राहुल गांधी का आरोप, हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी पड़े, चुनाव आयोग पर लगा रहे गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह जल्द ही वोट चोरी के अपने आरोपों के बारे में "हाइड्रोजन बम" छोड़ेंगे.

Rahul Gandhi
देश भर में वोट चोरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 11:30 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी से किया अपना वादा निभाते हुए आज वोट चोरी को लेकर अपना हाइड्रोजन बम गिराना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक-एक करके आरोप गिना रहे हैं.

राहुल गांधी ने कहाकि कई राज्यों से हमें वोट चोरी की शिकायतें मिली थीं. हमने हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी थी. उन्होंने कहाकि हम सच सामने ला रहे हैं.

राहुल के आरोप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस एग्जिट पोल में आगे थी. बाद में भाजपा जीत गई. यहां 25 लाख वोटों की चोरी हुई.

कर्नाटक के महादेवपुरा में ऐसा ही हुआ था. उन्होंने कहाकि एक लड़की ने फर्जी आईडी के जरिए हरियाणा के 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला. यहां चुनाव की मतदाता सूची में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो का कई जगह इस्तेमाल किया गया. ये घपला हाई लेवल से हुआ है. हरियाणा के दो बूथों से वीडियो डेटा डिलीट किया गया.

कांग्रेस नेता ने कहाकि चुनाव के दौरान एक ही बूथ पर कई बार एक ही व्यक्ति फर्जी वोटिंग किया. उन्होंने कहाकि युवाओं का भविष्य चुराया जा रहे है. राहुल ने कहाकि चुनाव आयोग ने उनका डेटा डिलीट कर दिया है.

हरियाणा में नकली फोटो वाले एक लाख से अधिक वोटर थे. हरियाणा में 8 वोटर में से एक वोटर नकली था. चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है.

राहुल ने बीजेपी नेता सैनी का आडियो सुनाकर ये जताने की कोशिश की कि बीजेपी की 'बड़ी व्यवस्था' थी. इसमें वो कह रहे हैं कि व्यवस्था हो जाएगी. उन्होंने कहाकि गलत वोटिंग कराई जा रही है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहाकि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को पहले "हाइड्रोजन बम" फोड़ने की बात कही थी. ये आरोप वोट चोरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है.

1 सितंबर को, राहुल गांधी ने भाजपा को एक आसन्न खुलासे की चेतावनी देते हुए कहा था कि वह जल्द ही वोट चोरी के अपने आरोपों के बारे में एक "हाइड्रोजन बम" छोड़ेंगे, क्योंकि कर्नाटक के महादेवपुरा के बारे में जो दिखाया गया वह सिर्फ एक "परमाणु बम" था.

'मतदाता अधिकार यात्रा' के अंतिम दिन एक सभा को संबोधित करते हुए, गांधी ने भाजपा पर तीखे हमले किए और कहा कि "महात्मा गांधी की हत्या करने वाली ताकतें अब भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं."

कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 16 दिनों तक चलने वाली 'मतदाता अधिकार यात्रा' का उद्देश्य मतदाता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कथित "वोट चोरी" और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं का विरोध करना है.

राहुल गांधी ने पटना में कहा, "जिन ताकतों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही ताकतें डॉ. बीआर अंबेडकर और महात्मा गांधी के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं. हम उन्हें भारत के संविधान को नष्ट नहीं करने देंगे... हमें यात्रा के दौरान बहुत समर्थन मिला. बिहार का हर युवा, बच्चा हमारे साथ खड़ा था...राहुल ने कहाकि मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि, महादेवपुरा में वोट चोरी हुई थी.

राहुल गांधी ने पटना में कहा, "हम बिहार के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की... मैं आपको गारंटी देता हूं कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे..." लोकसभा में विपक्ष के नेता ने वोट चोरी को "अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र की चोरी" करार दिया.

उन्होंने कहा, "हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को दिखाया. भारत का चुनाव आयोग हमें मतदाता सूची, वीडियोग्राफी नहीं देता है... हमने देश के सामने सबूत पेश किए. 'वोट चोरी' का मतलब है हमारे अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र की चोरी. वे आपका राशन कार्ड, जमीन छीन लेंगे और इसे अडानी और अंबानी को दे देंगे."

