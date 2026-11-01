राहुल गांधी ने रैली के दौरान राजधानी में मार्केट बंद होने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, ये कहा
गठबंधन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया और वोटरों के नाम सिस्टम से छूटने के आरोप में उनके इस्तीफे की मांग की.
Published : November 1, 2026 at 2:48 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी सरकार विपक्ष के मार्च और मेगा रैली से पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में दुकानें 'जबरन बंद' करा रही है और लोकल व्यापारियों को पैसे का नुकसान पहुंचा रही है.
एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने दावा किया कि इवेंट में शामिल लोगों से लोकल मार्केट को सपोर्ट करने की अपील की गई थी, लेकिन पहुंचने पर उन्हें कमर्शियल जगहें बंद मिलीं.
राहुल गांधी ने कहा, 'हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें. मगर, यहां कनाट प्लेस में आते हुए हमें पता लगा कि बीजेपी ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी तो ट्रेडर्स का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए!
हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें। मगर, यहां Connaught Place में आते हुए हमें पता लगा कि BJP ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। तो traders का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए! https://t.co/zeB9kT05xO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 1, 2026
कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी तब आई जब विपक्ष के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और यातायात प्रतिबंध लगा दिए गए. इससे पहले दिन में देश भर से शीर्ष विपक्षी नेता और हजारों समर्थक रविवार को रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के 'चलो दिल्ली' विरोध मार्च के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एकत्र हुए.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं सहित प्रमुख नेता जुलूस में शामिल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकले.
'वोट बचाओ, देश बचाओ' के बैनर तले नेता, वोटर लिस्ट में कथित दिक्कतों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करते दिखे. गठबंधन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया है और वोटरों के नाम सिस्टम से छूटने के आरोप में उनके इस्तीफे की मांग की.
पंजाब कांग्रेस के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, 'पूरी सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने पर फोकस कर रही है. जिसने इस देश को धोखा दिया है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की है, और संविधान की बेइज्जती की है. हमारी आज की रैली उनके खिलाफ है. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सिखों का सम्मान किया है. राहुल गांधी सिख समुदाय से बहुत प्यार करते हैं.
आप सिखों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की बात करते हैं- यह सच में एक दुखद घटना है, जिसकी मैं निंदा करता हूं लेकिन आपकी सरकार 12 साल से सत्ता में है. आपने इंसाफ क्यों नहीं दिया? अब जब हम रैली कर रहे हैं, तब आपको अचानक सिखों की इस बेइज्जती की याद आ रही है.'
मार्च मिंटो रोड-कॉनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू हुआ और कड़ी सुरक्षा के बीच रामलीला मैदान की ओर बढ़ा. सेंट्रल दिल्ली में करीब 10,000 पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया. साथ ही मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग और बड़े पैमाने पर ड्रोन सर्विलांस भी किया गया ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.
प्रदर्शन का रूट मैप शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से कहा कि वे कॉनॉट प्लेस से शुरू होने वाले मार्च में शामिल हों या सीधे रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर कथित तौर पर वोटर लिस्ट डिलीट करने का विरोध करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह पेपर बैलेट मशीन की मांग करें और सीईसी ज्ञानेश कुमार का तुरंत इस्तीफा मांगें.