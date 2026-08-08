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राहुल बोले- सोशल मीडिया पर रील देखना आज के दौर का नया नशा, युवाओं पर कही ये बात

प्रयागराज में युवाओं से संवाद, बीजेपी को घेरा, बोले- हिंदुस्तान की संस्कृति सच्चाई और अहिंसा की.

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राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:31 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 8:50 PM IST

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प्रयागराज : कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को प्रयागराज पहुंचे. यहां उन्होंने केपी ग्राउंड में स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया. कहा कि सोशल मीडिया पर रील देखना आज के दौर का नया नशा बन गया है, जो युवाओं के कीमती समय और ध्यान को भटकाकर उन्हें बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसाए रख रहा है.

राहुल ने यह भी कहा, मेरे परिवार का घर प्रयागराज में था, मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है. ये शहर नॉलेज का सेंटर हुआ करता था. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए.

युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "इस देश में आप जैसे 40 करोड़ ऊर्जावान युवा हैं. यही देश की ताकत है. लोग चीन, अमेरिका और रूस की बात करते हैं, लेकिन 21वीं सदी में भारत के युवाओं और उनकी क्षमता के सामने वे सब फीके पड़ जाते हैं. 21वीं सदी में किसी देश की तरक्की दो चीज़ों पर निर्भर करती है, पहली आपकी युवा क्षमता और दूसरा आपके द्वारा बनाया गया डेटा. भारत के पास युवा भी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा भी. भविष्य की तरक्की इसी डेटा और आपकी क्षमता से होगी.

राहुल गांधी ने यह भी कहा, "मीडिया में हर जगह AI की चर्चा हो रही है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं और आपको यह समझना चाहिए, आपके डेटा के बिना AI का कोई मतलब नहीं है. AI आपके डेटा के आधार पर ही बना है.

राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको आंकड़े बताता हूं, हर 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 को ही पक्की नौकरी मिलती है, जहां तक ​​आपके डेटा की बात है, तो वह आपसे ले लिया जाता है, उसे बड़ी कंपनियों जैसे Jio, Adani, Facebook और Google को सौंप दिया जाता है और आप उसमें फंस जाते हैं. आपसे कहा जाता है कि आप जितनी चाहें उतनी रील्स देखें, जितने चाहें उतने WhatsApp मैसेज भेजें, और Instagram पर कंटेंट ब्राउज़ करें या बनाएं. यह 21वीं सदी की लत है. फिर आपसे कहा जाता है कि आप Blinkit या Uber के लिए काम करें, या फिर शारीरिक मेहनत वाला काम करें. आप 21वीं सदी की इस लत में तो डूबे रह सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल सकती, इस देश में आपको रोज़गार नहीं मिल सकता."

युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, " हम कभी भी नफ़रत और हिंसा के साथ काम नहीं करेंगे. हिंदुस्तान की संस्कृति सच्चाई और अहिंसा की है. किसी भी छात्र के दिल में नफ़रत नहीं, बल्कि सिर्फ़ प्यार होना चाहिए. हमें इस भ्रष्ट सिस्टम को प्यार और स्नेह से खत्म करना होगा.अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले हर युवा के साथ मैं खड़ा हूं और आगे भी उनके साथ खड़ा रहूंगा."

इस दौरान उन्होंने कहा, "पूरा सिस्टम BJP-RSS-पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए चलाया जा रहा है. 10 सालों में अडानी की कमाई 30 गुना बढ़ गई है, BJP का बैंक बैलेंस 10 हज़ार करोड़ रुपये है और संस्थानों में RSS के प्रचारकों को बिठाया गया है. इस BJP-RSS सिस्टम ने नौकरियां खत्म कर दी हैं, विश्वविद्यालयों पर कब्ज़ा कर लिया है और आप पर हमला किया है."

बता दें कि राहुल गांधी शनिवार दोपहर प्रयागराज पहुंचे, यहां बमरौली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के शीर्ष स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया था. एयरपोर्ट परिसर के बाहर भी कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते दिखे. एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के तुरंत बाद, उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नेहरू-गांधी परिवार के पैतृक आवास 'स्वराज भवन' के लिए रवाना हो गया था.

दरअसल, राहुल गांधी आज 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होना था. यह उनका यह प्रस्तावित कार्यक्रम था, इसलिए कार्यकर्ताओं ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी. सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन से शुरू होकर कटरा, बैंक रोड, डब्ल्यूएस रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी.

रैली के दौरान आयोजकों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से संपर्क किया और शाम 5 बजे केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था.

उस दौरान आयोजन से जुड़े पूर्व छात्र नेता और कांग्रेस पदाधिकारी एडवोकेट रजनीश ने बताया था कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के व्यवसायीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक के मामलों, छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसरों जैसे मुद्दों पर युवाओं की बात को एक मंच प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष सीधे छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे.


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Last Updated : August 8, 2026 at 8:50 PM IST

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