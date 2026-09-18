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गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फूंका बिगुल, यात्रा 22 सितंबर से शुरू... मैदान में उतरेंगे राहुल और प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है. पार्टी 22 सिंतबर से भाजपा शासित गोवा में 'गोवा राखोंन्न' यात्रा शुरू करने वाली है. इस हाई प्रोफाइल यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के चारों मुख्यमंत्री शामिल होंगे. गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 2027 में चुनाव होंगे. महीने भर चलने वाली कांग्रेस यात्रा सभी 40 विधानसभा सीटों को कवर करेगी. इस दौरान कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा का मुकाबला करने के लिए चुनाव क्षेत्र के खास मुद्दों को उठाएगी. 'गोय राखोंन्न' यात्रा का फोकस स्थानीय गर्व को फिर से जगाने और राज्य की सुरक्षा पर होगा. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह मतदाताओं तक पहुंचने की मुहिम के तौर पर भी काम करेगी. इसका इस्तेमाल बाद में जारी होने वाले चुनाव घोषणापत्र के लिए इनपुट इकट्ठा करने में किया जाएगा. 'गोय राखोंन्न' (Goy Rakhonn) कोंकणी भाषा का वाक्यांश है. इसका हिंदी में मतलब 'गोवा की रक्षा' होता है. गोवा में भाजपा की सरकार है. ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने केलिए गोवा की जमीन और इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए खुद को तैयार करेगी. गोवा कांग्रेस प्रभारी महासचिव माणिकराव ठाकरे ने ईटीवी भारत से कहा कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए उन मुद्दों को उठाएगी जो लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है. इसमें कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है. उन्होंने कहा कि गोवा राखोंन्न यात्रा के सभी दिग्गज नेताओं को बुलाया जाएगा. गोवा कांग्रेस चीफ गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया कि यह यात्रा सत्तारूढ़ भाजपा से जमीन बचाने के लिए है. इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 2027 के चुनावों के लिए पूरी राज्य इकाई में जोश भरने की उम्मीद करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता इस यात्रा में शामिल होंगे. उनका कहना था कि यहां के मतदाता भाजपा के भ्रष्टाचार, नौकरी घोटाला और लैंड कन्वर्जन (भूमि रूपांतरण) से थक चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब एक्शन लेने का समय है. गोवा को बचाने और साफ सुथरा नेतृत्व के साथ गोवा को फिर से बनाने का समय है. वहीं कांग्रेस गोवा प्रभारी सचिव अंजलि निंबालकर ने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के अलावा, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डीके शिव कुमार, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, केरल के वीडी सतीशन और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत सभी चार मुख्यमंत्री महीने भर चलने वाली इस यात्रा में शामिल होंगे. निंबालकर ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके शेड्यूल पर काम किया जा रहा है. आइडिया खोई हुई जमीन वापस पाना और कांग्रेस को भाजपा के असली विकल्प के तौर पर पेश करना है. हम यात्रा के जरिए गोवा की भाजपा सरकार को एक्सपोज करेंगे."