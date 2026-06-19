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राहुल गांधी 56 साल के हुए, पीएम मोदी, कांग्रेस नेताओं और सहयोगियों ने दी बधाई

गांधी ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए खड़गे, कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया.गांधी ने कहा, "आपका प्यार और कांग्रेस के आदर्शों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही मेरी ताकत है. और देश भर में फैले मेरे भाइयों और बहनों: आपके स्नेह के लिए धन्यवाद. यह मेरे लिए शब्दों से कहीं ज़्यादा मायने रखता है. हर भारतीय की आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ लड़ना और उस देश की एकता और प्रगति के लिए काम करते रहना, जिससे हम प्यार करते हैं - यही हमारा सामूहिक संकल्प है."

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर चलने की परंपरा, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में झलकती है.कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "लोगों के साथ लगातार जुड़े रहने और सत्ता के सामने सच बोलने की आपकी हिम्मत के ज़रिए, आपने हमेशा सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों का पक्ष लिया है. देश की सेवा में आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, ताकत और लंबी उम्र मिले."

राहुल को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए खड़गे ने X पर कहा, "संविधान के आदर्शों के प्रति आपका अटूट समर्पण और अनसुनी आवाजों के लिए आपकी बिना किसी समझौते वाली लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है."

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने भी राष्ट्र की प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए आवाज उठाने हेतु गांधी जी की सराहना की.

समारोह के दौरान इस्तेमाल की गई तस्वीर में गांधीजी को भगवान परशुराम के रूप में दर्शाया गया था, जिसमें वे एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति पकड़े हुए थे.कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गांधीजी को कई इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के नेताओं से हार्दिक बधाई मिली, जिनमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले सहित अन्य नेताओं ने भी शुभकामनाएं दीं.

इस बीच, भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समारोहों के दौरान राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में चित्रित करके हिंदू धर्म का अपमान किया है. वाराणसी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीजी का जन्मदिन प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के साथ मनाया, जिसमें गंगा नदी में उनकी तस्वीर पर दूध डालना भी शामिल था.

सचिन पायलट और शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी कार्यालय में गांधीजी को बधाई दी.भारतीय युवा कांग्रेस ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में तालकटोरा स्टेडियम में एक रोजगार मेले का आयोजन किया.

गांधी ने बाद में प्रधानमंत्री को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया.गांधी कांग्रेस के 24, अकबर रोड स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खड़गे और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और के सी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति में जन्मदिन का केक काटा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.X पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूं."

नई दिल्ली : 56 वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मिलीं. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से जुड़कर सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की निरंतर वकालत करने और सत्ता के सामने सच बोलने के उनके साहस की सराहना की.कांग्रेस के 24, अकबर रोड स्थित कार्यालय में पार्टी के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में एक समारोह आयोजित किया गया, वहीं देश के कई अन्य हिस्सों में कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक सेवा कार्यक्रम और रोजगार मेले आयोजित किए और फल-मिठाइयां भी वितरित कीं.

X पर एक पोस्ट में विजय ने कहा, "मेरे प्यारे भाई, लोकसभा में विपक्ष के माननीय नेता थिरु राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं क्योंकि आप देश की प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं."

उन्होंने कहा, "आपकी सभी कोशिशें सफल हों और आप सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन ढंग से सेवा करते रहें."विजय के जवाब में गांधी ने कहा, "हम संविधान और अपने लोकतंत्र को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हैं -- और हम सब मिलकर तमिलनाडु के लोगों के कल्याण, सम्मान और उनकी आकांक्षाओं के लिए काम करते रहेंगे."DMK प्रमुख एम के स्टालिन ने भी X पर गांधी को बधाई दी.

स्टालिन ने विपक्ष के राहुल को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की. स्टालिन की पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन तोड़कर TVK के साथ हाथ मिलाया था.राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि स्टालिन की दो लाइन की जन्मदिन की बधाई कांग्रेस-DMK के बीच ठंडे रिश्तों को दिखाती है.

उन्होंने इसकी तुलना पिछले साल की बधाई से की, जब DMK नेता की शुभकामनाओं में ज़्यादा अपनापन और अनौपचारिकता झलकती थी.स्टालिन को जवाब देते हुए गांधी ने कहा, "थिरु एम.के. स्टालिन, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. भारत की सोच, हमारे संविधान और संघवाद की रक्षा करने का हमारा साझा संकल्प हमें आगे भी रास्ता दिखाता रहेगा - यह हमारी लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है, और हम इसे तब तक साथ मिलकर लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते."

X पर हिंदी में एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, "देशभक्ति, इंसानियत और सच्चाई के साथी - हम 'एक लक्ष्य' के लिए हैं!"राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, साथ ही एक सार्थक और सक्रिय जीवन के लिए सच्ची शुभकामनाएं!"

यादव की पोस्ट का जवाब देते हुए गांधी ने कहा कि भारत की सोच, संविधान और संघवाद की रक्षा करने का साझा संकल्प हमें आगे भी रास्ता दिखाता रहेगा.कांग्रेस नेता ने कहा, "यह हमारी लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है, और हम इसे तब तक साथ मिलकर लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते."झारखंड के मुख्यमंत्री और JMM प्रमुख हेमंत सोरेन ने गांधी को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की.

TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गांधी को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और हर काम में लगातार सफलता की कामना की. गांधी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि "हम अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करते रहें".

गांधी ने तेजस्वी यादव और सुप्रिया सुले को भी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया.उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने संभल, कानपुर, बरेली महानगर, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, प्रयागराज गंगापार, रामपुर ज़िले, अमरोहा, मथुरा, गाज़ियाबाद, बिजनौर, शामली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमरोहा और प्रतापगढ़ समेत कई जगहों पर गांधी का जन्मदिन मनाया.X पर एक पोस्ट में कहा गया, "राहुल जी ने देश को एकजुट करने और दबे-कुचले समाज की आवाज़ बनने का जो संकल्प लिया है, कांग्रेस का हर सिपाही उस संकल्प को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित है. जननायक जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.।"

इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने लखनऊ के हनुमंत धाम मंदिर में 'रुद्राभिषेक' किया.X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मुझे आज लखनऊ के हज़रतगंज में ऐतिहासिक हनुमंत धाम मंदिर में आयोजित भव्य 'रुद्राभिषेक' समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला. यह समारोह @RahulGandhi के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया था - जो जन-जन के नेता हैं, लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं."राय ने कहा, "मैंने महादेव (देवों के देव) और संकटमोचन हनुमान जी से प्रार्थना की और राहुल जी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और शानदार जीवन की कामना की. हमारे 'जननायक' - जिन्होंने पूरे देश में 'मोहब्बत की दुकान' खोली है - उनके संघर्ष का रास्ता हमेशा रोशन रहे."

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