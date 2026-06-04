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मौसम ने रोका राहुल गांधी का रास्ता, रद्द हुआ 'परिवर्तन का शंखनाद' दौरा, दिल्ली वापस लौटे

देहरादून: राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है. खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का दौरा रद्द हुआ. आज राहुल गांधी को अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करना था. जिसके लिए वे समय से पंतनगर भी पहुंच चुके थे. यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिये अल्मोड़ा के लिए रवाना हुये. कुछ ही देर बाद खराब मौसम के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी.

पंतनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद राहुल गांधी ने फोन के जरिये अल्मोड़ा की जनसभा को संबोधित किया. इसके बाद काफी देर तक मौसम के ठीक होने का इंतजार किया गया. आखिर में खराब मौसम को देखते हुए राहुल गांधी को अपना उत्तराखंड दौरा कैंसिल करना पड़ा. वे पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गये.

राहुल गांधी ने दिल्ली रवाना होने से पहले उत्तराखंड की जनता को खास संदेश दिया. राहुल गांधी ने कहा, 'मैं आप सभी से मिलकर आपकी बातें सुनना चाहता था. आपके सुख-दुख, आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं को समझना चाहता था, मगर मौसम के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया.'

राहुल गांधी ने कहा, 'उन्हें पौड़ी में भी पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात करनी थी. साथ ही उन्हें कोटद्वार भी जाना था, मगर मौसम की खराबी के कारण ऐसा नहीं हो पाया. राहुल गांधी ने कहा कई बार परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होतीं, लेकिन इससे मिलने की इच्छा और आपसे जुड़ाव कम नहीं होता. उन्होंने कहा मैं बहुत जल्द फिर उत्तराखंड आऊंगा. तब हम जल्दबाज़ी में नहीं, बल्कि पूरा समय निकालकर मिलेंगे.'