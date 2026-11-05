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कल राहुल गांधी के दिवाली मिलन समारोह में क्या होगा? मिठाई के साथ-साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( ANI )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर को अपने आधिकारिक आवास पर दिवाली मिलन समारोह की मेजबानी करेंगे. हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने दिवाली मिलन समारोह को त्योहारों के मौसम का सामाजिक मेलजोल बताया. लेकिन उम्मीद है कि इसमें मिठाई और रणनीति दोनों पर बात होगी.

पहले कुछ खास वरिष्ठ नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दिवाली की शुभकामनाएं देने जाते थे. हालांकि यह पहली बार है जब राहुल सभी वरिष्ठ एआईसीसी नेताओं को एक साथ होस्ट कर रहे हैं. कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा, "लोकसभा के नेता 6 नवंबर को अपने आधिकारिक आवास पर एआईसीसी के सभी सीनियर पदाधिकारियों को होस्ट करेंगे. यह सिर्फ एक दिवाली-मिलन कार्यक्रम है और कुछ नहीं."

फिर भी यह बातचीत अहम हो जाती है क्योंकि यह कार्यक्रम उस देशव्यापी आंदोलन के बीच हो रही है जिसे कांग्रेस ने एसआईआर मुद्दे के जरिए 'वोट चोरी' पर एनडीए सरकार का मुकाबला करने के लिए शुरू किया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 1 नवंबर को देश की राजधानी में एक बड़ी रैली की. इससे एक दिन पहले ही समूह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव पास किया था, ताकि 'वोट चोरी' के खिलाफ एकजुट विपक्ष दिखाया जा सके. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह रैली 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले देश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट बन गई. क्योंकि राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को नीति पर बहस के लिए चैलेंज करके उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. अगले संसदीय चुनाव में अभी दो साल बाकी हैं. ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे देश में एसआईआर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए रखना है. खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, गुजरात और मणिपुर जैसे राज्यों में, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे. इसके लिए बड़े संगठनात्मक गतिशीलता की जरूरत होगी. इस पृष्ठभूमि में शुक्रवार को राहुल गांधी के घर पर एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इकट्ठा होने पर मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और आगे के रास्ते पर चर्चा होने की उम्मीद है. एआईसीसी की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक दिवाली-मिलन आपसी भेंट मुलाकात है. लेकिन जब कई राजनीतिक नेता एक जगह पर होते हैं तो राजनीति पर कुछ चर्चा होना स्वाभाविक है." उन्होंने कहा, "इंडिया ब्लॉक रैली के बाद नवंबर में पहाड़ी राज्य में एसआईआर के खिलाफ तय विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे. हम इस मुद्दे को ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं." AICC के हरियाणा इंचार्ज सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल ने ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली रैली में राज्य के बड़े योगदान के बाद हरियाणा इकाई ने भी एसआईआर के बारे में बात फैलाने के लिए गांवों में ब्लॉक स्तर पर 'चौपाल' बातचीत शुरू कर दी है."