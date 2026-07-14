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राहुल-खड़गे के बीच बड़ी बैठक: पंजाब कांग्रेस कलह, NEET पेपर लीक, परिसीमन बिल और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा!

पार्टी सूत्रों के अनुसार इस हाई-लेवल बैठक में सरकार को मॉनसून सत्र के दौरान संसद में घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की गयी.

Rahul meets Kharge
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी. (File) (ETV Bharat)
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By Amit Agnihotri

Published : July 14, 2026 at 7:31 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह, नीट (NEET) और सीबीएसई (CBSE) परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन और संसद में एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति जैसे 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नेतृत्व की इस बैठक में पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी विवाद चर्चा के लिए आया, लेकिन इसे कैसे सुलझाया जाए, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. यह विवाद हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रभारी भूपेश बघेल के पंजाब दौरे के दौरान खुलकर सामने आ गया था. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दिग्गज नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के बागी गुट की मांग है कि हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पद से हटाए, जिन्हें हाल ही में पार्टी ने इस पद पर बनाए रखने का फैसला किया था.

राहुल गांधी के सामने दूसरा मुख्य मुद्दा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) में पेपर लीक और सीबीएसई (CBSE) बोर्ड परीक्षाओं के कुप्रबंधन के खिलाफ छात्रों को एकजुट करने के अपने राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाना है. इस अभियान की शुरुआत राहुल ने 17 जून को राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से की थी और इसे 15 जुलाई को पटना में होना था. कुछ कारणों से इस कार्यक्रम को पटना से हटाना पड़ा और अब यह 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित किया जाएगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड की राज्य सरकार राहुल की छात्र रैली के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक कारणों से कार्यक्रम स्थल की मंजूरी देने में देरी कर रही है.

उत्तराखंड के एआईसीसी (AICC) सचिव प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "परैड ग्राउंड में 17 जुलाई को होने वाली रैली के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ले ली गई थीं. लेकिन स्थानीय प्रशासन कुछ आपत्तियों का हवाला देकर रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है. यह छात्र आंदोलन पूरे देश में एक महत्वपूर्ण अभियान बन चुका है. हम हर हाल में उसी जगह पर रैली करने के लिए प्रतिबद्ध हैं." कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में नीट (NEET) मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है.

राहुल और खड़गे (जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं) के बीच चर्चा का तीसरा बड़ा मुद्दा 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए सरकार को घेरने के तरीके ढूंढना था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर सरकार से जवाब मांगना है, जिसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष टीम कर रही है. कांग्रेस इस चंदा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग कर रही है. कांग्रेस का मानना है कि इस मुद्दे ने एनडीए को हिलाकर रख दिया है.

लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप (सचेतक) मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत से कहा, "यह निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है. सरकार के पास जवाब देने के लिए बहुत से सवाल हैं. इसके अलावा, हम मानसून सत्र के दौरान कई अन्य मुद्दों को भी उठाना चाहेंगे, जैसे नीट/सीबीएसई, ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा (MGNREGA), विदेशी चंदा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को संभालने का तरीका."

राहुल गांधी के सामने बड़ा मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है. जिसे विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन ने अप्रैल में एकजुट होकर रोक दिया था.

कांग्रेस ने पिछले कुछ हफ्तों में सरकार पर आरोप लगाया है कि वह टीएमसी और शिवसेना यूबीटी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि परिसीमन विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटाया जा सके.

'इंडिया' ब्लॉक के लिए चिंता की बात यह है कि यदि परिसीमन विधेयक लाया जाता है, तो टीएमसी के 20 और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों द्वारा एनडीए (NDA) के पक्ष में मतदान करने की संभावना है. ऐसे में कांग्रेस के पूर्व सहयोगी दल द्रमुक (DMK) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिसके पास 22 सांसद हैं. द्रमुक ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग करते हुए कहा है कि वे अब कांग्रेस के सहयोगी नहीं हैं.

द्रमुक अपने पूर्व सहयोगी दल कांग्रेस से इसलिए नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वहां 'टीवीके' (TVK) की सरकार बनने का समर्थन किया था.

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा, "द्रमुक वरिष्ठ नेताओं वाली एक पुरानी पार्टी है, जो राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत अच्छी तरह समझती है. अगर परिसीमन विधेयक पास हो गया तो तमिलनाडु को नुकसान होगा. द्रमुक हमेशा से इस बिल के खिलाफ रही है. मुझे पूरा भरोसा है कि वे इस बिल के असर और परिणामों को अच्छे से समझते हैं."

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