ETV Bharat / bharat

दिल्ली की ज़हरीली हवा पर राजनीति! राहुल बोले- 'जल रही आंखें, सांस लेना मुश्किल', सिरसा ने AAP-कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

राहुल गांधी ने X पर लिखा 'साल दर साल दिल्ली की हवा ज़हरीली होती जा रही है, लेकिन BJP सरकारें बस बहाने बदलती हैं। अब तो केंद्र और दिल्ली-दोनों जगह उनकी ही सरकार है। अब बहाने नहीं, जनता को साफ़ हवा चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है. राहुल गांधी ने कहा है कि बहाने नहीं जनता को साफ हवा चाहिए. राहुल गांधी ने इंडिया गेट पर टहलने के दौरान कहा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखें भी जल रही है. राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले कारक साल भर रहते हैं लेकिन एक-दो महीने जब सर्दियां आने लगती है तब फॉग स्मॉग ज्यादा होने से लोगों को प्रदूषण का अहसास होने लगता है.

नई दिल्ली: दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम होगा, ये शायद फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रहा. सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है. GRAP-2 लागू है कई गतिविधियों पर प्रतिबंध होने के बावजूद कई इलाकों में AQI 400 पहुंच गया है. दिल्ली में सर्दियों की शुरूआत के साथ हर साल यही देखने को मिलता है. प्रदूषण की इस लड़ाई में अब कांग्रेस नेता और LOP राहुल गांधी भी कूद गए हैं.

राहुल गांधी के सवाल पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पलटवार कर दिया. उन्होंने लिखा- "राहुल गांधी आज एक वीडियो पोस्ट कर पूछ रहे हैं कि दिल्ली का AQI इतना खराब कैसे हो गया। राहुल गांधी, किसी और ने इसे बर्बाद नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने इसे 15 साल तक शुरू किया और आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने इसे 10 साल तक बर्बाद किया। पिछले दशक के सबसे साफ दिन इस साल रेखा गुप्ता की सरकार ने दिए। अब तक के सबसे गंदे दिन भी आपकी 25 साल की सरकार के दौरान थे...

सिरसा ने ये भी लिखा कि 'दिल्ली का AQI आज 309 है। लेकिन जब आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल पिछले साल सत्ता में थे, तब यह 382 था। उससे पहले के साल में यह 468 था। उससे पहले के साल में यह 450 था। उससे पहले के साल में यह 314 था। उससे पहले के साल में यह 494 था और उससे पहले के साल में यह 340 था। सबसे कम AQI अभी भी रेखा गुप्ता की सरकार के दौरान है 10% नई गाड़ियाँ आ चुकी हैं। 21% से ज़्यादा नए निर्माण कार्य चल रहे हैं। दिल्ली में 10-15 साल से पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वही गाड़ियाँ जिन पर आपने बैन लगाया था। राहुल गांधी, आप ये बीमारी पीछे छोड़ गए, और रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार इसे ठीक कर रही है.

बता दें राजधानी दिल्ली में लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं. प्रदूषण फैलाने वाले कारकों में सबसे ज्यादा वाहनों को जिम्मेदार माना जा रहा है. सख्ती के बावजूद हवा में सुधार ना के बराबर हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है. इससे लोगों में श्वास संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं. कई एजेंसियों का दावा है कि इस प्रदूषण लोगों के कारण लोगों की जीने की क्षमता 10 से 12 साल घट रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में प्रदूषण से घुटने लगा दम! कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI, डॉक्टर ने दिए ये अहम सुझाव

ये भी पढ़ें- दिल्ली CM ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक; प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से लगाई गईं कई टीमें, साथ ही दिए ये निर्देश