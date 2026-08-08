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राहुल बोले- सोशल मीडिया पर रील देखना आज के दौर का नया नशा, युवाओं पर कही ये बात

राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को प्रयागराज पहुंचे. यहां उन्होंने केपी ग्राउंड में स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया. कहा कि सोशल मीडिया पर रील देखना आज के दौर का नया नशा बन गया है, जो युवाओं के कीमती समय और ध्यान को भटकाकर उन्हें बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसाए रख रहा है. राहुल ने यह भी कहा, मेरे परिवार का घर प्रयागराज में था, मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है. ये शहर नॉलेज का सेंटर हुआ करता था. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए. युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "इस देश में आप जैसे 40 करोड़ ऊर्जावान युवा हैं. यही देश की ताकत है. लोग चीन, अमेरिका और रूस की बात करते हैं, लेकिन 21वीं सदी में भारत के युवाओं और उनकी क्षमता के सामने वे सब फीके पड़ जाते हैं. 21वीं सदी में किसी देश की तरक्की दो चीज़ों पर निर्भर करती है, पहली आपकी युवा क्षमता और दूसरा आपके द्वारा बनाया गया डेटा. भारत के पास युवा भी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा भी. भविष्य की तरक्की इसी डेटा और आपकी क्षमता से होगी. राहुल गांधी ने यह भी कहा, "मीडिया में हर जगह AI की चर्चा हो रही है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं और आपको यह समझना चाहिए, आपके डेटा के बिना AI का कोई मतलब नहीं है. AI आपके डेटा के आधार पर ही बना है. राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको आंकड़े बताता हूं, हर 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 को ही पक्की नौकरी मिलती है, जहां तक ​​आपके डेटा की बात है, तो वह आपसे ले लिया जाता है, उसे बड़ी कंपनियों जैसे Jio, Adani, Facebook और Google को सौंप दिया जाता है और आप उसमें फंस जाते हैं. आपसे कहा जाता है कि आप जितनी चाहें उतनी रील्स देखें, जितने चाहें उतने WhatsApp मैसेज भेजें, और Instagram पर कंटेंट ब्राउज़ करें या बनाएं. यह 21वीं सदी की लत है. फिर आपसे कहा जाता है कि आप Blinkit या Uber के लिए काम करें, या फिर शारीरिक मेहनत वाला काम करें. आप 21वीं सदी की इस लत में तो डूबे रह सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल सकती, इस देश में आपको रोज़गार नहीं मिल सकता."