राहुल गांधी का छात्रों से संवाद: हवाई मार्ग से दोपहर में पहुंचेंगे कोटा, छात्रों के बीच करीब डेढ़ घंटे रहेंगे
राहुल गांधी नीट यूजी पेपर लीक मामले पर छात्रों से चर्चा करने के लिए दोपहर में कोटा पहुंचेंगे.
Published : June 17, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 10:42 AM IST
कोटा: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए कोटा पहुंच रहे हैं. राहुल गांधी का शुरू में ट्रेन से कोटा आने का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. नए कार्यक्रम के मुताबिक वे चार्टर विमान से कोटा पहुंचेंगे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के चार्टर विमान से आने की पुष्टि कर दी है
राहुल गांधी के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 2:00 बजे नई दिल्ली से चार्टर विमान के जरिए रवाना होंगे. इसके बाद वे दोपहर 3:15 बजे कोटा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे. कोटा एयरपोर्ट से वे सीधे स्टेशन रोड स्थित नेहरू गार्डन के पास वाले निजी हेरिटेज होटल पहुंचेंगे. वहां रात 8:00 बजे तक उनका कार्यक्रम रिजर्व रखा गया है.
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रात 8 बजे तक छात्रों से संवाद करेंगे: आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार छात्रों से संवाद के बाद राहुल गांधी रात 8:00 बजे दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. वे वहां रात 9:30 बजे तक रहेंगे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे सीधे कोटा जंक्शन पहुंचेंगे, जहां रात 10:10 बजे उनकी ट्रेन होगी. वे इंदौर-हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस से रात 10:20 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे.
राहुल गांधी को ASL व जेड प्लस सुरक्षा: राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस (ASL) के साथ जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है. उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं. सीआरपीएफ की टीम पहले से ही कोटा पहुंच चुकी है और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रही है. कोटा सिटी पुलिस ने भी कार्यक्रम स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की है. राहुल गांधी के एयरपोर्ट से नेहरू गार्डन स्थित हेरिटेज होटल तक का पूरा रूट चार्ट तैयार किया जा चुका है.
डोटासरा बोले- पूरी तरह गैर राजनीतिक कार्यक्रम: गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी का कोटा कार्यक्रम पूरी तरह गैर-राजनीतिक है. पार्टी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी के कारण वहां पहुंच रहे हैं. यह कार्यक्रम मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित रहेगा. इसमें पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं की समस्याओं पर राहुल गांधी विस्तार से चर्चा करेंगे.
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