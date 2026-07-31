पीएम मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी की खुली चुनौती, आप Gen-Z को धमका नहीं सकते, सावधान रहें
लोकसभा मे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. इस बार उन्होंने खुली चुनौती दी है.
Published : July 31, 2026 at 10:26 AM IST
नई दिल्ली: नीट पेपर लीक 2026 (NEET Paper Leak 2026) को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. वे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तमाम बयानबाजी कर रहे हैं. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर दोनों नेताओं पर हमला बोला है.
बता दें, नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के विरोध-प्रदर्शन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का मामला बेहद गर्म है. इसको लेकर राजनीति पर चरम पर है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने हमले तेज करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज दबाने और दमनकारी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और अमित शाह- आप Gen Z को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी. अब आप FIR कर रहे हैं और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं. आप भारत का अतीत हैं. भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें.
PM Modi and Amit Shah - you cannot threaten Gen Z into silence.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2026
First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts.
You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future.
इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस सांसद ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ कथित पुलिस एक्शन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र हाई-पावर्ड कमेटी बनाने की मांग की. उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की. राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दिखाई गई है. वीडियो में पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं, जबकि क्लिप में यह भी दिख रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान सिविल ड्रेस में एक आदमी भारतीय झंडा लिए एक स्टूडेंट प्रदर्शनकारी को सड़क पर ज़बरदस्ती पटक रहा है.
यह मांग ऐसे समय में आई है जब विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर में दान के कथित गबन को लेकर संसद परिसर के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया. कई इंडिया ब्लॉक पार्टियों के सांसद सुबह करीब 10.30 बजे मकर द्वार पर इकट्ठा हुए, और उनके हाथों में प्लेकार्ड थे जिन पर सवाल था कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कथित पुलिस एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था.
Students deserve justice.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 30, 2026
An independent SC monitored high powered committee must be constituted to probe brutalities against our students. pic.twitter.com/pZATUeAjwC
सांसदों ने स्टूडेंट्स के खिलाफ कथित बल प्रयोग और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दिए गए दान में कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों पर केंद्र से जवाबदेही की मांग करते हुए नारे भी लगाए. यह विरोध प्रदर्शन राज्य सभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और पास होने से कुछ घंटे पहले हुआ.
पढ़ें: राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी, BJP विधायक के खिलाफ FIR दर्ज
फोटो दिखाकर राहुल ने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- आपकी वजह से छात्रों पर हुई बर्बरता
राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी! स्पीकर के चैंबर में किरेन रीजीजू और प्रियंका गांधी-वेणुगोपाल के बीच तीखी नोकझोंक