाल की टीम और बिहार एसटीएफ ने मिलकर कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की है. बंगाल पुलिस की टीम ने दो आरोपी को अपने साथ ले गयी है. जब उनसे अटल के बारे में जानकारी मांगी गयी तो उन्होंने सवाल को टाल दिया.

4 आरोपियों की गिरफ्तारी: एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विशाल श्रीवास्तव को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है. जबकि अन्य तीन आरोपी को अपने साथ ले गयी, जिसकी पहचान नावानगर थाना क्षेत्र निवासी मयंक मिश्रा और सिकरौल थाना क्षेत्र निवासी विक्की मौर्य और एक की पहचान अटल के रूप में हुई है. उसे बंगाल पुलिस अपने साथ ले गयी.

बक्सर: पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी PA हत्याकांड का बिहार कनेक्शन सामने आया है. रविवार को बिहार एसटीएफ टीम ने बक्सर जिले में छापेमारी की. इस दौरान 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया. जिसमें तीन आरोपी को एसटीएफ ने बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया. एक आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है.

"पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम बक्सर आई थी. बिहार एसटीएफ और बंगाल पुलिस ने छापेमारी की. एसटीएफ ने दो आरोपियों को बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया है. कानूनी प्रक्रिया के बाद बंगाल पुलिस आरोपियों को साथ ले गई है. स्थानीय पुलिस इस मामले में सहयोग कर रही है." - शुभम आर्य, एसपी, बक्सर

कौन है विशाल श्रीवास्तव? : बक्सर पुलिस के मुताबिक विशाल श्रीवास्तव का आपराधिक इतिहास रहा है. इसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में करीब एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसमें हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन आरोप दर्ज हैं. ऐसे में बंगाल पुलिस को शक है कि विशाल श्रीवास्तव का इस हत्याकांड से कोई कनेक्शन हो सकता. हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस ने विशाल श्रीवास्तव को छोड़ दिया और तीन आरोपी को अपने साथ ले गयी.

मुफ्फसिल थाना बक्सर (ETV Bharat)

क्या है मामला?: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 6 मई 2026 की देर रात सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. घटना को परगना जिले के मध्यग्राम में उस समय अंजाम दिया गया, जब कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे. यह घटना पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के 48 घंटे के बाद हुई. इस मामले में बंगाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है.

यूपी से तीन शूटर गिरफ्तार: इस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश से तीन शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है. जिसे कोलकाता के भवानी भवन में पूछताछ की गयी. सभी आरोपियों को 11 मई को बारासात कोर्ट में पेश किया जाएगा. गिरफ्तार शूटर में यूपी के बलिया के रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया. इसके अलावे दो अन्य की गिरफ्तारी हुई है.

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