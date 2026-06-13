राहुल गांधी 17 जून से 'एग्जाम स्कैंडल्स' के खिलाफ देश भर में छात्र सम्मेलन अभियान शुरू करेंगे
केसी वेणुगोपाल के अनुसार कोटा, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इसमें स्टूडेंट्स, उम्मीदवार, यूथ ऑर्गनाइजेशन, शिक्षक, प्रभावित लोग हिस्सा लेंगे.
Published : June 13, 2026 at 11:14 AM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जून से कोटा में शुरू होने वाले देश भर में बड़े छात्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला को नेतृत्व करेंगे. कांग्रेस पार्टी कथित 'एग्जाम स्कैंडल' और युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अपना कैंपेन तेज कर रही है.
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) केसी वेणुगोपाल के मुताबिक ये कार्यक्रम बाद में 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में होंगे. इसमें स्टूडेंट्स, नौकरी के इच्छुक लोग, यूथ ऑर्गनाइजेशन और शिक्षक एक साथ आएंगे.
The Indian National Congress announces the first phase of a nationwide campaign against paper leaks, exam irregularities, unemployment, and the systematic betrayal of India’s youth by the Modi government.— Congress (@INCIndia) June 13, 2026
Here is the statement by Congress General Secretary (Org.) Shri… pic.twitter.com/d0THgzZZPg
वेणुगोपाल ने कहा, 'राहुल गांधी कोटा (17 जून), इलाहाबाद (10 जुलाई), पटना (11 जुलाई) और दिल्ली (14 जुलाई) से शुरू होकर बड़े स्टूडेंट कन्वेंशन की एक सीरीज करेंगे. इसमें स्टूडेंट्स, उम्मीदवार, यूथ ऑर्गनाइजेशन, शिक्षक और वे सभी लोग शामिल होंगे जो सीधे तौर पर एग्जाम स्कैंडल से प्रभावित हुए हैं.'
कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस देशव्यापी कैंपेन के हिस्से के तौर पर पार्टी देश भर में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, पीसीसी, डीसीसी और लोकल यूनिट्स के जरिए बड़े पैमाने पर पहुंच बढ़ाकर छात्रों को जुटाने की राहुल गांधी की अपील को दोहराएगी. वेणुगोपाल ने कहा, 'फिजिकल और डिजिटल इनविटेशन, कैंपस आउटरीच, कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, स्कूल और यूथ हब में बातचीत, सोशल मीडिया कैंपेन, लाइव स्क्रीनिंग और स्टूडेंट्स के साथ सीधे जुड़ाव बड़े पैमाने पर किया जाएगा.'
राहुल गांधी के इस विश्वास को दिखाते हुए कि युवा भारतीयों की उम्मीदों को भ्रष्टाचार, नाकाबिलियत या राजनीतिक उदासीनता की बलि नहीं दी जानी चाहिए, यह आंदोलन राजनीतिक जुड़ाव से परे छात्रों को एकजुट करने और प्रभावित युवाओं को अपने अनुभव शेयर करने और बार-बार परीक्षा में फेल होने और पेपर लीक स्कैंडल के लिए जवाबदेही की मांग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेगा.
वेणुगोपाल ने आगे कहा कि यह आंदोलन राहुल गांधी द्वारा पहले बताई गई मांगों को सड़कों पर ले जाएगा, जिसमें नीट का डीसेंट्रलाइजेशन, परीक्षा फीस खत्म करना, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर जवाबदेही, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है.
वेणुगोपाल ने कहा, 'इन मुद्दों को बार-बार उठाने के बाद, राहुल गांधी ने युवाओं के लिए मेरिट, फेयरनेस और समान अवसर के बचाव को राष्ट्रीय महत्व का एक जरूरी मामला बना दिया है.' यह तब हुआ जब पेपर लीक और एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के आरोपों के बाद नीट-यूजी 2026 कैंसिल कर दिया गया था. एग्जाम 21 जून के लिए रीशेड्यूल किया गया है.