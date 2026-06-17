ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी का छात्रों से संवाद: हवाई मार्ग से दोपहर में पहुंचेंगे कोटा, छात्रों के बीच करीब डेढ़ घंटे रहेंगे

कोटा: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए कोटा पहुंच रहे हैं. राहुल गांधी का शुरू में ट्रेन से कोटा आने का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. नए कार्यक्रम के मुताबिक वे चार्टर विमान से कोटा पहुंचेंगे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के चार्टर विमान से आने की पुष्टि कर दी है

राहुल गांधी के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 2:00 बजे नई दिल्ली से चार्टर विमान के जरिए रवाना होंगे. इसके बाद वे दोपहर 3:15 बजे कोटा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे. कोटा एयरपोर्ट से वे सीधे स्टेशन रोड स्थित नेहरू गार्डन के पास वाले निजी हेरिटेज होटल पहुंचेंगे. वहां रात 8:00 बजे तक उनका कार्यक्रम रिजर्व रखा गया है.

इसे भी पढ़ें- डोटासरा का बड़ा बयान-भाजपा कर सकती है राहुल की ट्रेन लेट...इसलिए हमने चार्टर का इंतजाम भी किया

रात 8 बजे तक छात्रों से संवाद करेंगे: आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार छात्रों से संवाद के बाद राहुल गांधी रात 8:00 बजे दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. वे वहां रात 9:30 बजे तक रहेंगे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे सीधे कोटा जंक्शन पहुंचेंगे, जहां रात 10:10 बजे उनकी ट्रेन होगी. वे इंदौर-हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस से रात 10:20 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे.