अभिषेक बनर्जी के घर तड़के 3 बजे पुलिस की रेड पर हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा- इतनी रात को क्यों गए?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना पर पुलिस रिपोर्ट मांगी है और संबंधित फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
Published : June 29, 2026 at 8:35 PM IST
कोलकाताः सालबोनी में सरकारी जमीन की बिक्री से जुड़े आरोपों के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (PA) सुमित रॉय की तलाश में उनके कालीघाट स्थित आवास पर तड़के तलाशी अभियान चलाया था. तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में पुलिस की अत्यधिक और सख्त कार्रवाई का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना पर पुलिस रिपोर्ट मांगी है और संबंधित फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने घटना के दिन (13 जून) के सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ तलाशी अभियान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया. इस मामले में चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा जमा करना होगा, जिसके बाद याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा देना होगा.
सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील किशोर दत्ता ने कहा कि एक प्राथमिकी के आधार पर पुलिस बिना किसी वारंट के तड़के 121 कालीघाट रोड स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास की तलाशी लेने पहुंच गई. पुलिस सुबह 3:00 बजे आई और सुबह 5:00 बजे ताले तोड़ने के लिए आपदा प्रबंधन (डिजास्टर मैनेजमेंट) टीम को बुलाया गया.
अदालत में यह दलील दी गई कि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी. शिकायत में अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं था. केवल सुमित रॉय का नाम था. फिर भी सुमित के वहां मौजूद होने के संदेह में घर की तलाशी ली गई.
अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि इस चरण पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने का कोई आधार नहीं है. पुलिस को चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दायर करना होगा.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता (एडिशनल एडवोकेट जनरल) राजदीप मजूमदार अदालत कक्ष में मौजूद थे. न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि 13 जून की इतनी सुबह-सुबह तलाशी क्यों ली गई. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि सुमित के भागने की संभावना थी, जिस दावे पर अभिषेक के वकील ने कड़ी आपत्ति जताई.
शनिवार, 13 जून की तड़के (सुबह-सुबह), पुलिस और केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर तलाशी ली. पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई की भनक लगते ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी तुरंत अभिषेक के आवास पर पहुंच गई थीं.
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