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राहुल गांधी का अमेरिका दौरा: कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलनों और शिकागो में जियोपॉलिटिक्स पर करेंगे चर्चा

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ( IANS )

नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अगले हफ्ते अपने अमेरिका के दौरे के दौरान कोलंबिया और शिकागो यूनिवर्सिटी में ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट और जियोपॉलिटिक्स पर बातचीत करेंगे.

राहुल गांधी पर बार-बार हमला करने और यह आरोप लगाने के लिए कि उन्होंने पहले विदेश में भारत को बदनाम किया है, बीजेपी की आलोचना करते हुए पित्रोदा ने कहा कि यह एक 'बोगस' तर्क है क्योंकि यह 'किसी की आलोचना करने का सवाल नहीं है, यह आपके देखे हुए तथ्यों को दिखाने का सवाल है.'

शिकागो से पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता मुख्य रूप से दो जरूरी कामों के लिए अमेरिका आ रहे हैं, जिनकी प्लानिंग काफी पहले से ही कर ली गई थी. पित्रोदा ने कहा, 'एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक फायरसाइड चैट है, जिसमें मुख्य रूप से स्टूडेंट मूवमेंट के ग्लोबल उभार, इसका क्या मतलब है, इसे भारत में कैसे देखा जाता है. डेमोक्रेसी पर इसका क्या असर है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी और एनवायरनमेंट पर उनकी मांगों पर बात होगी. यह 17 तारीख को यूनिवर्सिटी में एक फायरसाइड चैट होगी, जिसे मुझे यकीन है कि सही समय पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा.' कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा (IANS) पित्रोदा ने पीटीआई से कहा, 'और दूसरी बातचीत 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो में एक बहुत जाने-माने प्रोफेसर डॉ. (रॉबर्ट) पेप के साथ होगी, जो जियोपॉलिटिक्स एरिया में बहुत जाने-माने हैं. मिडिल ईस्ट, ईरान युद्ध और इन सब पर उनका बहुत अलग नजरिया है. इसलिए दूसरी बातचीत जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल मामलों पर ज़्यादा होगी.' कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके पास बस इतना ही समय है. बीजेपी की इस आलोचना के बारे में पूछे जाने पर कि गांधी विदेश में घरेलू मुद्दे उठाते हैं, पित्रोदा ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दुनिया में जहां सभी 8 अरब लोग जुड़े हुए हैं, वहां कुछ भी लोकल नहीं है. लोकल घटनाएं ग्लोबल होती हैं और ग्लोबल घटनाएं लोकल हो जाती हैं. इसलिए आप जानकारी को छिपा नहीं सकते. जानकारी की कोई सीमा नहीं होती.' उन्होंने कहा, 'तो अगर आप यहां आकर किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो ठीक है, आप इंडिया में भी वही बात कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिया में एक बात और यहां दूसरी बात नहीं कह सकते. यह झूठ है. यह काम नहीं करता. इसलिए आपको दोनों जगहों पर फैक्ट्स देने होंगे.' उन्होंने कहा कि भारत में फैक्ट्स वही हैं जो यहां के फैक्ट्स हैं. पित्रोदा ने कहा कि यह किसी की बुराई करने का सवाल नहीं है. यह फैक्ट्स को वैसे ही दिखाने का सवाल है जैसा आप देखते हैं. उन्होंने कहा, 'अब यह आइडिया कि आप जाकर बात नहीं कर सकते. आप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं. यह सब बकवास है. आप विदेश में कुछ लाइनें कहकर 1.5 अरब लोगों के देश की बेइज्जती नहीं कर सकते.' पित्रोदा ने कहा, 'मेरा मतलब है, यह कैसी सोच है? इसलिए, आपको लोकल और ग्लोबल लेवल पर फ्री और फेयर बातचीत करनी होगी.' उन्होंने गांधी के विदेश दौरों की बुराई करने के लिए बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व कांग्रेस चीफ को विदेश दौरे करने चाहिए क्योंकि वह एक ग्लोबल लीडर हैं, और युवा पीढ़ी के पास ऐसे बहुत कम ग्लोबल लीडर हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आप पूरी दुनिया को देखें, तो बहुत कम युवा ग्लोबल लीडर हैं. इसके अलावा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. भारतीय लोकतंत्र एक बड़ा ग्लोबल पब्लिक गुड है और दुनिया से जुड़े रहना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है. किसी को तो यह करना ही होगा. यह एक ज़िम्मेदारी है.'