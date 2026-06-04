उत्तराखंड के डीएनए में देशभक्ति, कैंसिल करेंगे अग्निवीर योजना, वर्चुअल संबोधन में बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है. राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर भी सवाल उठाये.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 4, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 8:23 PM IST
देहरादून(उत्तराखंड): राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा आज खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया. जिसके बाद राहुल गांधी ने वीडियो कॉल के जरिये उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को संबोधित किया. राहुल गांधी ने कहा उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग फौज में आते हैं. उत्तराखंड का इतिहास फौज से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा जब भी हिंदुस्तान को जरुरत हुई तब उत्तराखंड के जवानों से देश की रक्षा की है. उन्होंने कहा उत्तराखंडवासियों के डीएनए में देशभक्ति की आग है. राहुल गांधी ने कहा सेना में जाने के लिए देशभक्ति जरूरी है.
राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने अग्निवीर लागू करके सैनिक और सरकार के बीच के पवित्र कॉन्ट्रेक्ट को तोड़ा है. उन्होंने कहा अग्निवीर योजना फोर्सेज की फाउंडेशन के खिलाफ है. राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस अग्निवीर योजना के खिलाफ है. उन्होंने कहा देश में करोड़ों युवा सेना में जाना चाहते हैं. अग्निवीर योजना उन सबके सपनों की उड़ान को रोकती है. उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार आने पर अग्निवीर योजना को कैंसिल किया जाएगा.
राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना के आने का कारण अडानी है. उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत का डिफेंस बजट सेना के जवानों की बजाय अदानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों की जेब में जाये. उन्होंने कहा बीजेपी ने एक एक करके पब्लिक सेक्टर को बेचा है. अब देश के बड़े कॉन्ट्रेक्ट कुछ अरबपतियों को ही जाते हैं.
राहुल गांधी ने यूएस डील पर केंद्र सरकार को घेरा. राहुल गांधी ने कहा इसमें चार चीजें पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी. उन्होंने कहा इस डील में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी. जिसके कारण आज हमें दूसरे देशों से तेल लेने के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ती है. इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर को भी दिया गया है. उन्होंने कहा भारत को पूरा डेटा आज अमेरिका के पास है.
उत्तराखंड के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2026
आज मैं आप सबसे मिलना चाहता था, आपके बीच बैठकर आपकी बातें सुनना चाहता था, आपके सुख-दुख, आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं को समझना चाहता था। दुर्भाग्य से, मौसम की गंभीर खराबी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया।
आज सुबह मैं पंतनगर पहुँच गया था। वहाँ… pic.twitter.com/FQ7cO6gIeh
राहुल गांधी ने कहा ट्रेड डील में भारत को कुछ नहीं मिला. जिसका कारण है कि पीएम मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं. उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप खुलकर उनके करियर को खत्म करने की बात कहते हैं. राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. राहुल गांधी ने कहा सरकार ने सेना के साथ धोखा किया है.
राहुल गांधी ने कहा जैसे उत्तराखंड के सीएम को पीएम मोदी कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में हमें बोलने नहीं दिया जाता है. राहुल गांधी ने कहा हम अग्निवीर के खिलाफ हैं. हम सरकार में आते ही इसे कैंसिल करेंगे. राहुल गांधी ने कहा सेना का सम्मान करते हैं.
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