राहुल गांधी का अमेरिका दौरा: कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलनों और शिकागो में जियोपॉलिटिक्स पर करेंगे चर्चा
सैम पित्रोदा ने कहा कि गांधी दो जरूरी कामों के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे जिनकी प्लानिंग काफी पहले से ही कर ली गई थी.
Published : November 11, 2026 at 12:54 PM IST
नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अगले हफ्ते अपने अमेरिका के दौरे के दौरान कोलंबिया और शिकागो यूनिवर्सिटी में ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट और जियोपॉलिटिक्स पर बातचीत करेंगे.
राहुल गांधी पर बार-बार हमला करने और यह आरोप लगाने के लिए कि उन्होंने पहले विदेश में भारत को बदनाम किया है, बीजेपी की आलोचना करते हुए पित्रोदा ने कहा कि यह एक 'बोगस' तर्क है क्योंकि यह 'किसी की आलोचना करने का सवाल नहीं है, यह आपके देखे हुए तथ्यों को दिखाने का सवाल है.'
शिकागो से पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता मुख्य रूप से दो जरूरी कामों के लिए अमेरिका आ रहे हैं, जिनकी प्लानिंग काफी पहले से ही कर ली गई थी. पित्रोदा ने कहा, 'एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक फायरसाइड चैट है, जिसमें मुख्य रूप से स्टूडेंट मूवमेंट के ग्लोबल उभार, इसका क्या मतलब है, इसे भारत में कैसे देखा जाता है. डेमोक्रेसी पर इसका क्या असर है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी और एनवायरनमेंट पर उनकी मांगों पर बात होगी. यह 17 तारीख को यूनिवर्सिटी में एक फायरसाइड चैट होगी, जिसे मुझे यकीन है कि सही समय पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा.'
पित्रोदा ने पीटीआई से कहा, 'और दूसरी बातचीत 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो में एक बहुत जाने-माने प्रोफेसर डॉ. (रॉबर्ट) पेप के साथ होगी, जो जियोपॉलिटिक्स एरिया में बहुत जाने-माने हैं. मिडिल ईस्ट, ईरान युद्ध और इन सब पर उनका बहुत अलग नजरिया है. इसलिए दूसरी बातचीत जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल मामलों पर ज़्यादा होगी.'
कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके पास बस इतना ही समय है. बीजेपी की इस आलोचना के बारे में पूछे जाने पर कि गांधी विदेश में घरेलू मुद्दे उठाते हैं, पित्रोदा ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में जहां सभी 8 अरब लोग जुड़े हुए हैं, वहां कुछ भी लोकल नहीं है. लोकल घटनाएं ग्लोबल होती हैं और ग्लोबल घटनाएं लोकल हो जाती हैं. इसलिए आप जानकारी को छिपा नहीं सकते. जानकारी की कोई सीमा नहीं होती.'
उन्होंने कहा, 'तो अगर आप यहां आकर किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो ठीक है, आप इंडिया में भी वही बात कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिया में एक बात और यहां दूसरी बात नहीं कह सकते. यह झूठ है. यह काम नहीं करता. इसलिए आपको दोनों जगहों पर फैक्ट्स देने होंगे.'
उन्होंने कहा कि भारत में फैक्ट्स वही हैं जो यहां के फैक्ट्स हैं. पित्रोदा ने कहा कि यह किसी की बुराई करने का सवाल नहीं है. यह फैक्ट्स को वैसे ही दिखाने का सवाल है जैसा आप देखते हैं. उन्होंने कहा, 'अब यह आइडिया कि आप जाकर बात नहीं कर सकते. आप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं. यह सब बकवास है. आप विदेश में कुछ लाइनें कहकर 1.5 अरब लोगों के देश की बेइज्जती नहीं कर सकते.' पित्रोदा ने कहा, 'मेरा मतलब है, यह कैसी सोच है? इसलिए, आपको लोकल और ग्लोबल लेवल पर फ्री और फेयर बातचीत करनी होगी.'
उन्होंने गांधी के विदेश दौरों की बुराई करने के लिए बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व कांग्रेस चीफ को विदेश दौरे करने चाहिए क्योंकि वह एक ग्लोबल लीडर हैं, और युवा पीढ़ी के पास ऐसे बहुत कम ग्लोबल लीडर हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आप पूरी दुनिया को देखें, तो बहुत कम युवा ग्लोबल लीडर हैं. इसके अलावा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. भारतीय लोकतंत्र एक बड़ा ग्लोबल पब्लिक गुड है और दुनिया से जुड़े रहना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है. किसी को तो यह करना ही होगा. यह एक ज़िम्मेदारी है.'
पित्रोदा ने हैदराबाद में होने वाले भारत समिट के बारे में भी बात की, जहाँ कांग्रेस 70 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसीमेकर्स, एकेडेमिक्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटी मेंबर्स को होस्ट करेगी. इस दौरान वे एक नए ग्लोबल सिस्टम के बनने और इन डेवलपमेंट्स पर भारत के स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स के साथ-साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
भारत समिट 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में होगा और इसमें दुनिया भर से लगभग 1,000 डेलीगेट्स शामिल होंगे, और फोकस एरिया में एक नया थिंक टैंक, 'अवर वर्ल्ड' बनाना शामिल है. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, ग्लोबल पॉलिसीमेकर्स और प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के जाने-माने लोग हिस्सा लेंगे.
समिट के बारे में बात करते हुए पित्रोदा ने कहा कि यह तेलंगाना सरकार, प्रोग्रेसिव अलायंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की तरफ से एक जॉइंट वेंचर है. उन्होंने कहा, 'हम सब मिलकर यह इवेंट करते हैं. हमने पिछले साल ऐसा किया था और हम इस साल भी ऐसा कर रहे हैं, जिसमें शायद 70 अलग-अलग देशों की लीडरशिप आएगी और हिस्सा लेगी.'
उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव अलायंस बर्लिन का एक ग्रुप है, जहाँ लगभग 100 देशों की डेमोक्रेटिक पार्टियां दुनिया भर में डेमोक्रेसी के आइडिया को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आती हैं. पित्रोदा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी एक बड़ी ग्लोबल पब्लिक गुड है, और आइडिया यह है कि अलग-अलग देशों के लीडर्स से मिलकर डेमोक्रेसी और दुनिया भर में डेमोक्रेसी की हालत पर बड़ी बातचीत की जाए.
उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, हवा का रुख बदल गया है. अमेरिका के मिड-टर्म इलेक्शन ने दिखाया है कि लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक आवाजें सुनी जाएं. लोगों को अथॉरिटेरियन, बांटने वाली सोच पसंद नहीं है. इसी तरह ब्राजील में आर्मेनिया जैसे दूसरे देशों में हम बदलाव देखना शुरू कर रहे हैं.'
उन्होंने कहा, 'काफी समय से हममें से कुछ लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया गया है. डेमोक्रेसी को इलेक्शन प्रोसेस के जरिए, इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके, सिविल सोसाइटी को कमजोर करके लोगों को बांटकर और मीडिया को मैनिपुलेट करके अलग-अलग तरीकों से हाईजैक किया गया है. इन सबके आखिर में लोगों को नुकसान होता है.'
आपने दुनिया भर के स्टूडेंट्स के ग्लोबल मूवमेंट देखे हैं, जो बेसिकली कह रहे हैं, 'मुझे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी की ज़्यादा चिंता है. मुझे आपकी लड़ाइयों और पॉलिटिक्स और ऑथोरिटेरियन सरकारों में कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं लोगों को बांटना नहीं चाहता'.
और मुझे लगता है कि यह प्रोसेस ग्लोबल हो गया है, और उम्मीद है कि यह कॉन्फ्रेंस हमें गहरी और बड़ी बातचीत करने का मौका देगी और हम एआई के असर युवाओं की भूमिका, एजुकेशन रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी और कई दूसरे जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे,' उन्होंने कहा.