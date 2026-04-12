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राहुल, प्रियंका और खड़गे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे

राहुल, प्रियंका गांधी, खड़गे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान के साथ कांग्रेस को फिर से खड़ा करने पर फोकस कर रहे हैं.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) हेडक्वार्टर में (फाइल फोटो) (IANS)
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By Amit Agnihotri

Published : April 12, 2026 at 9:23 AM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस के टॉप तीन नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपना ध्यान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर लगा रहे हैं, जहां वे आने वाले दिनों में ज़ोरदार कैंपेन करने का प्लान बना रहे हैं.

तमिलनाडु में कैंपेन 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, जिससे कांग्रेस मैनेजरों को 23 अप्रैल को वोटिंग से पहले करीब 10 दिन का समय मिलेगा. पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के लिए कैंपेन 23 अप्रैल को वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और दूसरे फेज के लिए कैंपेन 29 अप्रैल को वोटिंग से पहले 27 अप्रैल को खत्म हो जाएगा.

कांग्रेस के अंदर के लोगों ने बताया कि तीनों टॉप नेताओं के कैंपेन की डिटेल्स पर तमिलनाडु में काम हो रहा है, जहाँ ये नेता कांग्रेस-डीएमके अलायंस को आगे बढ़ाएंगे और पश्चिम बंगाल में जहाँ वोट शेयर बढ़ाने के साथ-साथ असेंबली में कुछ सीटें जीतने पर फोकस है.

कांग्रेस तमिलनाडु में 234 सीटों में से 28 पर चुनाव लड़ रही है, जहां डीएमके बड़ी पार्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुराने साथी लेफ्ट पार्टियों को छोड़ने के बाद सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है. ग्रैंड ओल्ड पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव एक साथ लड़ा था लेकिन अपना अकाउंट नहीं खोल पाई थी. टीएमसी के राज वाले राज्य में कांग्रेस को सिर्फ 4 फीसदी वोट शेयर मिला था.

दोनों राज्यों में से तमिलनाडु में उम्मीदें ज्यादा अच्छी है जहाँ कांग्रेस ने 2021 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थी. फिर भी कांग्रेस हाईकमान ने पश्चिम बंगाल को बराबर समय देने का फैसला किया, जहां वह लंबे समय में विकास की उम्मीदें देख रही है.

कांग्रेस ने 28 सीटें पाने के लिए डीएमके के साथ कड़ी बातचीत की. इसने तमिलनाडु के नेताओं की अगुवाई में अपना कैंपेन पहले ही शुरू कर दिया है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में टॉप तीन नेताओं की मौजूदगी से जोर मिलेगा.

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की तमिलनाडु इंचार्ज सेक्रेटरी निवेदित अल्वा ने ईटीवी भारत को बताया, 'टॉप लीडरशिप निश्चित रूप से राज्य में कैंपेन करेगी. वे असम, केरल और पुडुचेरी में कैंपेन में बिजी थे, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग हुई. तमिलनाडु के लिए उनके शेड्यूल पर काम किया जा रहा है.'

कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि पार्टी कैंपेन का फोकस गठबंधन की एकता पर होगा और इसी मकसद से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ एक जॉइंट रैली कर सकते हैं, जिन्हें वह प्यार से 'मेरा भाई' कहते हैं. अल्वा ने कहा, 'हमारा फीडबैक है कि गठबंधन को एक और टर्म के लिए लोगों का सपोर्ट मिल रहा है.'

टॉप तीन नेताओं के दौरे से पहले तमिलनाडु के लिए एआईसीसी के सीनियर ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक ने तेलंगाना और कर्नाटक के सीनियर नेताओं के साथ कैंपेन स्ट्रेटेजी का रिव्यू किया, जिन्हें कांग्रेस द्वारा लड़ी जा रही 28 सीटों में से हर एक पर ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया है.

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मैनेजरों ने राहुल, प्रियंका और खड़गे की तीन-तीन रैलियां करने का प्लान बनाया है जो मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, पुरुलिया और दार्जिलिंग इलाकों पर फोकस करेंगी. अंदर के लोगों ने कहा कि खड़गे के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जैसे दलित-बहुल इलाकों में रैलियां करने की संभावना है.

खड़गे ने 7 अप्रैल को पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया. कांग्रेस ने एससी, एसटी और मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज़्यादा टिकट दिए हैं और सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू मानकर खुद को तीसरे ऑप्शन के तौर पर पेश करने का प्लान बनाया है.

पिछले कुछ सालों में राज्य के वोटर्स ने टीएमसी के राज के साथ-साथ सेंटर में बीजेपी की गवर्नेंस भी देखी है. वे एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं. राज्य में पिछले कुछ सालों में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और लोगों को ऊँची कीमतों और बेरोजगारी से राहत चाहिए.

लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जरूरत है. कांग्रेस खुद को एक भरोसेमंद ऑप्शन के तौर पर पेश करेगी. हमें कुछ सीटें जीतने की उम्मीद है, हालाँकि मकसद पूरे राज्य में पार्टी को फिर से खड़ा करना है.' एआईसीसी के पश्चिम बंगाल इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने ईटीवी भारत को बताया.

'टीएमसी और बीजेपी सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए एक-दूसरे से लड़ रही हैं. कोई भी एजुकेशन, हेल्थ और बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर रहा है. कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल की खोई हुई शान और आम लोगों के हक वापस दिला सकती है.' स्टेट यूनिट चीफ शुभंकर सरकार ने ईटीवी भारत को बताया. वह श्रीरामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

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