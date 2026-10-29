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1 नवंबर को 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च': राहुल गांधी ने आम नागरिकों और छात्रों से की शामिल होने की अपील

राहुल गांधी. ( @/x.com/INCIndia )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सभी राजनीतिक पार्टियों के नागरिकों और स्टूडेंट ग्रुप से 1 नवंबर को "चलो दिल्ली रामलीला मार्च" में शामिल होने की अपील की. ​​उन्होंने इसे डेमोक्रेसी और संविधान की रक्षा और कथित 'वोट चोरी' का विरोध करने का आंदोलन बताया. सोशल मीडिया X पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में, राहुल ने कहा कि यह मार्च किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है.

उन्होंने डेमोक्रेसी और संवैधानिक अधिकारों की स्थिति को लेकर चिंतित लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की. कांग्रेस नेता ने कहा, "चलो दिल्ली रामलीला मार्च, यह डेमोक्रेसी बचाने, वोट चोरी रोकने और संविधान बचाने का मार्च है. यह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मार्च नहीं है; यह भारत की आत्मा का मार्च है."