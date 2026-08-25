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'देश की आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी', पुणे के बाद अब नागपुर में छात्र सम्मेलन पर कांग्रेस की नजर

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पुणे में 22 अगस्त को राहुल गांधी के सिर्फ छात्राओं के लिए आयोजित कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित कांग्रेस अब नागपुर में अगला कार्यक्रम करने की योजना बना रही है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पुणे का कार्यक्रम प्रयागराज में हुए पिछले कार्यक्रम से बेहतर था और सिर्फ छात्राओं के लिए आयोजित इस सभा को सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जहां कार्यक्रम के कई वीडियो क्लिप वायरल हो गए.

पुणे का कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' सीरीज का चौथा कार्यक्रम था, इससे पहले ये कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में 17 जून, उत्तराखंड के देहरादून में 17 जुलाई और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 अगस्त को आयोजित किए गए थे.

महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "पुणे का कार्यक्रम प्रयागराज के कार्यक्रम से बेहतर था. देश की बेटियों ने हमारे नेता के साथ अपने विचार और चिंताएं साझा कीं. पूरा कार्यक्रम बहुत सफल रहा. कार्यक्रम के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. राज्य की टीम नागपुर में अगला कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत उत्साहित है और इसकी तारीखें जल्द ही तय कर ली जाएंगी."

उन्होंने कहा, "बीजेपी उनमें कमियां निकालने में व्यस्त है, लेकिन हमारे नेता लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं." पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने पुणे में हुई बैठक में 'पितृसत्ता' और 'मनुस्मृति' की कमियों का जिक्र किया था, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई. राहुल ने महिलाओं से 'पितृसत्ता को खत्म करके' आजाद होने का आह्वान किया और कहा कि प्राचीन सामाजिक कानूनों की किताब 'मनुस्मृति' महिलाओं पर पाबंदियां लगाती है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल की इन टिप्पणियों की आलोचना की और उन्हें प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और समझने की सलाह दी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता की टिप्पणियां उनका 'दोहरापन' दिखाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो वे महिलाओं के आरक्षण की वकालत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 2023 के उस कानून का विरोध किया था जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने ईटीवी भारत को बताया कि, राहुल गांधी आज युवाओं, महिलाओं, किसानों और छोटे उद्योगों की चिंताओं को उठा रहे हैं. ऐसा करके वे देश की आवाज बन रहे हैं. इससे जनता में मोदी सरकार के खिलाफ़ गुस्सा बढ़ रहा है. इसीलिए बीजेपी को हमारे नेता पसंद नहीं हैं और वे झूठे आरोपों के जरिए उन्हें निशाना बनाते रहते हैं."