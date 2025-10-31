ETV Bharat / bharat

छठ महापर्व पर दिए बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर

छठ महापर्व पर दिए बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी ( ETV Bharat )

राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर : अधिवक्ता ओझा का आरोप है कि राहुल गांधी के इस बयान से न केवल प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, बल्कि हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार छठ महापर्व की आस्था का भी घोर अपमान हुआ है। अधिवक्ता ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और केवल राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है।

प्रधानमंत्री वोट के लिए छठ पर्व पर करते हैं नौटंकी-राहुल गांधी : अधिवक्ता ओझा ने बताया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए छठ पर्व पर नौटंकी करते हैं, जरूरत पड़ी तो नाच भी सकते हैं और चुनाव के बाद भाग भी सकते है.इस बयान से न केवल प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, बल्कि हिंदू धर्म और छठ महापर्व जैसी आस्था से जुड़े पर्व का भी अपमान हुआ है.

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र के मझौलिया हाट मैदान में आयोजित महागठबंधन की जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा छठ महापर्व को लेकर दिए गए बयान पर अब कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई है. इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक अपराधिक परिवाद दायर किया है.

राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को कर रहा आहत-अधिवक्ता (ETV Bharat)

राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को कर रहा आहत-अधिवक्ता : अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है. इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है.

राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर (ETV Bharat)

11 नवंबर को मामले की होगी अगली सुनवाई : न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 11 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई की डेट दी है.अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जिससे समाज में आक्रोश फैलता है. आपको बता दें कि छठ महापर्व बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है.

भाजपा मामले में चुनाव आयोग से करेगी शिकायत : ऐसे में इस पर्व को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री ने भी मोतीपुर में आयोजित अपनी जनसभा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर काफी तीखा हमला बोला है.इसके अलावा भाजपा ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि वोटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांस करने को भी तैयार हो जाएंगे.

भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस का पलटवार : राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "कितनी मुद्दाविहीन पार्टी हो सकती है. उनके पास बिहार चुनाव के लिए न कोई एजेंडा, न कोई रिपोर्ट कार्ड, न कोई विज़न. इस बात को मुद्दा बना रहे हैं. जिस पार्टी के प्रधानमंत्री 'मुजरा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हों, वो 'नाच' जैसे शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं.

