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राहुल, प्रियंका और खड़गे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) हेडक्वार्टर में (फाइल फोटो) ( IANS )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस के टॉप तीन नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपना ध्यान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर लगा रहे हैं, जहां वे आने वाले दिनों में ज़ोरदार कैंपेन करने का प्लान बना रहे हैं. तमिलनाडु में कैंपेन 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, जिससे कांग्रेस मैनेजरों को 23 अप्रैल को वोटिंग से पहले करीब 10 दिन का समय मिलेगा. पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के लिए कैंपेन 23 अप्रैल को वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और दूसरे फेज के लिए कैंपेन 29 अप्रैल को वोटिंग से पहले 27 अप्रैल को खत्म हो जाएगा. कांग्रेस के अंदर के लोगों ने बताया कि तीनों टॉप नेताओं के कैंपेन की डिटेल्स पर तमिलनाडु में काम हो रहा है, जहाँ ये नेता कांग्रेस-डीएमके अलायंस को आगे बढ़ाएंगे और पश्चिम बंगाल में जहाँ वोट शेयर बढ़ाने के साथ-साथ असेंबली में कुछ सीटें जीतने पर फोकस है. कांग्रेस तमिलनाडु में 234 सीटों में से 28 पर चुनाव लड़ रही है, जहां डीएमके बड़ी पार्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुराने साथी लेफ्ट पार्टियों को छोड़ने के बाद सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है. ग्रैंड ओल्ड पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव एक साथ लड़ा था लेकिन अपना अकाउंट नहीं खोल पाई थी. टीएमसी के राज वाले राज्य में कांग्रेस को सिर्फ 4 फीसदी वोट शेयर मिला था. दोनों राज्यों में से तमिलनाडु में उम्मीदें ज्यादा अच्छी है जहाँ कांग्रेस ने 2021 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थी. फिर भी कांग्रेस हाईकमान ने पश्चिम बंगाल को बराबर समय देने का फैसला किया, जहां वह लंबे समय में विकास की उम्मीदें देख रही है. कांग्रेस ने 28 सीटें पाने के लिए डीएमके के साथ कड़ी बातचीत की. इसने तमिलनाडु के नेताओं की अगुवाई में अपना कैंपेन पहले ही शुरू कर दिया है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में टॉप तीन नेताओं की मौजूदगी से जोर मिलेगा. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की तमिलनाडु इंचार्ज सेक्रेटरी निवेदित अल्वा ने ईटीवी भारत को बताया, 'टॉप लीडरशिप निश्चित रूप से राज्य में कैंपेन करेगी. वे असम, केरल और पुडुचेरी में कैंपेन में बिजी थे, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग हुई. तमिलनाडु के लिए उनके शेड्यूल पर काम किया जा रहा है.'