ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी कल बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा करेंगे

कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से वह सिर्फ 6 ही जीत पाई, जिससे हाईकमान हैरान रह गया. इंडिया गठबंधनको सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जबकि एनडीए ने 243 सीटों वाले सदन में 202 सीटों के साथ चुनाव में जीत हासिल की. राहुल ने चुनाव में हार की समीक्षा 14 नवंबर को नतीजे घोषित होने के 13 दिन बाद की है.

राहुल गांधी, जिन्होंने पार्टी के बिहार प्रचार में बहुत समय और ऊर्जा लगाई थी, ने एआईसीसी के पदाधिकारियों, राज्य के नेताओं, तीनों सांसदों और सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को 27 नवंबर को रिव्यू मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा है. कांग्रेस ने बिहार चुनाव इंडिया गठबंधन के हिस्से के तौर पर लड़ा था, जिसमें आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं.

पार्टी का एक हिस्सा चुनाव में हार का पूरा दोष वोटर लिस्ट और ईवीएम में गड़बड़ी को दे सकता है, वहीं पार्टी का एक हिस्सा अकेले चलने की बात पर आगे बढ़ेगा और पूर्वी राज्य में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए रोडमैप ढूंढेगा.

इसके अलावा, कुछ नेता एआईसीसी इंचार्ज कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार की जवाबदेही पर जोर दे सकते हैं और पूरी प्रदेश टीम को फिर से बनाने की मांग कर सकते हैं. वहीं दूसरे नेता ज़रूरी बिहार चुनाव से पहले और उसके दौरान रणनीति और उसे लागू करने में हुई कमियों और एक मजबूत संगठन की कमी पर ध्यान दे सकते हैं, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ा.

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 27 नवंबर को बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा बैठक हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि गुरुवार को होने वाली बैठक में अलग-अलग विचार सामने आ सकते हैं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, रिव्यू मीटिंग में आरजेडी के साथ अपने गठबंधन पर गहराई से विचार किया जाएगा. इस पुरानी पार्टी के कई लोगों का मानना ​​है कि इस गठबंधन ने अपने जूनियर साथी के साथ बुरा बर्ताव किया है.

बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, ‘‘यह एक खुला सत्र होगा जहां सभी पार्टी नेताओं को अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा. 27 नवंबर को रिव्यू मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों को समझा जा सके. उन्होंने कहा, एआईसीसी टीम, राज्य टीम, तीनों सांसदों और पार्टी के सभी 61 उम्मीदवारों को मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है."

उन्होंने कहा, "नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं था. हमारे लिए मुख्य चुनौती चुनाव आयोग और भाजपा हैं. हमें ऐसी जानकारी मिल रही है जिससे भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में और गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ वोटों का हैरान करने वाला पैटर्न दिख रहा है."

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन्हें बिहार के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया था, और एआईसीसी के पदाधिकारी कन्हैया कुमार, जो इसी पूर्वी राज्य से हैं, के भी रिव्यू सेशन में शामिल होने की उम्मीद है.

राज्यसभा सांसद और पूर्व राज्य इकाई प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह भी बैठक में शामिल होंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुराने नेताओं और युवा चेहरों के बीच मतभेद देखने को मिल सकता है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सही सीटों को जोर-शोर से पाने की नई रणनीति अपनाई और कई नए चेहरों को मौका दिया.

नतीजे के बाद, बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सुझाव दिया था कि पुरानी पार्टी को चुनाव के नतीजों पर खुद को देखना चाहिए और राज्य और एआईसीसी टीम में बदलाव करना चाहिए. समीक्षा बैठक के दौरान इस मुद्दे पर फिर से बात हो सकती है, साथ ही राज्य और जिला स्तर के पैनल की कमी पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जिससे इस पुरानी पार्टी की उम्मीदें कम हो गई हैं. प्रचार रणनीति की प्लानिंग और क्रियान्वयन में कमियां, टिकट वितरण और विपक्षी गठबंधन के बीच आपसी समन्वय की कमी, ये दूसरे मुख्य मुद्दे होंगे जिनका समीक्षा के दौरान जिक्र हो सकता है.

पूर्व विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने ईटीवी भारत से कहा, “समीक्षा बैठक हंगामेदार होनी चाहिए. यह हमारे लिए एक अहम चुनाव था. चुनाव में हार के कारणों पर गौर करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है भविष्य के प्लान पर काम शुरू करना.कांग्रेस को राज्य में खुद को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए रोडमैप तैयार करना चाहिए." उन्होंने कहा, "हमें किसी सहयोगी पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए, भले ही उनके साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हों. ध्रुवीकरण से एनडीए को लाभ हुआ और ऐसी पहचान की राजनीति के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया जाना चाहिए."

ये भी पढ़ें- SIR का मकसद इंडिया ब्लॉक के वोट काटना है: कांग्रेस