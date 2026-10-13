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क्या राहुल-प्रियंका की जोड़ी ने बढ़ा दी है मोदी सरकार की बेचैनी? राजनीतिक विश्लेषकों से समझिये

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट तक इंडिया ब्लॉक के मार्च में शामिल हुए. ( IANS/AICC )

नई दिल्ली: साल 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती चली गई और राजनीतिक हाशिये पर पहुंच गई. लगातार मिलती चुनावी हार और ढीले पड़ते संगठन के बीच पार्टी के वजूद पर ही सवाल उठने लगे थे. मगर पिछले कुछ समय से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश में जुटी है.

राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों, प्रियंका गांधी की सक्रियता और विपक्षी सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिशों के चलते कांग्रेस इन दिनों लगातार चर्चा के केंद्र में बनी हुई है. देश के राजनीतिक गलियारों में अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या कांग्रेस का यह नया अवतार देश की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहा है.