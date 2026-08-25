'देश की आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी', पुणे के बाद अब नागपुर में छात्र सम्मेलन पर कांग्रेस की नजर
राहुल गांधी आज युवाओं, महिलाओं, किसानों और छोटे उद्योगों की चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं. ऐसा करके वे देश की आवाज बन रहे हैं.
Published : August 25, 2026 at 6:47 PM IST
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पुणे में 22 अगस्त को राहुल गांधी के सिर्फ छात्राओं के लिए आयोजित कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित कांग्रेस अब नागपुर में अगला कार्यक्रम करने की योजना बना रही है.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पुणे का कार्यक्रम प्रयागराज में हुए पिछले कार्यक्रम से बेहतर था और सिर्फ छात्राओं के लिए आयोजित इस सभा को सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जहां कार्यक्रम के कई वीडियो क्लिप वायरल हो गए.
पुणे का कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' सीरीज का चौथा कार्यक्रम था, इससे पहले ये कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में 17 जून, उत्तराखंड के देहरादून में 17 जुलाई और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 अगस्त को आयोजित किए गए थे.
महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "पुणे का कार्यक्रम प्रयागराज के कार्यक्रम से बेहतर था. देश की बेटियों ने हमारे नेता के साथ अपने विचार और चिंताएं साझा कीं. पूरा कार्यक्रम बहुत सफल रहा. कार्यक्रम के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. राज्य की टीम नागपुर में अगला कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत उत्साहित है और इसकी तारीखें जल्द ही तय कर ली जाएंगी."
उन्होंने कहा, "बीजेपी उनमें कमियां निकालने में व्यस्त है, लेकिन हमारे नेता लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं." पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने पुणे में हुई बैठक में 'पितृसत्ता' और 'मनुस्मृति' की कमियों का जिक्र किया था, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई. राहुल ने महिलाओं से 'पितृसत्ता को खत्म करके' आजाद होने का आह्वान किया और कहा कि प्राचीन सामाजिक कानूनों की किताब 'मनुस्मृति' महिलाओं पर पाबंदियां लगाती है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल की इन टिप्पणियों की आलोचना की और उन्हें प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और समझने की सलाह दी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता की टिप्पणियां उनका 'दोहरापन' दिखाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो वे महिलाओं के आरक्षण की वकालत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 2023 के उस कानून का विरोध किया था जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं.
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने ईटीवी भारत को बताया कि, राहुल गांधी आज युवाओं, महिलाओं, किसानों और छोटे उद्योगों की चिंताओं को उठा रहे हैं. ऐसा करके वे देश की आवाज बन रहे हैं. इससे जनता में मोदी सरकार के खिलाफ़ गुस्सा बढ़ रहा है. इसीलिए बीजेपी को हमारे नेता पसंद नहीं हैं और वे झूठे आरोपों के जरिए उन्हें निशाना बनाते रहते हैं."
उन्होंने कहा कि, कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के आरक्षण की पक्षधर रही है. हमने संसद के दोनों सदनों में इस कानून का समर्थन किया था. तब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने सरकार से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा तुरंत लागू करने की मांग की है. लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है." इसके बजाय, वे महिला आरक्षण के मुद्दे की आड़ में अपने परिसीमन (डिलिमिटेशन) के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं."
महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य की टीम और कांग्रेस सदस्य पुणे के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित थे और आने वाले दिनों में नागपुर में इससे भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.
खान ने कहा, "पुणे के कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया और हमारे नेता के साथ अपनी चिंताएं साझा कीं. नागपुर का कार्यक्रम पुणे के कार्यक्रम से भी बड़ा होगा और इसमें राज्य के पूरे विदर्भ क्षेत्र के छात्र हिस्सा लेंगे. तारीख तय की जा रही है. हमारे नेता बीजेपी के बारे में अपनी राय रखने से कभी पीछे नहीं हटते और नागपुर में भी ऐसा ही करेंगे."
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विशेष आमंत्रित सदस्य यशोमती ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता जल्द ही छात्रों की चिंताएं सुनने के लिए नागपुर का दौरा करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पुणे कार्यक्रम के बाद राहुल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उनसे पश्चिमी राज्य में आदिवासी छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया था. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के नेता नागपुर कार्यक्रम में बीजेपी पर अपने हमले और तेज कर सकते हैं.
ठाकुर ने ईटीवी भारत को बताया, "पिछले 10 दिनों से आदिवासी छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं. 22 अगस्त को राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान उनसे बातचीत की. उन्होंने यह कहकर उनका हौसला बढ़ाया कि उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया." उन्होंने कहा कि, पुणे कार्यक्रम से कांग्रेस काफी उत्साहित है.
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