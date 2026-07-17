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उत्तराखंड में आज राहुल गांधी याद दिलाएंगे पेपर लीक का काला इतिहास, इन मुद्दों पर भी छात्रों से करेंगे संवाद

राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में उत्तराखंड में हुईं भर्ती परीक्षा लीक पर छात्रों से बात करेंगे. रिपोर्ट- नवीन उनियाल

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उत्तराखंड में आज राहुल गांधी याद दिलाएंगे पेपर लीक का काला इतिहास (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 7:00 AM IST

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देहरादून: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई यानि आज देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे. उत्तराखंड में राहुल गांधी छात्रों के बीच यूं तो उनसे जुड़े तमाम मुद्दे रखने वाले हैं, लेकिन इनमें सबसे खास पेपर लीक से जुड़ा वो मामला होगा, जो सीधे उत्तराखंड के युवाओं को साधने का काम करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, उत्तराखंड का इतिहास भी पेपर लीक से जुड़ा है और राहुल अपने दौरे में प्रदेश के पेपर लीक से जुड़े इतिहास को भी फोकस करने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा पूरी तरह युवाओं पर केंद्रित रहने वाला है. पार्टी की रणनीति साफ है कि राज्य के उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए, जिनका सीधा संबंध छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से रहा है. इनमें सबसे अहम मुद्दा पेपर लीक का है, जिसने पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन दोनों को कठघरे में खड़ा किया. कांग्रेस का मानना है कि राज्य के हजारों युवाओं का भविष्य पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुआ और राहुल गांधी अपने संबोधन में इन्हीं घटनाओं का जिक्र कर युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासत तेज (Video-ETV Bharat)

छात्रों से जुड़े मुद्दों की करेंगे बात: कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी की है. देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं को जोड़ने की योजना बनाई गई है. इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी राहुल गांधी का संबोधन अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने की तैयारी है. पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी केवल राजनीतिक भाषण नहीं देंगे, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सीधे युवाओं से बात करेंगे.

2021 स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा रहा चर्चित: उत्तराखंड में पेपर लीक का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि वर्ष 2022 में राज्य में एक के बाद एक कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए. सबसे चर्चित मामला उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा-2021 का रहा, जिसका पेपर लीक होने का खुलासा जुलाई 2022 में हुआ. जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिया गया था. इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई.

इन परीक्षाओं में भी लगे धांधली के आरोप: इसके बाद वन आरक्षी (Forest Guard) भर्ती परीक्षा में भी अनियमितताओं के आरोप लगे. सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया. इसी दौरान पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए. सरकार ने इस परीक्षा को भी निरस्त कर दिया और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराई.

धांधली से जुड़ीं इन परीक्षाएं पर उठे सवाल:

  • 4–5 दिसंबर 2021 UKSSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा.

प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक कर बेचे जाने का आरोप लगा.

कार्रवाई- जुलाई 2022 में STF जांच शुरू हुई. बाद में परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा कराई गई. मामले में कई गिरफ्तारियां (करीब 20 से ज्यादा) हुईं और इसे उत्तराखंड के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में माना गया.

  • 8 जनवरी 2023 – UKPSC पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा

आयोग के भीतर से पेपर लीक होने का खुलासा हुआ.

12 जनवरी 2023 को परीक्षा रद्द कर दी गई. STF ने आयोग के कर्मचारी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया.

  • दिसंबर 2022 UKPSC सहायक लेखाकार (Assistant Accountant) भर्ती परीक्षा

पेपर लीक और नकल गिरोह से जुड़े आरोप लगे.

पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए.

STF जांच के बाद परीक्षा निरस्त कर दोबारा आयोजित की गई

STF जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई.

8 जनवरी 2023 को UKSSSC को पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा कराने का जिम्मा दिया गया.

  • फरवरी 2023 UKSSSC सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा

प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप लगा.

परीक्षा निरस्त कर पुनः आयोजित की गई.

  • 2022–2023 कनिष्ठ अभियंता (JE), पुलिस कांस्टेबल सहित कई अन्य भर्ती परीक्षाएं.

कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक, जबकि कुछ में लीक के संदेह और अनियमितताओं की शिकायतें.

कई भर्तियां रोकी गईं, कुछ का आयोजन UKSSSC से हटाकर UKPSC को सौंपा गया और नई परीक्षा प्रक्रिया अपनाई गई.

  • सितंबर 2025 UKSSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा

21 सितंबर 2025 को परीक्षा हुई.

परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप.

जांच के बाद अक्टूबर 2025 में आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी.

सड़कों पर हुआ प्रदर्शन: इन घटनाओं ने राज्यभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में भारी आक्रोश पैदा किया. देहरादून समेत कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किए. गांधी पार्क, परेड ग्राउंड और सचिवालय के बाहर लगातार धरने हुए. युवाओं ने निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई. कई छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी आंदोलन का समर्थन किया. उस समय सोशल मीडिया पर भी पेपर लीक का मुद्दा लगातार ट्रेंड करता रहा और सरकार पर दबाव बढ़ता गया.

सीबीआई को सौंपी गई जांच: पेपर लीक प्रकरण में सरकार ने जांच एजेंसियों को सक्रिय किया. कई मामलों की जांच उत्तराखंड एसटीएफ (STF) को सौंपी गई, जिसने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए अनेक आरोपियों को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान नकल माफिया, बिचौलियों और परीक्षा से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका भी सामने आई. बाद में यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले के मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो सके और यदि कोई व्यापक साजिश रही हो तो उसका भी खुलासा किया जा सके. उधर, परीक्षा पेपर लीक मामले में हाकम सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई. इसी तरह इस मामले में करीब 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुईं. हालांकि इसमें से कई समय के साथ-साथ जमानत लेते रहे.

सरकार ने बनाया नकल विरोधी कानून: लगातार सामने आए भर्ती घोटालों के बाद सरकार ने कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया. वर्ष 2023 में उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों का निवारण एवं रोकथाम) कानून पारित किया. इस कानून में पेपर लीक, नकल कराने, परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और संगठित परीक्षा माफिया के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया. कानून के तहत दोषियों को लंबी अवधि के कारावास, भारी जुर्माना और संपत्ति जब्त करने तक के प्रावधान शामिल किए गए. सरकार ने इसे देश के सबसे कठोर एंटी-चीटिंग कानूनों में से एक बताया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस समय कहा था कि, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसके बाद कई परीक्षाएं नए सिरे से आयोजित कराई गईं और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास भी किए गए.

कांग्रेस का आरोप: हालांकि, कांग्रेस का आरोप है कि कानून बाद में बना, लेकिन उससे पहले हजारों युवाओं का समय और भविष्य प्रभावित हो चुका था. पार्टी का कहना है कि कई अभ्यर्थी वर्षों तक भर्ती का इंतजार करते रहे और पेपर लीक के कारण उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ी. कांग्रेस यह भी दावा कर रही है कि मानसिक तनाव और लगातार भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण कई युवाओं ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए. इन्हीं घटनाओं को राहुल गांधी अपने संबोधन में प्रमुखता से उठाएंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि,

पेपर लीक केवल परीक्षा का मामला नहीं था, बल्कि युवाओं के सपनों और भविष्य से जुड़ा मुद्दा था. भाजपा सरकारों के दौरान भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आईं और हजारों युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा. राहुल गांधी छात्रों के बीच इन्हीं मुद्दों को रखेंगे और बताएंगे कि रोजगार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था कांग्रेस की प्राथमिकता है.
-सूर्यकांत धस्माना, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस-

वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि,

जिन मामलों में अनियमितताएं सामने आईं, सरकार ने उन्हें दबाने के बजाय कार्रवाई की. परीक्षाएं रद्द की गईं, जांच कराई गई, आरोपियों को जेल भेजा गया. भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कठोर कानून लागू किया गया. राज्य सरकार ने युवाओं के हित में पारदर्शी भर्ती प्रणाली विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं.
-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड-

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि, राज्य के पढ़े-लिखे युवा जानते हैं कि, किस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया और दोषियों पर कार्रवाई की. उनके अनुसार, राहुल गांधी के आरोपों से युवा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ने अपने काम से जवाब दिया है.

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