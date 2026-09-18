गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फूंका बिगुल, यात्रा 22 सितंबर से शुरू... मैदान में उतरेंगे राहुल और प्रियंका गांधी
गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 2027 में चुनाव होंगे. कांग्रेस इसके लिए तैयारियों में जुटी हुई है.
Published : September 18, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है. पार्टी 22 सिंतबर से भाजपा शासित गोवा में 'गोवा राखोंन्न' यात्रा शुरू करने वाली है. इस हाई प्रोफाइल यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के चारों मुख्यमंत्री शामिल होंगे.
गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 2027 में चुनाव होंगे. महीने भर चलने वाली कांग्रेस यात्रा सभी 40 विधानसभा सीटों को कवर करेगी. इस दौरान कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा का मुकाबला करने के लिए चुनाव क्षेत्र के खास मुद्दों को उठाएगी.
'गोय राखोंन्न' यात्रा का फोकस स्थानीय गर्व को फिर से जगाने और राज्य की सुरक्षा पर होगा. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह मतदाताओं तक पहुंचने की मुहिम के तौर पर भी काम करेगी. इसका इस्तेमाल बाद में जारी होने वाले चुनाव घोषणापत्र के लिए इनपुट इकट्ठा करने में किया जाएगा.
'गोय राखोंन्न' (Goy Rakhonn) कोंकणी भाषा का वाक्यांश है. इसका हिंदी में मतलब 'गोवा की रक्षा' होता है. गोवा में भाजपा की सरकार है. ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने केलिए गोवा की जमीन और इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए खुद को तैयार करेगी.
गोवा कांग्रेस प्रभारी महासचिव माणिकराव ठाकरे ने ईटीवी भारत से कहा कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए उन मुद्दों को उठाएगी जो लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है. इसमें कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है. उन्होंने कहा कि गोवा राखोंन्न यात्रा के सभी दिग्गज नेताओं को बुलाया जाएगा.
गोवा कांग्रेस चीफ गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया कि यह यात्रा सत्तारूढ़ भाजपा से जमीन बचाने के लिए है. इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 2027 के चुनावों के लिए पूरी राज्य इकाई में जोश भरने की उम्मीद करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता इस यात्रा में शामिल होंगे. उनका कहना था कि यहां के मतदाता भाजपा के भ्रष्टाचार, नौकरी घोटाला और लैंड कन्वर्जन (भूमि रूपांतरण) से थक चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब एक्शन लेने का समय है. गोवा को बचाने और साफ सुथरा नेतृत्व के साथ गोवा को फिर से बनाने का समय है.
वहीं कांग्रेस गोवा प्रभारी सचिव अंजलि निंबालकर ने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के अलावा, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डीके शिव कुमार, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, केरल के वीडी सतीशन और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत सभी चार मुख्यमंत्री महीने भर चलने वाली इस यात्रा में शामिल होंगे.
निंबालकर ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके शेड्यूल पर काम किया जा रहा है. आइडिया खोई हुई जमीन वापस पाना और कांग्रेस को भाजपा के असली विकल्प के तौर पर पेश करना है. हम यात्रा के जरिए गोवा की भाजपा सरकार को एक्सपोज करेंगे."
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 'गोवा रखोंन्न' यात्रा 2027 के चुनावों को कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई के तौर पर दिखाने में मदद करेगी. यह मार्च आम आदमी पार्टी गोवा फारवर्ड पार्टी गठबंधन के कुछ दिनों बाद हुआ है. जिसने खुद को तीसरे मोर्चे के तौर पर पेश किया था और जिसकी घोषणा आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और गोवा फारवर्ड पार्टी चीफ विजय सरदेसाई ने की थी.
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन मुश्किल में पड़ गया है क्योंकि गोवा फारवर्ड पार्टी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. आने वाले दिनों में वह अपने फैसले पर समीक्षा कर सकता है. निंबालकर ने कहा, "आम आदमी पार्टी और गोवा फारवर्ड पार्टी गठबंधन को लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने खुद को गैर-कांग्रेसी, गैर-भाजपा मोर्चे के तौर पर पेश किया. इससे गोवा फारवर्ड परेशान हो गया है और उन्हें समझौते पर समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है."
ठाकरे ने कहा, "गोवा के लोग भाजपा को हराना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि बाकी सभी पार्टियां मिलकर भाजपा से लड़ें. लोग देख रहे हैं कि अलग-अलग लोग क्या कर रहे हैं. हमारा स्टैंड साफ है. हम सब गोवा के लोगों के साथ हैं."
कांग्रेस प्रभारी ने साफ किया कि कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी बातचीत के उन्नत चरण में हैं और जल्द ही एक समझौते का ऐलान कर सकते हैं. राज्य में रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी के करीब 9 प्रतिशत वोट हैं.
2022 के चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFp) ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने अकेले चुनाव लड़ा था. 2017 के चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था. आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने से पहले गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन पर बात की थी.
गिरीश चोडणकर ने कहा "जब भी भाजपा को गोवा में हार का डर सताता है तो वे यही तरीका अपनाते हैं. प्रॉक्सी पार्टियों को फंड देने और विपक्ष के वोटों को बांटने के लिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट अलग रखते हैं. जबकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घमंड से दावा करते हैं कि कोई भी गठबंधन उन्हें रोक नहीं सकता. गोवा के लोग इन भ्रष्ट राजनीतिक खेलों को अच्छी तरह समझ रहे हैं. जनता अब पैसे की ताकत को अपने जनादेश को बांटने नहीं देगी."
गिरीश चोडणकर ने कहा, "एकजुट मोर्चा चाहने वाले गोवा के लोगों की उम्मीदों को धोखा देकर, आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड ने बाजी भाजपा को दे दी है. यह एक साफ लेन-देन जैसा लगता है. आम आदमी पार्टी गोवा में भाजपा को सरकार बनाने में मदद करती है, जबकि भाजपा पंजाब में आम आदमी पार्टी का साथ देती है. मतदाताओं ने इस नापाक गठबंधन को पूरी तरह समझ लिया है. वे एक भी सीट नहीं जीतेंगे. यह चुनाव दोनों पार्टियों के लिए अंत का निशान होगा."
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