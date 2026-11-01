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राहुल गांधी ने रैली के दौरान राजधानी में मार्केट बंद होने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, ये कहा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( IANS )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी सरकार विपक्ष के मार्च और मेगा रैली से पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में दुकानें 'जबरन बंद' करा रही है और लोकल व्यापारियों को पैसे का नुकसान पहुंचा रही है.

एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने दावा किया कि इवेंट में शामिल लोगों से लोकल मार्केट को सपोर्ट करने की अपील की गई थी, लेकिन पहुंचने पर उन्हें कमर्शियल जगहें बंद मिलीं.

राहुल गांधी ने कहा, 'हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें. मगर, यहां कनाट प्लेस में आते हुए हमें पता लगा कि बीजेपी ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी तो ट्रेडर्स का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए! कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी तब आई जब विपक्ष के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और यातायात प्रतिबंध लगा दिए गए. इससे पहले दिन में देश भर से शीर्ष विपक्षी नेता और हजारों समर्थक रविवार को रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के 'चलो दिल्ली' विरोध मार्च के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एकत्र हुए. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं सहित प्रमुख नेता जुलूस में शामिल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकले.