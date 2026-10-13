क्या राहुल-प्रियंका की जोड़ी ने बढ़ा दी है मोदी सरकार की बेचैनी? राजनीतिक विश्लेषकों से समझिये
कांग्रेस की रणनीति पर ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ सौरभ शुक्ला ने राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई और मनीषा प्रियम से विस्तार से बात की.
Published : October 13, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: साल 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती चली गई और राजनीतिक हाशिये पर पहुंच गई. लगातार मिलती चुनावी हार और ढीले पड़ते संगठन के बीच पार्टी के वजूद पर ही सवाल उठने लगे थे. मगर पिछले कुछ समय से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश में जुटी है.
राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों, प्रियंका गांधी की सक्रियता और विपक्षी सहयोगियों को एकजुट करने की कोशिशों के चलते कांग्रेस इन दिनों लगातार चर्चा के केंद्र में बनी हुई है. देश के राजनीतिक गलियारों में अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या कांग्रेस का यह नया अवतार देश की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहा है.
कांग्रेस के इस बदलते स्वरूप और देश की राजनीति पर इसके असर को लेकर ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ सौरभ शुक्ला ने जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई और मनीषा प्रियम से विस्तार से बात की है. इन दोनों विश्लेषकों ने समझाया- कैसे कांग्रेस अब एक बेहद मजबूत और आक्रामक विपक्ष के रूप में खुद को तैयार कर रही है?
रशीद किदवई ने कांग्रेस के संगठन को पार्टी के लिए एक मुख्य परीक्षा के रूप में देखा. उन्होंने कहा कि भले ही राहुल गांधी की राजनीतिक उपस्थिति बढ़ रही हो, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि क्या पार्टी संगठन जमीनी स्तर पर उस गति का लाभ उठा पाता है या नहीं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया, और तर्क दिया कि पार्टी की वास्तविक राजनीतिक ताकत का आकलन केवल सार्वजनिक रूप से दिखाई देने के बजाय जमीनी स्तर पर उसकी स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए.
राहुल और प्रियंका गांधी के बीच के संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह भी उभरती हुई राजनीतिक तस्वीर का एक अहम हिस्सा है. उनके संयुक्त अभियानों ने एक तालमेल वाले नेतृत्व की धारणा को मजबूत किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कांग्रेस को एक अधिक प्रभावी राजनीतिक और चुनावी रणनीति बनाने में मदद कर सकता है?
क्या सीटों के बंटवारे में बिखर सकता है इंडिया ब्लॉक
रशीद किदवई ने INDIA ब्लॉक को एक साथ लाने की चुनौती को भी रेखांकित किया. उन्होंने विपक्षी गठबंधन की तुलना एक ऑर्केस्ट्रा से की, जिसमें एक सुरीली धुन निकालने के लिए अलग-अलग वाद्य यंत्रों को तालमेल में काम करने की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि गठबंधन को अभी तक उस स्तर का तालमेल हासिल करना बाकी है, क्योंकि सीटों के बंटवारे और राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद कभी-कभी साफ दिखाई देने लगते हैं.
हालांकि, उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि ये मतभेद अनिवार्य रूप से विपक्ष को एक साथ आने से रोक देंगे. भारत में गठबंधन की राजनीति के इतिहास का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत और सौदेबाजी (नेगोशिएशन) गठबंधन बनाने का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं. सीटों के बंटवारे पर चर्चा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में कठिन हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया को गठबंधन के निश्चित रूप से टूटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
क्या राजनीतिक नैरेटिव बदल रहा है?
रशीद किदवई ने यह तर्क भी दिया कि साल 2014 के बाद से एक लंबे समय तक, विपक्ष ने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा तय किए गए राजनीतिक नैरेटिव पर ही अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनके आकलन के अनुसार, हाल के विरोध प्रदर्शन एक संभावित बदलाव का संकेत देते हैं, जहां विपक्ष खुद एजेंडा तय करने की कोशिश कर रहा है और सरकार को उस पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राहुल गांधी के लगातार राजनीतिक अभियानों ने इस बदलाव को लाने में मदद की है, जिससे भाजपा के लिए राजनीतिक बहस की शर्तें तय करना उतना आसान नहीं रह गया है जितना अतीत में हुआ करता था. हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि केवल नैरेटिव में बदलाव आना ही चुनावी नतीजों में स्थायी बदलाव का सबूत नहीं है. कांग्रेस को अभी भी यह साबित करना होगा कि उसका यह अभियान लंबे समय तक जारी रह सकता है और राजनीतिक लाभ में बदल सकता है.
कांग्रेस के लिए राजनीतिक वापसी?
दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बढ़ती सार्वजनिक उपस्थिति कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी या यह राजनीतिक गतिविधि का सिर्फ एक अस्थायी दौर बनकर रह जाएगी?
इसका जवाब देते हुए रशीद किदवई ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने संगठन को कितनी अच्छी तरह मजबूत करती है. उन्होंने कहा कि हाल के विरोध प्रदर्शनों ने पार्टी को राजनीतिक जमीन वापस पाने का एक मौका दिया है, लेकिन इनका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कांग्रेस जनता के इस ध्यान को जमीनी स्तर पर समर्थन में बदल पाती है या नहीं.
हाल के वर्षों में हुए प्रमुख विरोध प्रदर्शन
- अक्टूबर 2015: दादरी: उन्होंने मोहम्मद इखलाक के परिवार से मुलाकात की, जिनकी बीफ (गोमांस) की अफवाहों के चलते हत्या कर दी गई थी।
- अक्टूबर 2015: फरीदाबाद: उन्होंने हरियाणा के एक गांव में कथित तौर पर जिंदा जला दिए गए दो दलित बच्चों के परिवार से मुलाकात की।
- मई 2017: सहारनपुर: हिंसा प्रभावित शब्बीरपुर गांव में प्रवेश की अनुमति न मिलने पर, उन्होंने एक ढाबे पर पीड़ितों से मुलाकात की और योगी आदित्यनाथ सरकार पर "पक्षपातपूर्ण कार्रवाई" के जरिए जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
- जून 2017: मंदसौर: किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- अक्टूबर 2020: हाथरस: मृत बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने जाते समय राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान हुई धक्का-मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिर गए थे।
- जुलाई 2021: कृषि कानून: राहुल गांधी तीन कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि वे किसानों का संदेश लेकर आए हैं और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं।
- अगस्त 2021: किसान संसद: राहुल गांधी तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जंतर-मंतर पर विपक्षी नेताओं के साथ शामिल हुए थे।
- अगस्त 2025: एसआईआर (SIR) विरोध प्रदर्शन: बिहार के मतदाता सूची संशोधन (voter-roll revision) के खिलाफ INDIA गठबंधन के मार्च के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था। राहुल गांधी ने इसे संविधान बचाने की लड़ाई कहा था।
- जुलाई 2026: छात्र प्रदर्शन: छात्र विरोध प्रदर्शनों और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लिया था। उन्हें वहां से हटाकर थोड़ी देर के लिए डिटेन किया गया था।
- अगस्त 2026: पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन: पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर राहुल गांधी ने तब धरना दिया, जब पेलेट-गन के एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी एफआईआर (FIR) दर्ज करने से इनकार कर दिया है।
- अक्टूबर 2026: आकाशवाणी भवन: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से मिलने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के नौ घंटे के धरने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया।
राहुल और प्रियंका गांधी की साझेदारी और INDIA गठबंधन पर प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम ने राहुल गांधी की बदलती भूमिका पर अपना विश्लेषण साझा किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव परिणामों के बाद चुनावी मुद्दों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में राहुल गांधी को थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके बाद से वे इस मुद्दे को जनता के बीच ले गए हैं और विपक्षी सहयोगियों को एक साथ लाए हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शुरुआत में चुनाव के नतीजों से हैरान रह गए थे, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे इस मुद्दे पर अपनी समझ को मजबूत किया है.
शुरुआत से निर्माण करना
बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह रैली काफी महत्वपूर्ण थी, भले ही राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाए. उन्होंने कहा कि गांधी ने पूरे बिहार की यात्रा की क्योंकि उनका मानना था कि इस मुद्दे को जनता तक पहुंचना जरूरी है. मनीषा प्रियम आगे कहतीं हैं- "जब आप जानते हैं कि आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं क्योंकि आप उस मुद्दे पर विश्वास करते हैं."
उनका मानना है कि राहुल गांधी ने अब वहीं से शुरुआत की है जहां उन्होंने पटना में छोड़ा था, और दिल्ली का विरोध प्रदर्शन विपक्षी नेताओं को एक साथ लाने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है. 'वोटर अधिकार यात्रा' से तुलना करते हुए मनीषा ने कहा कि दिल्ली के घटनाक्रम दिखाते हैं कि पिछले एक साल में यह आंदोलन कैसे आगे बढ़ा है.
INDIA ब्लॉक में राहुल गांधी की भूमिका पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि वे विपक्षी समूह का सामने से नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "वे एक खास मुद्दे पर पूरे विश्वास के साथ इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और वह मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों या जनभावनाओं से पूरी तरह अलग रहने की असीमित शक्ति अपने हाथ में ले ली है. संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों या जनता की राय सुनने से रोकता हो."
राहुल गांधी की प्रमुख राजनीतिक यात्राएं
- 2022: भारत जोड़ो यात्रा: इस यात्रा ने 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 3,970 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका मुख्य फोकस देश की एकता, बेरोजगारी, असमानता और विभाजनकारी राजनीति के विरोध पर था।
- 2024: भारत जोड़ो न्याय यात्रा: इस यात्रा ने 15 राज्यों में लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय, बेरोजगारी, कृषि संकट और असमानता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था।
- 2025: वोट अधिकार यात्रा: इस यात्रा ने बिहार के 25 जिलों में 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसका मुख्य नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' था।
चुनाव आयोग और विपक्ष
विपक्षी दलों के प्रति चुनाव आयोग (EC) के रुख पर सवाल उठाते हुए मनीषा प्रियम ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रही हैं कि यह संस्था संसद में विपक्ष के नेता की बात क्यों नहीं सुन रही है या उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का प्राथमिक काम राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करना है और उसकी भूमिका सरकार की एक एजेंसी के रूप में काम करने के बजाय, चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने की है.
राजनीतिक दलों से बातचीत करने से चुनाव आयोग के इनकार ने जनता के बीच चल रही बहस में विपक्ष को एक फायदा दे दिया है. उनके अनुसार, बातचीत की इस कमी ने राहुल गांधी को इस मुद्दे को अधिक मजबूती से उठाने का मौका दिया है, भले ही राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही हों या नहीं. मनीषा प्रियम ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग सीधे राजनीतिक दलों से जुड़कर और अपनी स्थिति स्पष्ट करके इन चिंताओं को दूर कर सकता था.
सहयोगियों को एक साथ लाना
मनीषा ने इस आंदोलन में विपक्षी नेताओं की भागीदारी की ओर भी इशारा किया, जबकि पहले इस बात पर सवाल उठ रहे थे कि क्या कुछ गठबंधन सहयोगी इस आंदोलन में शामिल होंगे. अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलग-अलग नेताओं को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा, "हर कोई कह रहा था- 'अरे, अखिलेश उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं'- यह और वह. लेकिन देखिए यह सब कैसे हुआ. किसी ने कहा, 'अरे, तेजस्वी आंदोलन नहीं कर रहे हैं.' बिहार में तेजस्वी थोड़े कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उनके साथ चला, उन्हें साथ लेकर आया. ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहना था कहा, लेकिन फिर भी वे उन्हें साथ ले आए. यहीं से एक भाईचारे की भावना पैदा होती है."
गठबंधन सहयोगियों के प्रति राहुल गांधी के रुख पर उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को दूसरों से ऊपर रखने के बजाय अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम किया है. मनीषा प्रियम ने बात जोड़ते हुए कहा, "वे अपने आस-पास या अपने बगल के किसी भी व्यक्ति से खुद को बड़ा नहीं दिखा रहे हैं. उन्होंने इसे भाईचारे की भावना से आगे बढ़ाया है. आप मेरे आगे चलिए, मेरे सामने चलिए. इसी तरह उन्होंने न केवल अपनी बहन को, बल्कि नेहा और प्रियंका को भी साथ लिया. इसलिए यह कोई वंशवाद का पल नहीं था. वंशवाद चलाने वाले सावधान रहें, लेकिन वे (राहुल गांधी) अब इसे बिल्कुल शुरुआत से अपनी मेहनत से कमा रहे हैं."
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