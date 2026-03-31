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रिटा. ब्रिगेडियर हत्याकांड: राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया, हरीश रावत ने 'देहरादून की हत्या' कहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा- सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं

RAHUL GANDHI ON DEHRADUN INCIDENT
रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या पर राहुल गांधी ने जताई नाराजगी (Etv Bharat+Rahul Gandhi Social Media)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 31, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार सुबह रोड रेज में हुई फायरिंग और उसकी चपेट में आकर एक निर्दोष फौजी अफसर की जान जाने के मामले की गूंज देहरादून से दिल्ली तक पहुंच गई है. कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. हरीश रावत ने भी इसे एक नये मध्यम वर्गीय कलेवर के साथ बन रहे देहरादून की भी हत्या बताया है.

राहुल गांधी ने कहा बीजेपी राज में सिर्फ अपराधी बेखौफ और महफूज हैं: राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- देहरादून में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जोशी जी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं - आम नागरिक और कई समुदाय डर कर जीने को मजबूर हैं।

BJP राज में सिर्फ़ अपराधी बेखौफ और महफूज़ हैं।

कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा है हमारा उत्तराखंड, आज BJP के ग़ैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।

सोमवार को रोड रेज फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटा फौजी अफसर की गोली लगने से मौत हुई थी: गौरतलब है कि फौज के एक निर्दोष रिटायर्ड ब्रिगेडियर की अराजक तत्वों की आपसी लड़ाई में गोली लगने से मौत होने से लोगों में भारी नाराजगी है. लोग तरह-तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी नाराजगी जताई है.

हरीश रावत ने कहा हम कैसे गुस्सैल और हिंसक बन गए हैं: उधर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इन दिनों 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर चल रहे हरीश रावत ने भी कल भी इस घटना को लेकर पोस्ट किया था. उन्होंने कल लिखा था-

जोहड़ी गांव के पास में सुबह-सुबह हुआ गोलीकांड हमारी आँख खोलने वाला है। हम कैसे असहिष्णु, गुस्सैल, हिंसक बन रहे हैं, उसका संकेत है। हमने अपनी शान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर 🇮🇳 #BrigadierVKJoshi को खो दिया।

मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार के साथ हैं। भगवान उस गौरवपूर्ण सैन्य अधिकारी को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

।।ॐ शांति, शांति।।

आज राहुल गांधी द्वारा देहरादून की इस घटना पर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद हरीश रावत ने उनकी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक और पोस्ट लिखी-

हरीश रावत ने रिटा ब्रिगेडियर की हत्या को 'देहरादून की हत्या' बताया: आप राजनीति से विरत हो सकते हैं। मगर अपने हृदय और आत्मा से विरत नहीं हो सकते हैं। सेवानिवृत्ति मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी जी जिन परिस्थितियों में मारे गए, वह अकेले उनकी मौत नहीं है बल्कि एक नये मध्यम वर्गीय कलेवर के साथ बन रहे देहरादून की भी हत्या है। राजपुर रोड जो कभी देश के प्रबुद्धजनों की पसंद थी, उसे तो हम लगभग मरणासन्न कर चुके हैं। अब जोहड़ी और इसके आस-पास गांवों में बस रहे एक मध्यम वर्गीय देहरादून की भी हत्या कर रहे हैं।

इस क्षेत्र में जिस प्रकार नशा और अपराध का नंगा खेल हो रहा है, एक अपभ्रंश संस्कृति पनप रही है, इस पर प्रत्येक उत्तराखंडी को चिंतित होना चाहिए। हमें तरक्की चाहिए, मगर ऐसी हाईस्पीड तरक्की नहीं चाहिए जो हमारे सपनों को तोड़ दे। मुझे खुशी है कि समाचार पत्रों में भी इस घटना को अत्यंत चिंतनीय मानकर अपने कलेवर में पर्याप्त स्थान दिया है।

हम सबको चेतना है। नशे, देह सुख, गैंगस्टरीय संस्कृति से अपने राज्य को बचाना है। ब्रिगेडियर जोशी जी की मौत एक गौरवशाली शहीद का बलिदान है।

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