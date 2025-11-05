ETV Bharat / bharat

राहुल के 'हाइड्रोजन बम' से हरियाणा में भूचाल! वोट चोरी पर शुरू हुई जुबानी जंग, चुनाव आयोग जल्द देगा जवाब

Rahul Gandhi Vote Chori Story: राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया.

Rahul Gandhi Vote Chori Story
Rahul Gandhi Vote Chori Story (Congress Social Media)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 2:06 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 2:16 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 'H फाइल्स' नाम दिया यानी हरियाणा फाइल्स. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए. राहुल गांधी ने कहा कि "हरियाणा में चोरी की सरकार है. हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है. पांच तरीके से वोट चोरी कर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी. ये इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हुआ है."

'25 लाख फर्जी वोट': राहुल गांधी ने ब्राजील की लड़की Matheus Ferrero का फोटो दिखाया और दावा किया कि "ब्राजील की मॉडल के हरियाणा की राई विधानसभा में 10 बूथों पर 22 वोट हैं." राहुल गांधी ने दावा किया कि "हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का इस्तेमाल हुआ. विधानसभा चुनाव में 12.5% वोट फर्जी डाले गए." राहुल गांधी ने दावा किया कि डुप्लिकेट वोट 5,21,619 मिले. अवैध पता वाले 93,174 वोट मिले और बल्क वोटर 19,26,351 मिले. उन्होंने फॉर्म 6 & 7 के दुरुपयोग का भी आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया."

चुनाव आयोग जल्द देगा जवाब: राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी पोस्ट कर लिखा. "प्रिय मतदाताओं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विस्तृत प्रतिक्रिया जल्द ही दी जाएगी।- सीईओ हरियाणा"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की प्रतिक्रिया: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा "संसद सत्र के दौरान, राहुल गांधी ने मिंता देवी नाम की एक महिला की तस्वीर वाली एक टी-शर्ट संसद परिसर में घूम-घूम कर प्रसारित की और उसका मज़ाक उड़ाया। शाम तक, उस महिला ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी की निंदा की और कहा कि उसने फ़र्ज़ी तस्वीर, झूठे नाम और मनगढ़ंत मुद्दे के ज़रिए उसे बदनाम किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसे झूठे दावे दोहराते रहते हैं। बिहार में मतदान बस दो दिन दूर है, इसलिए वे ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता क्योंकि यह सब मनगढ़ंत था।"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "वह (राहुल गांधी) किसी विदेशी महिला का नाम ले रहे थे... विपक्ष के नेता को गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फालतू मामलों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह मेरा उन्हें पहला सुझाव है।"

इनेलो नेता अभय चौटाला बोले- कांग्रेस ने ही की वोट चोरी की शुरुआत: राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा "वोट चोरी करना किसने सिखाया? कांग्रेस ने...राहुल गांधी से पूछो की 14 वोट चोरी हुए थे वो किसने किए थे. बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस चेयर को आगे बढ़ा रही है. इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की. पहले इसे कांग्रेस करती थी. अब बीजेपी वोट चोरी कर रही है. हिमाचल में कांग्रेस जब सत्ता में आई, तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने कर्नाटक का उदाहरण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं, तो उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण क्यों नहीं दिया? वहां वोट चोरी नहीं हो सकती? मैं बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा. ये दोनों (कांग्रेस और बीजेपी) चोर-चोर मौसेरे भाई हैं. इस तरह की बातें करके लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है."

इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

इनेलो नेता के कांग्रेस से कड़े सवाल: अभय चौटाला ने कहा "कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह के काम किए. कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई. भाजपा सत्ता में इसलिए नहीं आई थी कि वो अच्छी पार्टी थी. भाजपा केंद्र में सत्ता में इसलिए आई थी कि कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह के राज में, पार्टी पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे थे, कि हर भारतीय नागरिक शर्मिंदा था. हालात ये थे कि अगर विदेश में अगर कोई पूछता कि कहां से हो? हमें ये कहते हुए शर्म आती थी कि भारत से हैं. क्योंकि उन दिनों भारत में भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े खुलासे हो रहे थे. आज भी अगर बीजेपी सत्ता में है, तो उसकी देन कांग्रेस पार्टी है और कोई और नहीं. हमने देखा है कि यूपी और बिहार में वोट कैसे डालते थे. हमने देखा है...एक आदमी मशीन पर खड़ा होकर ठप्पे लगा कर वोट डलवाता था. तब कांग्रेस की सरकार थी. तब इनको वोट चोरी दिखाई दी?"

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल: हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक के बाद एक पोस्ट कर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया. राहुल गांधी के खुलासे पर दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा "1 ही इंसान की 22 वोट, 10 बूथ पर, राई विधानसभा में और व्यक्ति brazil की रहने वाली Matheus Ferrero नाम हैं"

दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा "हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा! विधानसभा चुनाव में 12.5% वोट फर्जी! डुप्लिकेट वोट– 5,21,619 अवैध पता– 93,174 बल्क वोटर– 19,26,351 फॉर्म 6 & 7 का दुरुपयोग – EC Hidden Details."

जनमत चोरी करने का आरोप: दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा "हरियाणा मतदाता सूची में ब्राजीलियाई मॉडल के 22 वोट. एक ही विधानसभा में कई बूथों पर एक ही महिला की 100 तस्वीरें. सिर्फ एक बूथ में एक ही बुजुर्ग महिला के 223 वोट. हरियाणा में मतदाता सूची में 1,22,000 फर्जी तस्वीरें. एक ऐसे मकान में 501 मतदाता, जो अस्तित्व में ही नहीं है. हजारों बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों में वोट ये सिर्फ आरोप नहीं हैं. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये सारे सबूत आज देश के सामने रखे हैं। ये साफ हो गया है कि भाजपा और चुनाव आयोग कि जुगलबंदी से हरियाणा का जनमत चोरी किया गया है।"

कुमारी सैलजा का बीजेपी पर निशाना: कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा. सैलजा ने लिखा "आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे साक्ष्यों के साथ भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुई वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हरियाणा में सुनियोजित तरीके से लगभग 25 लाख वोटों की चोरी कर लोकतंत्र का अपमान किया गया।

हरियाणा वोट चोरी का पूरा सच:

डुप्लीकेट वोटर: 5,21,619

गलत पते वाले वोटर: 93,174

बल्क वोटर: 19,26,351

कुल: 25,41,144 वोटों की गड़बड़ी

हरियाणा में कुल वोटर – 2 करोड़

मतलब, हर 8वाँ वोटर फर्जी!

मुख्य खुलासे:

एक ही महिला के नाम पर 10 बूथों में 100 वोट

223 वोट एक जैसी फोटो से

5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर

फर्जी नाम और धुंधली तस्वीरों का इस्तेमाल

ब्राजील की महिला के फोटो से वोट सबसे बड़ा सवाल: चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटर हटाने का सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर उसका उपयोग किया गया, तो चुनाव ईमानदार और निष्पक्ष हो जाएँगे और यही भाजपा सरकार और चुनाव आयोग नहीं चाहते। परिणाम: भाजपा की मिलीभगत से यह सब सुनियोजित तरीके से हुआ, ताकि फर्जी वोटिंग कर कांग्रेस को हराया जा सके। फिर भी कांग्रेस मात्र 22,779 वोटों से हारी. यह दिखाता है कि जनता कांग्रेस के साथ थी और भाजपा ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें- हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार हुई कांग्रेस विधायक दल और जिला अध्यक्षों की बैठक, क्या हुई चर्चा ?

ये भी पढ़ें- सिरसा में विधायक का प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, जमकर काटा बवाल, गोकुल सेतिया बोले- "सरकार की खिल्ली उड़ा रहे अधिकारी"

ये भी पढ़ें- हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए पोर्टल तैयार, ट्रायल के बाद सभी बोर्ड-निगमों में होगा लागू, 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा

Last Updated : November 5, 2025 at 2:16 PM IST

TAGGED:

HARYANA ASSEMBLY ELECTION 2024
CONGRESS HYDROGEN BOMB
ELECTION COMMISSION
राहुल गांधी वोट चोरी
RAHUL GANDHI VOTE CHORI UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.