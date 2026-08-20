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राहुल गांधी पंजाब में चुनावी बिगुल फूंकेंगे, पार्टी एकता दिखाने के लिए बस यात्रा करेंगे शुरू

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जल्द ही चुनावी राज्य पंजाब में टीम की एकता दिखाने के लिए बस यात्रा शुरू करेंगे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने गुरुवार को प्रस्तावित यात्रा का प्लान पेश किया, जिसे जल्द ही राहुल गांधी से मंजूरी मिल जाएगी.

साथ ही, यह भी बताया कि एकता यात्रा पवित्र शहर अमृतसर से शुरू होने की उम्मीद है और पहले चरण में लगभग 117 में से 30 सीटों को कवर करने की उम्मीद है. राज्य की टीम में एकता दिखाने के लिए राहुल की बस यात्रा के लॉन्च में राज्य के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे.

कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिव रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "इस पर कुछ समय से काम चल रहा है. जैसे ही हमें हाईकमान से हरी झंडी मिलेगी, हम प्लान को लागू करेंगे. हमारा लक्ष्य आने वाले हफ्तों में सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करना है. हमारे नेता (राहुल गांधी) के स्वर्ण मंदिर जाने से पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश जाएगा." सभी 117 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2027 के आसपास चुनाव होंगे.

कांग्रेस आम आदमी पार्टी से 2022 का विधानसभा चुनाव हार गई थी. उस समय तीन महीने पहले नेतृत्व में बदलाव किया गया था और दलित नेता चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था. चन्नी ने कुछ अच्छा काम किया लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बचा सकी.

तब से कांग्रेस राज्य इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के नेतृत्व में फिर से संगठित होने की बहुत कोशिश कर रही थी, जिनके काम करने के तरीके को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और पूर्व गृह मंत्री एसएस रंधावा सहित राज्य के नेताओं के एक वर्ग ने चुनौती दी है.

कांग्रेस ने हाल ही में चुनावी राज्य में नेतृत्व में बदलाव की संभावना तलाशी थी, लेकिन आखिर में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया, जिससे बागी नेता नाराज हो गए. दलित नेता चन्नी राज्य इकाई के प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने जाट नेता अमरिंदर सिंह वारिंग को इस पद पर बनाए रखा.

इसके बाद कांग्रेस प्रभारी बघेल को 6 से 12 जुलाई के बीच असंतोष को शांत करने के लिए भेजा गया, लेकिन हाईकमान हैरान रह गया क्योंकि चन्नी और रंधावा के नेतृत्व में कई वरिष्ठ नेताओं ने चंडीगढ़ में पार्टी ऑफिस के बजाय राज्य के वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के घर पर बघेल से अलग-अलग मुलाकात की.

बाद में, चन्नी ने कांग्रेस के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल के साथ अपनी शिकायतें साझा कीं और साफ किया कि, राज्य इकाई में सब ठीक है. पार्टी मैनेजरों ने कहा कि राहुल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी नहीं किया है और इससे पार्टी को जनता का मूड समझने में मदद मिलेगी.