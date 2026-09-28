SIR प्रक्रिया में 729 वोटरों में से 728 का नाम काटे जाने के बीच यमुना किनारे बेला एस्टेट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव अधिकारी से पूछी वजह
अपने दौरे पर नेता प्रतिपक्ष ने झुग्गीवासियों से उनकी समस्याएं सुनने के साथ आरोप लगाया कि एसआईआर वोट चोरी का तरीका है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 28, 2026 at 9:48 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की चल रही प्रक्रिया के बीच सियासत पूरी तरह गरमा गई है. सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक यमुना किनारे स्थित बेला जेजे एस्टेट पहुंचे. यहां उन्होंने स्थानीय झुग्गीवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बेला एस्टेट के 729 मतदाताओं में से 728 के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं.
गत 9 सितंबर को सबसे पहले ईटीवी भारत ने SIR की प्रक्रिया के तहत बेला स्टेट में 729 में से 728 वोटरों के नाम काटने के संबंध में रिपोर्ट किया था. स्थानीय लोगों कमल, सुनीता ने ईटीवी को बताया था कि किस तरह उनके पूर्वज 1961 से लगातार वोट डालते आ रहे थे, यहां तक कि फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया था. बावजूद उन सभी के नाम काट दिए गए.
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6
मकान होने या न होने से वोट के अधिकार का कोई ताल्लुक नहीं
बेला एस्टेट के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मौके से ही संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) को फोन लगाया और खरी-खरी सुनाई. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान होने या न होने का उसके संवैधानिक वोट के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि हाउस नंबर 0 बेघरों के लिए होता है. उन्होंने सवाल किया कि जब बेघरों के लिए विशेष प्रावधान है, तो फिर किस आधार पर बेला एस्टेट के 728 गरीब और बेसहारा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए?
दशकों से रह रहे हैं स्थानीय लोग
प्रभावित परिवारों का दर्द साझा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये लोग पिछले कई दशकों से यमुना किनारे बेला एस्टेट में रह रहे हैं. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में इन तमाम नागरिकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. स्थानीय लोगों के अनुसार, साल 2023 में प्रशासनिक कार्रवाई के तहत इनके घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वे इलाका छोड़कर कहीं नहीं गए और आज भी वहीं टेंट व झुग्गियों में जीवन गुजार रहे हैं.
यह SIR नहीं, वोट चोरी का तरीका है
राहुल गांधी ने कड़े तेवर अपनाते हुए इस पूरी प्रक्रिया को प्रशासनिक भूल या सामान्य सुधार मानने से इंकार कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया, "यह SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत वोट चोरी करने का नायाब तरीका है. जिनके पास समाज में पहले से ही सबसे कम संसाधन और ताकत है, उन्हीं से उनकी इकलौती ताकत यानी वोट का अधिकार छीना जा रहा है. अधिकारियों और आयोग के मुखिया को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता और पद स्थायी नहीं होते, लेकिन इस प्रकार के कुप्रबंध और सिस्टम की मनमानी का हिसाब जरूर लिया जाएगा." इस दौरे के बाद से दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है और एक बार फिर झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के अधिकारों और मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गर्मा गया है.
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