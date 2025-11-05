ETV Bharat / bharat

राहुल के 'हाइड्रोजन बम' से हरियाणा में भूचाल! वोट चोरी पर शुरू हुई जुबानी जंग, चुनाव आयोग जल्द देगा जवाब

चंडीगढ़: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 'H फाइल्स' नाम दिया यानी हरियाणा फाइल्स. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए. राहुल गांधी ने कहा कि "हरियाणा में चोरी की सरकार है. हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है. पांच तरीके से वोट चोरी कर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी. ये इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हुआ है."

'25 लाख फर्जी वोट': राहुल गांधी ने ब्राजील की लड़की Matheus Ferrero का फोटो दिखाया और दावा किया कि "ब्राजील की मॉडल के हरियाणा की राई विधानसभा में 10 बूथों पर 22 वोट हैं." राहुल गांधी ने दावा किया कि "हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का इस्तेमाल हुआ. विधानसभा चुनाव में 12.5% वोट फर्जी डाले गए." राहुल गांधी ने दावा किया कि डुप्लिकेट वोट 5,21,619 मिले. अवैध पता वाले 93,174 वोट मिले और बल्क वोटर 19,26,351 मिले. उन्होंने फॉर्म 6 & 7 के दुरुपयोग का भी आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया."

चुनाव आयोग जल्द देगा जवाब: राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी पोस्ट कर लिखा. "प्रिय मतदाताओं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विस्तृत प्रतिक्रिया जल्द ही दी जाएगी।- सीईओ हरियाणा"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की प्रतिक्रिया: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा "संसद सत्र के दौरान, राहुल गांधी ने मिंता देवी नाम की एक महिला की तस्वीर वाली एक टी-शर्ट संसद परिसर में घूम-घूम कर प्रसारित की और उसका मज़ाक उड़ाया। शाम तक, उस महिला ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी की निंदा की और कहा कि उसने फ़र्ज़ी तस्वीर, झूठे नाम और मनगढ़ंत मुद्दे के ज़रिए उसे बदनाम किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसे झूठे दावे दोहराते रहते हैं। बिहार में मतदान बस दो दिन दूर है, इसलिए वे ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता क्योंकि यह सब मनगढ़ंत था।"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "वह (राहुल गांधी) किसी विदेशी महिला का नाम ले रहे थे... विपक्ष के नेता को गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फालतू मामलों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह मेरा उन्हें पहला सुझाव है।"

इनेलो नेता अभय चौटाला बोले- कांग्रेस ने ही की वोट चोरी की शुरुआत: राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा "वोट चोरी करना किसने सिखाया? कांग्रेस ने...राहुल गांधी से पूछो की 14 वोट चोरी हुए थे वो किसने किए थे. बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस चेयर को आगे बढ़ा रही है. इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की. पहले इसे कांग्रेस करती थी. अब बीजेपी वोट चोरी कर रही है. हिमाचल में कांग्रेस जब सत्ता में आई, तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने कर्नाटक का उदाहरण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं, तो उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण क्यों नहीं दिया? वहां वोट चोरी नहीं हो सकती? मैं बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा. ये दोनों (कांग्रेस और बीजेपी) चोर-चोर मौसेरे भाई हैं. इस तरह की बातें करके लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है."

इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस पर उठाए सवाल (Etv Bharat)

इनेलो नेता के कांग्रेस से कड़े सवाल: अभय चौटाला ने कहा "कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह के काम किए. कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई. भाजपा सत्ता में इसलिए नहीं आई थी कि वो अच्छी पार्टी थी. भाजपा केंद्र में सत्ता में इसलिए आई थी कि कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह के राज में, पार्टी पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे थे, कि हर भारतीय नागरिक शर्मिंदा था. हालात ये थे कि अगर विदेश में अगर कोई पूछता कि कहां से हो? हमें ये कहते हुए शर्म आती थी कि भारत से हैं. क्योंकि उन दिनों भारत में भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े खुलासे हो रहे थे. आज भी अगर बीजेपी सत्ता में है, तो उसकी देन कांग्रेस पार्टी है और कोई और नहीं. हमने देखा है कि यूपी और बिहार में वोट कैसे डालते थे. हमने देखा है...एक आदमी मशीन पर खड़ा होकर ठप्पे लगा कर वोट डलवाता था. तब कांग्रेस की सरकार थी. तब इनको वोट चोरी दिखाई दी?"

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल: हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक के बाद एक पोस्ट कर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया. राहुल गांधी के खुलासे पर दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा "1 ही इंसान की 22 वोट, 10 बूथ पर, राई विधानसभा में और व्यक्ति brazil की रहने वाली Matheus Ferrero नाम हैं"