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राहुल-खड़गे के बीच बड़ी बैठक: पंजाब कांग्रेस कलह, NEET पेपर लीक, परिसीमन बिल और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा!

नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह, नीट (NEET) और सीबीएसई (CBSE) परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन और संसद में एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति जैसे 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नेतृत्व की इस बैठक में पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी विवाद चर्चा के लिए आया, लेकिन इसे कैसे सुलझाया जाए, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. यह विवाद हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रभारी भूपेश बघेल के पंजाब दौरे के दौरान खुलकर सामने आ गया था. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दिग्गज नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के बागी गुट की मांग है कि हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पद से हटाए, जिन्हें हाल ही में पार्टी ने इस पद पर बनाए रखने का फैसला किया था.

राहुल गांधी के सामने दूसरा मुख्य मुद्दा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) में पेपर लीक और सीबीएसई (CBSE) बोर्ड परीक्षाओं के कुप्रबंधन के खिलाफ छात्रों को एकजुट करने के अपने राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाना है. इस अभियान की शुरुआत राहुल ने 17 जून को राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से की थी और इसे 15 जुलाई को पटना में होना था. कुछ कारणों से इस कार्यक्रम को पटना से हटाना पड़ा और अब यह 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित किया जाएगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड की राज्य सरकार राहुल की छात्र रैली के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक कारणों से कार्यक्रम स्थल की मंजूरी देने में देरी कर रही है.

उत्तराखंड के एआईसीसी (AICC) सचिव प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "परैड ग्राउंड में 17 जुलाई को होने वाली रैली के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ले ली गई थीं. लेकिन स्थानीय प्रशासन कुछ आपत्तियों का हवाला देकर रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है. यह छात्र आंदोलन पूरे देश में एक महत्वपूर्ण अभियान बन चुका है. हम हर हाल में उसी जगह पर रैली करने के लिए प्रतिबद्ध हैं." कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में नीट (NEET) मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है.

राहुल और खड़गे (जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं) के बीच चर्चा का तीसरा बड़ा मुद्दा 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए सरकार को घेरने के तरीके ढूंढना था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर सरकार से जवाब मांगना है, जिसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष टीम कर रही है. कांग्रेस इस चंदा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग कर रही है. कांग्रेस का मानना है कि इस मुद्दे ने एनडीए को हिलाकर रख दिया है.