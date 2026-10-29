1 नवंबर को 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च': राहुल गांधी ने आम नागरिकों और छात्रों से की शामिल होने की अपील
सोशल मीडिया X पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में, राहुल ने कहा कि यह मार्च किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है.
Published : October 29, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सभी राजनीतिक पार्टियों के नागरिकों और स्टूडेंट ग्रुप से 1 नवंबर को "चलो दिल्ली रामलीला मार्च" में शामिल होने की अपील की. उन्होंने इसे डेमोक्रेसी और संविधान की रक्षा और कथित 'वोट चोरी' का विरोध करने का आंदोलन बताया. सोशल मीडिया X पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में, राहुल ने कहा कि यह मार्च किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है.
उन्होंने डेमोक्रेसी और संवैधानिक अधिकारों की स्थिति को लेकर चिंतित लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की. कांग्रेस नेता ने कहा, "चलो दिल्ली रामलीला मार्च, यह डेमोक्रेसी बचाने, वोट चोरी रोकने और संविधान बचाने का मार्च है. यह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मार्च नहीं है; यह भारत की आत्मा का मार्च है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का विरोध करने वालों को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता ने उनसे प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा, "जो लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से तंग आ चुके हैं, जो लोग डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए."
उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की चिंता में शामिल लोगों को भरोसा दिलाने की भी कोशिश की और उनसे कहा कि वे कार्रवाई से न डरें. राहुल गांधी ने कहा, "पुलिस की चिंता मत करो, लाठियों की चिंता मत करो. BJP में उनकी कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी. हमारे साथ मार्च में आओ. हम संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय राष्ट्र की रक्षा के लिए साथ चलेंगे."
उन्होंने कहा कि यह मार्च लोगों का है और उनसे बिना किसी डर के इसमें शामिल होने की अपील की. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह देश का मार्च है, यह आपका मार्च है. आप सब आइए; हम सब मिलकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे."
कांग्रेस नेता ने छात्र संगठनों से भी खास अपील की और कहा कि जिन युवाओं को लगता है कि उनकी बोलने की आज़ादी और विचारों को खतरा है, उन्हें अपनी राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए.
उन्होंने कहा, "मैं सभी स्टूडेंट ग्रुप्स से गुज़ारिश करता हूं, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल सोच के हों, अगर आपको लगता है कि भारत पर हमला हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पर हमला हो रहा है, आपकी बात, आपके विचार, आपके सोचने के तरीके पर हमला हो रहा है, तो आइए और हमारे साथ जुड़िए." उन्होंने आगे कहा, "यह एक शानदार मार्च होगा और यह इस देश की आत्मा के लिए एक मार्च है. आप सभी से वहां मिलने का इंतजार रहेगा."
नमस्कार, 'चलो दिल्ली' रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है। सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए। एक ही protest है - देश का protest है। Don't worry about the police, don't worry about lathis - the BJP will not have the guts to try any of their antics. Come march with us - we will walk together to protect the Constitution, to protect the Indian nation. घबराने की जरूरत नहीं है। I urge all student groups, regardless of your political affiliation - if you feel that India is under attack, if you feel you are under attack, your expression, your ideas, your way of thinking is under attack, come and join us. It will be a fantastic march, and it's a march for the soul of this country. Looking forward to seeing all of you there. 🗓️ 1 नवंबर 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi #ChaloDilli— Congress (@INCIndia) October 29, 2026
INDIA ब्लॉक ने इलेक्टोरल रोल में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है
1 नवंबर का मार्च और रैली, इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्षी INDIA ब्लॉक के कैंपेन का हिस्सा है. यह प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में खत्म होगा, जहां विपक्ष एक रैली करेगा.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 अक्टूबर को एक मॉक पार्लियामेंट्री प्रोसिडिंग की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए अपने घर पर INDIA ब्लॉक के सांसदों को होस्ट करेंगे. प्रस्तावित इवेंट का मकसद कथित इलेक्टोरल रोल गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर सिंबॉलिक रूप से "इंपीच" करना है.
यह मॉक प्रोसिडिंग 1 नवंबर के मार्च और रैली से पहले होगी, जिसे विपक्ष ने कथित "वोट चोरी" के खिलाफ और डेमोक्रेटिक संस्थाओं के बचाव में एक कैंपेन के तौर पर बताया है. सूत्रों के मुताबिक, प्रोग्राम को पार्लियामेंट की कार्यवाही की तरह प्लान किया जा रहा है, जिसमें पूरी प्रक्रिया पार्लियामेंट सेशन की तरह होगी. संसद के सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बोलेंगे.
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