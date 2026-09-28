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SIR प्रक्रिया में 729 वोटरों में से 728 का नाम काटे जाने के बीच यमुना किनारे बेला एस्टेट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव अधिकारी से पूछी वजह

राहुल गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारी को सुनाई खरी-खरी ( SOCIAL MEDIA )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की चल रही प्रक्रिया के बीच सियासत पूरी तरह गरमा गई है. सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक यमुना किनारे स्थित बेला जेजे एस्टेट पहुंचे. यहां उन्होंने स्थानीय झुग्गीवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बेला एस्टेट के 729 मतदाताओं में से 728 के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं.